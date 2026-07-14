Μπαράζ εκρήξεων σε όλο το Ιράν μετά από χτύπημα σε τάνκερ των ΗΑΕ στο Ορμούζ – Επίθεση και στη Μπουσέρ όπου λειτουργεί πυρηνικός σταθμός

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Οι ΗΠΑ πραγματοποίησαν για τρίτη συνεχόμενη νύχτα επιθέσεις εναντίον του Ιράν τη Δευτέρα και δύο δεξαμενόπλοια δέχτηκαν πυρά στο στενό του Ορμούζ.

Το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars αναφέρει ότι ακούστηκαν αρκετές εκρήξεις στις ιρανικές πόλεις Μπουσέρ και Τζαγκαντάκ.

Η ακριβής τοποθεσία των εκρήξεων είναι άγνωστη και δεν ανέφερε θύματα ή ζημιές σε υποδομές. Η Μπουσέρ φιλοξενεί τον μοναδικό εν λειτουργία πολιτικό πυρηνικό σταθμό του Ιράν.

«Τέσσερα σημεία στην πόλη Μπουσέρ χτυπήθηκαν από εχθρικά βλήματα το μεσημέρι (08:30 GMT)», δήλωσε ο αναπληρωτής κυβερνήτης της επαρχίας Εχσάν Τζαχανιάν, σύμφωνα με το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων IRNA. Κατηγόρησε για τις επιθέσεις τις ΗΠΑ.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε τη Δευτέρα ότι οι ΗΠΑ θα επαναφέρουν τον αποκλεισμό της ιρανικής ναυτιλίας στον Κόλπο. Είπε επίσης ότι το στενό του Ορμούζ θα παραμείνει ανοιχτό «με ή χωρίς το Ιράν», αλλά και ότι οι ΗΠΑ θα αρχίσουν να επιβάλλουν τέλη στα πλοία που διέρχονται από την πλωτή οδό, σε μια προφανή αντιστροφή πολιτικής. Θα επιβληθεί τέλος 20% «για όλα τα έξοδα που είναι απαραίτητα» για την παροχή ασφάλειας και προστασίας στα πλοία, δήλωσε ο πρόεδρος.

Η ανώτατη κοινή στρατιωτική διοίκηση του Ιράν δήλωσε ότι οι ΗΠΑ δεν έχουν κανένα ρόλο στον καθορισμό του μέλλοντος του στενού και δεν θα τους επιτραπεί να παρέμβουν. Ο υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί δήλωσε ότι η Τεχεράνη θα είναι «για πάντα» ο φύλακας του στενού.

Τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν εκρήξεις στην πόλη-λιμάνι Μπαντάρ Αμπάς, στα νησιά Κις και Κεσμ του Ιράν και στο νησί Αμπού Μούσα στον Κόλπο λίγο μετά την ανακοίνωση των νέων επιθέσεων από τον αμερικανικό στρατό στο Ιράν.

A massive blaze erupts at Iran's Kish Island as the U.S. military announces another round of strikes.



Video circulating shows thick flames and smoke rising from the port area, while Iranian media reports explosions on Kish Island, Qeshm Island, Abu Musa Island and in Bandar… pic.twitter.com/HqPpEs7B6w July 14, 2026

Την ίδια ώρα, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ανακοίνωσαν ότι ιρανικοί πύραυλοι κρουζ έπληξαν δύο πετρελαιοφόρα των ΗΑΕ ενώ διέσχιζαν τη νότια λωρίδα της ζωτικής ενεργειακής διαδρομής στα χωρικά ύδατα του Ομάν, σκοτώνοντας ένα μέλος του πληρώματος και τραυματίζοντας οκτώ.

This ship was given clearance to pass the strait of Hormuz by The U.S. without even coordinating with the IRGC.



It is now in the bottom of the sea after catching fire.



For a safe passage through the strait, only The IRGC can give you clearance. pic.twitter.com/V4N3Aj5390 — Daily Iran News (@DailyIranNews) July 14, 2026

Οι τιμές του πετρελαίου αυξήθηκαν κατά 2% στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων τεσσάρων εβδομάδων εν μέσω αυξημένης αβεβαιότητας σχετικά με τις ροές ενέργειας μέσω του στενού του Ορμούζ.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού πετρελαίου Brent αυξήθηκαν κατά 2% στα 84,98 δολάρια το βαρέλι έως τις 00:51 GMT την Τρίτη, ενώ το αμερικανικό αργό πετρελαίου West Texas Intermediate αυξήθηκε κατά 2,1% στα 79,79 δολάρια. Το αργό πετρέλαιο Brent σημείωσε άνοδο 9,6% στην προηγούμενη συνεδρίαση – το μεγαλύτερο ημερήσιο κέρδος από τον Μάιο του 2020.

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