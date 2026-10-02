Στον «αέρα» η συνεργασία του Τζίμι Κιμελ με το ABC- Κάτι τρέχει (;) με την Disney

Takeaways by to pontiki AI Εκφράζεται ανησυχία στον χώρο των αμερικανικών μέσων ενημέρωσης, καθώς ο παρουσιαστής Τζίμι Κίμελ δεν έχει ανανεώσει ακόμα το συμβόλαιό του με την εταιρεία Disney για την εκπομπή «Jimmy Kimmel Live».

Η ηγεσία της Walt Disney Co. αναγνωρίζει την επιτυχία της εκπομπής και την άνοδο της τηλεθέασης, ωστόσο επισημαίνει ότι η βραδινή ζώνη παρουσιάζει οικονομικές προκλήσεις στη σύγχρονη ψηφιακή εποχή.

Η εταιρεία αναζητά μια επιχειρηματική λύση που θα εξασφαλίζει τη βιωσιμότητα της παραγωγής, εξετάζοντας προτάσεις όπως η διακοπή της εκπομπής κατά τους καλοκαιρινούς μήνες ή η κατάργηση των δαπανηρών ταξιδιών στη Νέα Υόρκη.

Ο ίδιος ο Τζίμι Κίμελ έχει δηλώσει παλαιότερα ότι το υψηλό κόστος παραγωγής των μεταμεσονύχτιων εκπομπών δεν είναι δικαιολογημένο, προτείνοντας την εξεύρεση εναλλακτικών τρόπων για τη λειτουργία τους.

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Aνησυχία στο αμερικανικό μιντιακό οικοσύστημα, έχει αναπτυχθεί- ίσως και εύλογα – από το γεγονός ότι ο περιβόητος Τζιμι Κίμελ της θρυλικής παρέας «Strike Force Five» των παρουσιαστών βραδινών τοκ σόου, που όσο πάει και μικραίνει, δεν έχει υπογράψει νέο συμβόλαιο ακόμα με τη Disney για το «Jimmy Kimmel Live» στο ABC.

Τον περασμένο μήνα μαθεύτηκε ότι συζητούσε για ανανέωση του συμβολαίου με την ιστορική χολιγουντιανή εταιρεία πριν από τη λήξη του, τον Μάιο.

Σε ερώτηση γιατί δεν είναι αυτονόητη η ανανέωση της παραγωγής εκπομπών «Jimmy Kimmel Live», όταν μάλιστα η τηλεθέαση του τοκ σόου έχει αυξηθεί από τότε μάλιστα που το CBS κατάργησε το «The late show με τον Stephen Colbert», στο πλαίσιο του Bloomberg Screentime (το υψηλού προφίλ ετήσιο συνέδριο για το μέλλον της ψυχαγωγίας, της τεχνολογίας και της ποπ κουλτουρας που πραγματοποιείται στο Λος Άντζελες), η Ντάνα Ουόλντεν, πρόεδρος και επικεφαλής του Δημιουργικού Τομέα της Walt Disney Co. σημείωσε ότι η βραδινή ζώνη ήταν «πολύ απαιτητική», σπεύδοντας να αποσαφηνίσει πως «αυτό δεν σημαίνει ότι ο Τζίμι δεν κάνει εκπληκτική δουλειά και ότι τα νούμερα τηλεθέασης του δεν είναι αυξημένα» είπε και συνέχισε με… αλλά:

«Είναι, αλλά σε σχέση με ένα μικρότερο κοινό που παρακολουθεί αργά το βράδυ τηλεόραση».

Έβαλε δε στην κουβέντα και άλλες παραμέτρους. «Προφανώς υπάρχει ένα κανάλι στο YouTube και εκατομμύρια άνθρωποι οι οποίοι παρακολουθούν on demand αποσπάσματα της εκπομπής.

Αυτή δεν είναι κερδοφόρος ευκαιρία για ένα τοκ σόου υψηλών προδιαγραφών. Επομένως προσπαθούμε να βρούμε μια επιχειρηματική λύση, τιμώντας παράλληλα μια βαθιά συνεργασία».

Η δήλωση αυτή εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο συζήτησης για τη βιωσιμότητα των παραδοσιακών παραγωγών στη σύγχρονη ψηφιακή εποχή.

Η πραγματικότητα είναι πως τα κονδύλια για τα νυχτερινά τοκ σόου τον αμερικανικών δικτύων μειώνονται. Ο Κολμπέρ είχε ζητήσει από το CBS να περιοριστεί ο προϋπολογισμός της εκπομπής του πριν από την κατάργηση της, ενώ «ψαλίδι» έχει πέσει και στο «Late Night» του Σεθ Μάγιερς – την «πλήρωσε» η μπάντα που είχε στο πλατό και ένα νέο πρόγραμμα που τον οδήγησαν εκτός σε μεγάλο κομμάτι του καλοκαιριού.

Η Disney επιχειρεί να μειώσει το κόστος παραγωγής του «Jimmy Kimmel Live» αλλά βαδίζει σε τεντωμένο σχοινί – περιγράφει το Deadline – για να διατηρήσει ευχαριστημένο έναν από τους πιο πιστούς συνεργάτες της εταιρείας, ο οποίος επι προσθέτως «τα φέρνει» καθώς ο Κίμελ με το πρόγραμμα του εμφανίζεται κάθε χρόνο στα Upfronts των τηλεοπτικών δικτύων, δηλαδή ετήσιες εκδηλώσεις στις ΗΠΑ όπου τα τηλεοπτικά δίκτυα παρουσιάζουν τα νέα τους προγράμματα τους σε διαφημιστές και εκείνοι με τη σειρά τους προαγοράζουν διαφημιστικό χρόνο (περίπου το 75% του συνολικού διαθέσιμου) σε περιεχόμενο για όλη τη χρονιά.

Η Ουόλντεν υπογράμμισε την εξαιρετική προσωπική της σχέση με τον Κίμελ, σημειώνοντας παράλληλα ότι ο παρουσιαστής διατηρεί στενούς δεσμούς με πολλά στελέχη της Disney.

Όπως εξήγησε, η εταιρεία προσπαθεί να βρει μια χρυσή τομή που θα γεφυρώνει τις επιθυμίες του ίδιου του δημιουργού, τις ορθές στρατηγικές κινήσεις και, κυρίως, το οικονομικό συμφέρον του ομίλου.

Στο τραπέζι των συζητήσεων έχουν πέσει ήδη αρκετές προτάσεις για τη μείωση του κόστους. Μία από αυτές αφορά την πλήρη διακοπή της εκπομπής κατά τους καλοκαιρινούς μήνες – περίοδο κατά την οποία ο Κίμελ απέχει από το 2020, με το σόου όμως να συνεχίζεται επιστρατεύοντας αντικαταστάτες παρουσιαστές.

Μια άλλη προφανής λύση για περικοπές είναι η κατάργηση των καθιερωμένων, πλην όμως εξαιρετικά δαπανηρών, ταξιδιών στη Νέα Υόρκη, όπως η τρέχουσα παραγωγή στο Μπρούκλιν, η οποία απαιτεί τη μετακίνηση μιας ομάδας 200 ατόμων!

Ωστόσο, μια τέτοια κίνηση κρύβει ρίσκα, καθώς οι συγκεκριμένες εκπομπές καταγράφουν υψηλά νούμερα τηλεθέασης και προσελκύουν κορυφαίους αστέρες (A-listers) – όπως ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο, ο οποίος εμφανίστηκε κρατώντας ένα ρόπαλο του μπέιζμπολ υποδυόμενος τον επικεφαλής της FCC Μπρένταν Καρ, αλλά και οι Μπίλι Κρίσταλ, Μπεν Άφλεκ, Ματ Ντέιμον, καθώς και ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Ζοράν Μαμντάνι.

Μα και ο Κίμελ έχει δηλώσει στο παρελθόν ότι δεν υπάρχει κάποιος λόγος να κοστίζουν τόσο ακριβά οι μεταμεσονύχτιες εκπομπές. «Δεν νομίζω ότι υπάρχει λόγος να εξαφανιστούν αυτές οι εκπομπές.

Πιστεύω ότι υπάρχουν άλλοι τρόποι. Αυτά τα show ξεκίνησαν επειδή αποτελούσαν έναν τρόπο να εξασφαλίσεις πρωτοκλασάτα ταλέντα σχεδόν δωρεάν.

Αυτό ήταν το κόλπο. Αυτός ήταν ο μοναδικός λόγος που δημιουργήθηκαν. Θεωρούνταν προωθητικά. Επομένως, η ιδέα ότι αυτές οι εκπομπές πρέπει να κοστίζουν 120 εκατομμύρια δολάρια είναι τρελή», ανέφερε χαρακτηριστικά.

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