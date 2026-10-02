Βάγια Νέστορα: Προθεσμία πήραν ακόμα 2 κατηγορούμενοι για την εμπρηστική επίθεση στη Θεσσαλονίκη

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Στην ανακρίτρια που χειρίζεται τη δικογραφία για τη εμπρηστική επίθεση με γκαζάκια στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα στη Θεσσαλονίκη, οδηγήθηκαν οι δύο κατηγορούμενοι που κατηγορούνται ως φυσικοί αυτουργοί της επίθεσης.

Οι δύο τους αναμένεται να δώσουν συμπληρωματική κατάθεση για την επίθεση στην οποία έχασε τη ζωή της η Βάγια Νέστορα, μητέρα της πολιτεύτριας της ΝΔ Αφροδίτης Νέστορα.

Οι δύο κατηγορούμενοι και προσωρινά κρατούμενοι για την εμπρηστική επίθεση στη Θεσσαλονίκη – ένας 29χρονος και μία 26χρονη – κλήθηκαν να δώσουν συμπληρωματικές απολογίες στο πλαίσιο της αναβάθμισης της ποινικής αξιολόγησης των πράξεων που συνδέονται με τον νόμο περί τρομοκρατίας.

Ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για τις επόμενες μέρες, όπως και οι δύο συγκατηγορούμενοί τους που οδηγήθηκαν χθες ενώπιον της ανακρίτριας.

Υπενθυμίζεται πως η δικογραφία περιλαμβάνει κατηγορίες για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, τρομοκρατική οργάνωση, έκρηξη, κατοχή εκρηκτικών και εμπρησμό.

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