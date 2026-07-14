search
ΤΡΙΤΗ 14.07.2026 17:29
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

14.07.2026 15:52

FT: Το Ιράν χάκαρε δίκτυα κινητής τηλεφωνίας στη Μέση Ανατολή για να εντοπίζει προσωπικό των ΗΠΑ

14.07.2026 15:52
kinito mesi anatoli

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Το Ιράν παραβίασε τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας σε όλη τη Μέση Ανατολή για να μπορεί να παρακολουθεί που βρίσκεται το προσωπικό των ΗΠΑ καθ’ όλη τη διάρκεια του πολέμου, αναφέρει η εφημερίδα Financial Times (FT) του Λονδίνου, επικαλούμενη δεδομένα τηλεπικοινωνιών από το ερευνητικό πρόγραμμα Mobile Surveillance Monitor και άτομα που γνωρίζουν το θέμα.

Οι Αμερικανοί βουλευτές θορυβήθηκαν από τις πληροφορίες, ανέφερε η εφημερίδα, καθώς προειδοποίησαν ότι τα συστήματα περιαγωγής και η τεχνολογία διαφήμισης σε smartphone έχουν καταστήσει τον στρατό ευάλωτο σε επιθέσεις.

Αξιωματούχοι στον Κόλπο υποψιάζονταν ότι το Ιράν ή οι σύμμαχοί του εκμεταλλεύονταν συμφωνίες περιαγωγής με τοπικούς παρόχους τηλεφωνίας για να προσπαθήσουν να εντοπίσουν προσωπικό των ΗΠΑ, δήλωσε στους FT ένα άτομο που γνωρίζει το θέμα.

Ένας Αμερικανός αξιωματούχος που μίλησε υπό τον όρο της ανωνυμίας δήλωσε στην εφημερίδα ότι δρώντες που συνδέονται με το Ιράν είχαν καταχραστεί εμπορικά διαθέσιμες βάσεις δεδομένων διαφήμισης για να παρακολουθούν τηλέφωνα στην ημιαυτόνομη κουρδική περιοχή του βόρειου Ιράκ.

«Το Ιράν έχει απολύτως τις δυνατότητες να λαμβάνει πληροφορίες τοποθεσίας σε πραγματικό χρόνο, άμεσες και συνεχείς», δήλωσε ο Gary Miller, ανώτερος ερευνητής στην αρχή κυβερνοασφάλειας Citizen Lab, ο οποίος εξέτασε τα δεδομένα, σύμφωνα με τους FT.

«Θα με εξέπληττε πολύ αν το Ιράν δεν χρησιμοποιούσε το SS7, ή την πρόσβαση σε δίκτυο κινητής τηλεφωνίας στην περιοχή, για να παρακολουθεί χρήστες των ΗΠΑ».

Διαβάστε επίσης:

Μπαράζ εκρήξεων σε όλο το Ιράν μετά από χτύπημα σε τάνκερ των ΗΑΕ στο Ορμούζ – Επίθεση και στη Μπουσέρ όπου λειτουργεί πυρηνικός σταθμός

Γαλλία: Όταν το φαινόμενο «galerne» έριξε τη θερμοκρασία 12 βαθμούς σε μισή ώρα εν μέσω καύσωνα και βύθισε παραλία στο σκοτάδι

Φρίκη στο Βερολίνο: 68χρονος κατηγορείται για τουλάχιστον 22 βιασμούς – Νάρκωνε και βιντεοσκοπούσε τα θύματα

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
elas-tsipras
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Φάουλ από Τσίπρα: Στέλεχος της ΕΛΑΣ συνέκρινε τους πρόσφυγες με την τουρκική εισβολή στην Κύπρο  

faradouris-lekatsa
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Πώς η Μέλπω Λεκατσά βρέθηκε σε εκδήλωση του Νίκου Φαραντούρη

OXY building in Brussels
ΚΟΣΜΟΣ

Τουλάχιστον δύο νεκροί από πυρκαγιά σε εργοτάξιο στις Βρυξέλλες – Έξι αγνοούμενοι

panagiotopoulos_0410_1460-820_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Φίλος ο Τσίπρας, φίλτατος ο… μισθός – Ο Παναγιωτόπουλος και η φανερή γοητεία του χρήματος

netanyahu_00
ΚΟΣΜΟΣ

Διεθνές ένταλμα σύλληψης κατά του Νετανιάχου από την Τουρκία για τον στολίσκο της Γάζας

Δείτε όλες τις ειδήσεις
giatros
ΕΛΛΑΔΑ

Γιατί οι Έλληνες γιατροί φεύγουν από το Αιγαίο ενώ με τα χρήματα των επιδομάτων θα τους έχτιζαν... σπίτια μόνιμης παραμονής

lagokefaloi_1007_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Άλυτο πρόβλημα οι λαγοκέφαλοι - Γιατί δεν αποδίδει η... επικήρυξή τους

syntaxeis_atm_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Το «πακέτο της ΔΕΘ» για τις συντάξεις: Οι 4 παρεμβάσεις που κλειδώνουν για 2,5 εκατομμύρια δικαιούχους

7030923
ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στον Πειραιά: Νεκροί 28χρονος και 27χρονη σε αμάξι, σε γκαράζ - Για αναθυμιάσεις από κινητήρα και κλιματισμό μιλάει ο ιατροδικαστής

zambidis_Mayweather
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Πόλεμος εκατομμυρίων για τον Mayweather: Το pontiki αποκαλύπτει όλη την αγωγή της CSI Entertainment που «τίναξε στον αέρα» τον αγώνα με τον Ζαμπίδη

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 14.07.2026 17:29
elas-tsipras
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Φάουλ από Τσίπρα: Στέλεχος της ΕΛΑΣ συνέκρινε τους πρόσφυγες με την τουρκική εισβολή στην Κύπρο  

faradouris-lekatsa
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Πώς η Μέλπω Λεκατσά βρέθηκε σε εκδήλωση του Νίκου Φαραντούρη

OXY building in Brussels
ΚΟΣΜΟΣ

Τουλάχιστον δύο νεκροί από πυρκαγιά σε εργοτάξιο στις Βρυξέλλες – Έξι αγνοούμενοι

1 / 3