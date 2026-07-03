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03.07.2026 11:41

Τέμπη: Αποχή δήλωσε ο αντεισαγγελέας Βασίλης Φλωρίδης για την υπόθεση Καραμανλή – «Υπάρχουν σοβαροί λόγοι ευπρέπειας»

03.07.2026 11:41
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Μία μάλλον απρόβλεπτη και πάντως σημαντική εξέλιξη σημειώθηκε κατά τη συγκρότηση του Δικαστικού Συμβουλίου που θα κρίνει αν ο πρώην υπουργός Μεταφορών Κώστας Αχ. Καραμανλής θα παραπεμφθεί στο Ειδικό Δικαστήριο για την υπόθεση του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη.

Λίγο μετά την κλήρωση των μελών του Συμβουλίου από την Ολομέλεια της Βουλής, ο αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Βασίλης Φλωρίδης, ο οποίος είχε οριστεί ως αναπληρωματικός εισαγγελέας, γνωστοποίησε ότι απέχει από τη διαδικασία.

Στην επιστολή του, σύμφωνα με πληροφορίες, επικαλείται τη συγγενική του σχέση με τον υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη, καθώς είναι αδέλφια, επισημαίνοντας ότι η απόφασή του υπαγορεύεται από την ανάγκη προστασίας του κύρους της Δικαιοσύνης και της αμεροληψίας της διαδικασίας.

Όπως αναφέρει, η συμμετοχή του θα μπορούσε να προκαλέσει δυσμενή σχόλια ή να δημιουργήσει υπόνοιες μεροληψίας και δυσπιστίας απέναντι στους χειρισμούς του. Παράλληλα, τονίζει ότι η πολυετής εισαγγελική του διαδρομή επιβάλλει την αποχή του για «σοβαρούς λόγους ευπρέπειας», ώστε να μην υπάρξει η παραμικρή σκιά στην εξέλιξη της υπόθεσης.

Ποιοι συγκροτούν το Δικαστικό Συμβούλιο

Το πενταμελές Δικαστικό Συμβούλιο αποτελείται από τρεις δικαστές του Αρείου Πάγου και δύο συμβούλους της Επικρατείας.

Από τον Άρειο Πάγο κληρώθηκαν οι Στυλιανή Μπλέτα, Ηλίας Γιαρένης και Κωνσταντίνα Νάκου, ενώ από το Συμβούλιο της Επικρατείας οι Αγορίτσα Σδράκα και Ιωάννης Συμπλής.

Αναπληρωματικά μέλη ορίστηκαν οι Ιωάννης Αποστολόπουλος και Παναγιώτα Γκουδή-Νινέ από τον Άρειο Πάγο, καθώς και ο Οδυσσέας Σπαθής από το Συμβούλιο της Επικρατείας.

Μετά την αποχή του Βασίλη Φλωρίδη, καθήκοντα εισαγγελέα θα ασκήσει η Παγώνα Ζάκα, με αναπληρωτή τον Κωνσταντίνο Σοφουλάκη.

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