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14.07.2026 13:47

ΗΠΑ: Νέα εκτέλεση μετανάστη από την ICE – Βαρβαρότητα χωρίς όρια και αποτροπιασμός (Video, σκληρές εικόνες)

14.07.2026 13:47
ice_maine

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Νέα θύελλα στις ΗΠΑ, καθώς οι κουμπουροφόροι τραμπούκοι της Υπηρεσίας Μετανάστευσης (ICE) πυροβόλησαν εν ψυχρώ στο κεφάλι και σκότωσαν κάτοικο της πόλης Μπίντφορντ στην πολιτεία του Μέιν, προκαλώντας διαδηλώσεις και σφοδρές πολιτικές αντιδράσεις.

Το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ, μετά από πολλές ώρες σιγής ασυρμάτου, σε ανακοίνωσή του επανέλαβε τις γνωστές δικαιολογίες, ότι, δηλαδή, το θύμα κινήθηκε επιθετικά κατά των πρακτόρων της ICE, οι οποίοι επιχείρησαν να αμυνθούν και ότι στο πλαίσιο αυτό το όπλο ενός από τους πράκτορες εκπυρσοκρότησε και σκότωσε τον Χοάν Σεμπαστιάν Γκερέρο, από την Κολομβία.

Ωστόσο, το βίντεο από το περιστατικό λέει μια άλλη ιστορία: οι πράκτορες της ICE εμφανίζονται να πυροβολούν τον 26χρονο οδηγό στο κεφάλι και να περνούν χειροπέδες στο πτώμα του, ενώ το τρίχρονο κοριτσάκι του, φορώντας πιτζαμάκια, παρακολουθούσε με τρόμο από την θέση του.

Σύμφωνα με πληροφορίες του CNN, το οποίο επικαλείται την οργάνωση «Συμμαχία για τα Δικαιώματα των Μεταναστών του Μέιν», το θύμα της δολοφονίας από τους πράκτορες της ICE είχε άδεια εργασίας στις ΗΠΑ και του είχε εκδοθεί αριθμός κοινωνικής ασφάλισης. «Θρηνώ για τα άτομα που επλήγησαν, για την οικογένεια που έχασε έναν πατέρα, έναν σύντροφο, αλλά και ένα μέλος της κοινότητας», δήλωσε ο δήμαρχος του Μπίντφορντ, Λίαμ ΛαΦοντέν.

Οι τοπικές αρχές ζήτησαν πλήρη και αμερόληπτη έρευνα, ενώ διαδηλωτές βγήκαν στους δρόμους του Μπίντφορντ, ζητώντας την άμεση απομάκρυνηση της ICE από την πόλη τους. Εν τω μεταξύ, το γραφείο του γερουσιαστή Άνγκους Κινγκ ανακοίνωσε ότι το θύμα «δεν ήταν ο στόχος του εντάλματος», αφού ο πολιτικός συνομίλησε με τον υπουργό Εσωτερικής Ασφάλειας Μάρκγουεϊν Μούλιν.

Πλέον η δράση των τραμπούκων της ICE προκαλεί και διεθνείς συνέπειες, καθώς η Γερουσία της Δημοκρατίας του Μεξικού καταδίκασε τα περιστατικά που σχετίζονται με τις ενέργειες των αμερικανικών μεταναστευτικών αρχών και στα οποία έχασαν τη ζωή τους 17 Μεξικανοί πολίτες κατά τη διάρκεια της δεύτερης θητείας του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ζητώντας τη διεξαγωγή διεξοδικών ερευνών για κάθε περιστατικό.

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