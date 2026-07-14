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14.07.2026 14:34

Μυστήριο στη Γερμανία: Εξαφανίστηκαν… 20 τόνοι τυρί Έμενταλ αξίας 80.000 ευρώ

14.07.2026 14:34
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Η γερμανικήαστυνομία ερευνά πώς ένα ολόκληρο φορτίο τυριού χάθηκε καθ’ οδόν από τη Βαυαρία προς τη Γαλλία.

Έναν ασυνήθιστο γρίφο καλούνται να λύσουν οι γερμανικές Αρχές, καθώς 20 τόνοι τυρί Έμενταλ δεν έφτασαν ποτέ στον προορισμό τους στη Γαλλία.

Η ανάθεση μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας

Το φορτίο επρόκειτο να μεταφερθεί από τυροκομείο στο Μπαϊρόιτ της Βαυαρίας προς τη Γαλλία.

Σύμφωνα με γερμανικά μέσα ενημέρωσης, μεταφορική εταιρεία από την περιοχή του Κέμπτεν ανέθεσε τη μεταφορά, μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας, σε βουλγαρική εταιρεία μεταφορών.

Παρέλαβε το φορτίο, αλλά δεν το παρέδωσε

Το φορτηγό έφτασε κανονικά στις εγκαταστάσεις του τυροκομείου και φορτώθηκε με τους 20 τόνους Έμενταλ.

Ωστόσο, δεν έφτασε ποτέ στο σημείο εκφόρτωσης στη Γαλλία, με αποτέλεσμα να ειδοποιηθούν οι γερμανικές Αρχές.

Η αστυνομία του Μπαϊρόιτ διερευνά πού βρίσκεται το φορτίο και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εξαφανίστηκε. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες για το φορτηγό, τον οδηγό ή τον ακριβή προορισμό του στη Γαλλία.

Στα 80.000 ευρώ η αξία του φορτίου

Η αξία των 20 τόνων Έμενταλ υπολογίζεται σε περίπου 80.000 ευρώ, ενώ η γερμανική αστυνομία διερευνά τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εξαφανίστηκε.

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