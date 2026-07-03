Χαλάνδρι: Εγκεφαλικά νεκρός ο 17χρονος που έπεσε από μπαλκόνι ξενοδοχείου – Συνελήφθη ο ιδιοκτήτης μίνι μάρκετ που του πούλησε αλκοόλ

Εγκεφαλικά νεκρός θεωρείται ο 17χρονος Άγγλος, ο οποίος τα ξημερώματα της Παρασκευής έπεσε από το μπαλκόνι πρώτο ορόφου ξενοδοχείου στο Χαλάνδρι.

Ο ανήλικος φέρεται να βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ και εξετάζονται οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έπεσε από ύψος περίπου τεσσάρων μέτρων.

Το αγόρι που βρισκόταν για διακοπές στην Ελλάδα με τους γονείς του, φέρεται μαζί με έναν φίλο του να προμηθεύτηκαν από ψιλικατζίδικο στο Χαλάνδρι αλκοόλ.

Μάλιστα, προκειμένου να τους επιτραπεί η αγορά υπέδειξαν πλαστό δίπλωμα οδήγησης ενώ ο υπάλληλος που τους πούλησε το αλκοόλ συνελήφθη για θανατηφόρα έκθεση και για παράβαση του νόμου περί καπνικών και αλκοόλ.

Το ατύχημα συνέβη γύρω στις 05:00 το πρωί, όταν ο ανήλικος και κάτω υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, έπεσε στο κενό. Αμέσως στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ το οποίο παρέλαβε τον 17χρονο και τον μετέφερε στον Ερυθρό Σταυρό.

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