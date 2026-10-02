Η κυβέρνηση «αδειάζει» τους βουλευτές για τα επιδόματα: «Άκαιρη η συζήτηση» λέει ο Μαρινάκης

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Ο Παύλος Μαρινάκης ξέκοψε τη συζήτηση περί αυξήσεων στις αποζημιώσεις και το επίδομα ενοικίου των βουλευτών, που άνοιξαν ορισμένοι βουλευτές της ΝΔ.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τόνισε ότι «είναι άκαιρη μια τέτοια συζήτηση και ειδικά σε μια περίοδο που η κυβέρνηση προσπαθεί να βρει έστω και ένα παραπάνω ευρώ στη συνέχεια όλων όσων έχουμε δώσει μέχρι τώρα -και προφανώς δεν αρκούν ο κόσμος χρειάζεται περισσότερο- για να στηριχθεί η κοινωνία σε έναν δύσκολο χειμώνα. Άρα είναι μια συζήτηση άκαιρη και δεν υπάρχει περίπτωση να την ανοίξει ή να συμμετέχει σε αυτή η κυβερνητική πλειοψηφία».

Κληθείς να σχολιάσει τη δήλωση της Ντόρας Μπακογιάννη περί αλαζονείας, κράτησε αποστάσεις, αναφέροντας ωστόσο πως τα μέλη της κυβέρνησης πρέπει να μιλούν με «σωστό ύφος».

«Δεν είναι δουλειά δική μου να κρίνω τους συναδέλφους μου, δική μου δουλειά και καθενός εκάστου εκ των μελών της κυβέρνησης είναι να είμαστε όσο γίνεται πιο αποτελεσματικοί, και με το σωστό ύφος και σεβασμό στα προβλήματα των ανθρώπων να παρουσιάζουμε το κυβερνητικό έργο».

Πιο συγκεκριμένα, ρωτήθηκε για τη δήλωση περί «κακομοίρηδων του Χάρη Θεοχάρη, σχολιάζοντας πως ο ίδιος ο υφυπουργός Εξωτερικών αναγνώρισε το λάθος του.

«Μας κρίνουν όλους οι πολίτες και ειδικά όσοι εκτιθέμεθα με σταυρό, οι ψηφοφόροι θα αποφασίσουν αν τελικά αυτό το οποίο κάναμε το κάναμε σωστά, αν βγήκαμε μπροστά στα δύσκολα, αν ήμασταν αποτελεσματικοί. Η φράση αυτή με την οποία ο Χ. Θεοχάρης άμεσα αναγνώρισε ότι ήταν μια ατυχής φράση, αδικεί πάρα πολύ και την κυβερνητική πολιτική».

Στήριξη σε Φλωρίδη, πίστη για την αθωότητα Τριαντόπουλου, αλλά «δεν είμαστε δικαστές»

Ωστόσο, κάλυψε πλήρως τον Γ. Φλωρίδη ο οποίος επέμεινε στην δήλωση περί «αντιπολίτευσης για τα μπάζα» με αφορμή την κριτική που έχει δεχτεί μετά τις εξελίξεις με τον Τριαντόπουλο.

«Δεν είναι αστοχίες ή ατυχείς εκφράσεις αυτό που ζήσαμε πριν από ενάμιση χρόνο. Η αντιπολίτευση με όλα τα κόμματα συμμετείχε στην μεγαλύτερη και πιο χυδαία απόπειρα εργαλειοποίησης του ανθρώπινου πόνου. Επί της ουσίας αυτό που ήθελε να πει και επανέλαβε ο κ. Φλωρίδης είναι ότι είναι ανεκδιήγητος όποιος πολιτικός προσπαθεί να κάνει καριέρα πάνω σε ένα τραγικό δυστύχημα εκμεταλλευόμενος τον ανθρώπινο πόνο και εμπορευόμενος ψευδείς διαδώσεις και διατυπώσεις οι οποίες έχουν καταρριφθεί» απάντησε.

Οσον αφορά την παραπομπή Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο, ο Παύλος Μαρινάκης ανέφερε πως «εμείς πιστεύουμε στην αθωότητα του κ. Τριαντόπουλου αλλά δεν είμαστε δικαστές, η Δικαιοσύνη θα αποφασίσει γιατί έχουν δοθεί οι απαντήσεις από αυτούς οι οποίοι ήταν στο πεδίο. Ο κ. Τριαντόπουλος έχει πει ποιες ήταν οι αρμοδιότητές του και το ΦΕΚ του που καμία σχέση δεν έχουν με τις συγκεκριμένες ενέργειες ή παραλήψεις αλλά εγώ ούτε δικαστής ούτε εισαγγελέας είμαι και δεν πρόκειται να βγάλω εγώ απόφαση, ούτε κυβέρνηση. Άλλο πράγμα όμως αυτό για το οποίο θα δικαστεί ο κ. Τριαντόπουλος και άλλο πράγμα αυτό για το οποίο χαρακτήρισε μπάζωμα και φώναζε και επηρέαζε την κοινωνία η αντιπολίτευση».

Η ατάκα για ενδεχόμενη απουσία του Κ. Καραμανλή από τα γενέθλια της ΝΔ

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ρωτήθηκε και για την ενδεχόμενη απουσία του Κώστα Καραμανλή από την γιορτή της ΝΔ την προσεχή Δευτέρα, με μία αινιγματική ατάκα.

«Δεν αμφισβητεί κανείς την προσφορά του Κώστα Καραμανλή, τον πατριωτισμό του και όλα όσα προσπάθησε και εκείνος να δώσει στην παράταξη αλλά σας λέω ότι πρωτίστως πάμε για όλους εκείνους οι οποίοι έμαθαν να προσφέρουν χωρίς να ζητάνε ποτέ τίποτα» είπε.

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