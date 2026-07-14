FT: Το Ιράν χάκαρε δίκτυα κινητής τηλεφωνίας στη Μέση Ανατολή για να εντοπίζει προσωπικό των ΗΠΑ

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Το Ιράν παραβίασε τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας σε όλη τη Μέση Ανατολή για να μπορεί να παρακολουθεί που βρίσκεται το προσωπικό των ΗΠΑ καθ’ όλη τη διάρκεια του πολέμου, αναφέρει η εφημερίδα Financial Times (FT) του Λονδίνου, επικαλούμενη δεδομένα τηλεπικοινωνιών από το ερευνητικό πρόγραμμα Mobile Surveillance Monitor και άτομα που γνωρίζουν το θέμα.

Οι Αμερικανοί βουλευτές θορυβήθηκαν από τις πληροφορίες, ανέφερε η εφημερίδα, καθώς προειδοποίησαν ότι τα συστήματα περιαγωγής και η τεχνολογία διαφήμισης σε smartphone έχουν καταστήσει τον στρατό ευάλωτο σε επιθέσεις.

Αξιωματούχοι στον Κόλπο υποψιάζονταν ότι το Ιράν ή οι σύμμαχοί του εκμεταλλεύονταν συμφωνίες περιαγωγής με τοπικούς παρόχους τηλεφωνίας για να προσπαθήσουν να εντοπίσουν προσωπικό των ΗΠΑ, δήλωσε στους FT ένα άτομο που γνωρίζει το θέμα.

Ένας Αμερικανός αξιωματούχος που μίλησε υπό τον όρο της ανωνυμίας δήλωσε στην εφημερίδα ότι δρώντες που συνδέονται με το Ιράν είχαν καταχραστεί εμπορικά διαθέσιμες βάσεις δεδομένων διαφήμισης για να παρακολουθούν τηλέφωνα στην ημιαυτόνομη κουρδική περιοχή του βόρειου Ιράκ.

«Το Ιράν έχει απολύτως τις δυνατότητες να λαμβάνει πληροφορίες τοποθεσίας σε πραγματικό χρόνο, άμεσες και συνεχείς», δήλωσε ο Gary Miller, ανώτερος ερευνητής στην αρχή κυβερνοασφάλειας Citizen Lab, ο οποίος εξέτασε τα δεδομένα, σύμφωνα με τους FT.

«Θα με εξέπληττε πολύ αν το Ιράν δεν χρησιμοποιούσε το SS7, ή την πρόσβαση σε δίκτυο κινητής τηλεφωνίας στην περιοχή, για να παρακολουθεί χρήστες των ΗΠΑ».

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