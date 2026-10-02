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02.10.2026 15:03

The Voice: Αύριο το συγκινητικό αφιέρωμα στον Γιώργο Μαζωνάκη – «Δεν ήταν η ώρα του να φύγει, βιώνουμε πένθος» λένε οι coaches (Video)

02.10.2026 15:03
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Στην απώλεια του Γιώργου Μαζωνάκη αναφέρθηκαν οι coaches του «The Voice», με αφορμή το συγκινητικό αφιέρωμα που θα προβληθεί αύριο, Σάββατο 3 Οκτωβρίου στον ΣΚΑΪ.

«Δεν ήταν η ώρα του να φύγει, βιώνουμε ένα πένθος» είπαν, δηλώνοντας ακόμα συγκλονισμένοι και σοκαρισμένοι από τον ξαφνικό χαμό του τραγουδιστή.

Το κοινό θα παρακολουθήσει ένα επεισόδιο αφιερωμένο στον καλλιτέχνη, που έφυγε ξαφνικά από τη ζωή και που είχε συνδέσει τα τελευταία χρόνια το όνομά του με τον μουσικό διαγωνισμό, συμμετέχοντας σε αυτό ως coach.

H Έλενα Παπαρίζου και ο Χρήστος Μάστορας που συμμετέχουν μαζί με τον Πάνο Μουζουράκη στο αφιέρωμα, μίλησαν στην εκπομπή «Αταίριαστοι» για το κενό που αφήνει η απώλεια του Γιώργου Μαζωνάκη.

«Αυτή η εκπομπή είναι μόνο για τον Γιώργο, να τον τιμήσουμε, να του δείξουμε πόσο πολύ μας άγγιξε γιατί την αλήθεια του την έλεγε μέσα από τα τραγούδια του» είπε η Έλενα Παπαρίζου, μιλώντας στη συνέχεια για τη σχέση που είχε με τον Γιώργο Μαζωνάκη, αλλά και για την αγάπη του για τη ζωή, εκφράζοντας τη βαθιά της θλίψη για τον θάνατό του.

«Ζήσαμε πολύ μεγάλες στιγμές μαζί του, δεν έχει σημασία πόσα χρόνια γνωρίζονται οι άνθρωποι, παίζει ρόλο το πώς δένονται. Αγαπούσε τη ζωή, είχε κι άλλα να δώσει, δεν ήταν η ώρα του να φύγει» τόνισε.

«Ήρθαμε εδώ απόψε για να γεμίσουμε αυτές τις σιωπές που είναι πολύ δύσκολες, γιατί εμένα προσωπικά μου υπενθυμίζουν την απουσία του και γεμίζοντάς τις με τη μουσική του δίνουμε και ένα νόημα σε όλο αυτό που βιώνουμε, που είναι ένα πένθος» είπε από την πλευρά του ο Χρήστος Μάστορας.

Στο αφιέρωμα συμμετέχουν και καλλιτέχνες που είχαν συνεργαστεί κατά καιρούς με τον Γιώργο Μαζωνάκη, μεταξύ των οποίων ο Apon, η Πάολα και ο Νίκος Βουρλιώτης. 

Η είδηση του θανάτου του, στις 9 Σεπτεμβρίου, ανέτρεψε τα δεδομένα για τη νέα σεζόν, καθώς ο τραγουδιστής επρόκειτο να συμμετάσχει για τρίτη συνεχόμενη χρονιά στο «The Voice». Όπως έχει γίνει γνωστό στη θέση του θα βρεθεί η Πάολα.

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