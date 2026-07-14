Κύπρος: Σε τραγωδία εξελίχθηκαν οικογενειακές διακοπές Βρετανών – 3χρονο αγοράκι έπεσε από τον 4ο όροφο ξενοδοχείου και σκοτώθηκε

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Σοκαριστικό περιστατικό έλαβε χώρα σε ξενοδοχείο στην Κύπρο, όπου ένα αγοράκι τριών ετών σκοτώθηκε πέφτοντας στο κενό από τον 4ο όροφο, 40 λεπτά αφότου η οικογένεια – οι γονείς, οι παππούδες και η πεντάχρονη αδερφή του άτυχου αγοριού – είχε κάνει check in στο ξενοδοχείο για διακοπές δύο εβδομάδων.



Ο 37χρονος πατέρας έπαιζε με τον 3χρονο γιο του στον διάδρομο του τέταρτου ορόφου, ενώ περίμεναν ασανσέρ, όταν ξαφνικά το νήπιο «βούτηξε» από ύψος 10 μέτρων στην κεντρική και γεμάτη από πελάτες βεράντα του ξενοδοχείου, που βρισκόταν από κάτω.

British boy, two, dies after falling off fourth-floor hotel balcony while on holiday with parents in Cyprus – as father is arrested https://t.co/H6MItqu85I — Daily Mail (@DailyMail) July 13, 2026





Στο σημείο επικράτησε πανικός και κλήθηκε ασθενοφόρο. Όταν έφτασαν οι διασώστες διαπίστωσαν ότι το παιδί δεν ανταποκρινόταν. Το αγοράκι μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Πάφου όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του.



Η νεκροψία διαπίστωσε ότι το τρίχρονο παιδί πέθανε από σοβαρή κρανιοεγκεφαλική κάκωση, καθώς και από πολλαπλούς τραυματισμούς στο σώμα και σε ζωτικά όργανα που υπέστη κατά την πτώση από ύψος.





Καταρρακωμένος ο πατέρας στο δικαστήριο μετά τη σύλληψή του





Οι αρχές της Κύπρου συνέλαβαν τον πατέρα για τον θάνατο του παιδιού του από αμέλεια, ενώ ο

37χρονος άνδρας εμφανίστηκε στο Επαρχιακό Δικαστήριο Πάφου κατηγορούμενος για πρόκληση θανάτου από αμέλεια, απερίσκεπτες και επικίνδυνες ενέργειες, παράβαση του καθήκοντός του ως επικεφαλής της οικογένειας και παράβαση των ευθυνών του ως ατόμου που φρόντιζε άλλο άτομο.

Ο πατέρας ήταν καταρρακωμένος: έκλαιγε ανεξέλεγκτα στο εδώλιο προτού χρειαστεί να διακοπεί η διαδικασία, δεν είχε βρει δικηγόρο λόγω της ψυχολογικής του κατάστασης και δεν έφερε καμία αντίρρηση, καθώς τέθηκε υπό κράτηση για οκτώ ημέρες – η μέγιστη διάρκεια που μπορεί να ζητήσει η αστυνομία.



Αργότερα αποκαλύφθηκε ότι ο παππούς του αγοριού ήταν επίσης παρών και παρακολουθούσε αβοήθητος την τραγωδία να εκτυλίσσεται.



Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της αστυνομίας, Βύρωνα Βύρωνος, «εάν η έρευνα ολοκληρωθεί νωρίτερα, ο πατέρας μπορεί να αφεθεί ελεύθερος πριν λήξει η προσωρινή κράτηση».



Η αστυνομία συνεχίζει να λαμβάνει καταθέσεις και να εξετάζει υλικό από κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης από το πολυτελές ξενοδοχείο.

Η Βρετανική Ύπατη Αρμοστεία δήλωσε ότι «γνωρίζει την υπόθεση» και «παρέχει προξενική βοήθεια στην οικογένεια».

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