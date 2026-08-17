Αντίπαλοι στον αγωνα, φίλοι εκτός: Ο Καραλής έκανε τον Ντουπλάντις να ξεκαρδιστεί στα γέλια την ώρα της έναρξης του τελικού (video)

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Μπορεί οι κόντρες τους μέσα στον αγώνα του επί κοντώ να έχουν πλέον μεγάλο ενδιαφέρον, ωστόσο οι Εμμανουήλ Καραλής και Αρμάντ Ντουπλάντις είναι δύο πάρα πολύ καλοί φίλοι.

Μαζί ξεκίνησαν τα βήματά τους στον στίβο από το 2015 στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Παίδων στο Κάλι της Κολομβίας, όπου αμφότεροι ανέβηκαν στο βάθρο. Από εκείνη την ηλικία ήταν οι δύο μεγάλοι αντίπαλοι στο επί κοντώ και η αγωνιστική τους κόντρα για την κορυφή, συνεχίζεται και σε επίπεδο ανδρών.

Ομως… παραμένουν παιδιά και οι δύο, όπως φάνηκε και στον χθεσινό τελικό του επί κοντώ στο Μπέρμιγχαμ.

Με το που ξεκίνησε ο αγώνας, η κάμερα έπιασε τον Καραλή να πηγαίνει να… συστηθεί στον Ντουπλάντις, ο οποίος συζητούσε μαζί με τον Βέλγο Μπρέντερς.

Ο Σουηδός κάτι του λέει και ο Μανόλο του απαντά κάτι που δεν πιάνει η κάμερα, με τον Ντουπλάντις να ξεκαρδίζεται στα γέλια.

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