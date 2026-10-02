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02.10.2026 15:58

Γιώργος Μαζωνάκης: Έρευνα στο σπίτι του τραγουδιστή παρουσία Εισαγγελέα

02.10.2026 15:58
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Νέα έρευνα πραγματοποιήθηκε στο σπίτι του Γιώργου Μαζωνάκη, παρουσία Εισαγγελέα, με στόχο να βρεθούν νέα στοιχεία, που δένουν την υπόθεση του θανάτου του, για την οποία έχουν προφυλακιστεί οι δύο γιατροί της κλινικής στην Καρνεάδου.

Οι αστυνομικοί εισήλθαν στο σπίτι του τραγουδιστή, χωρίς να έχει γίνει ακόμη γνωστό τι πυροδότησε τη νέα έρευνα ή αν έχει προκύψει κάποιο νέο στοιχείο, ενώ όπως φαίνεται παρέμειναν στο σημείο για περισσότερες από δύο ώρες.

Υπενθυμίζεται ότι μία μέρα μετά το θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, οι Αρχές πραγματοποίησαν εκτεταμένη έρευνα στον χώρο, όπου οι ομάδες έρευνας συνέλεξαν τις ηλεκτρονικές συσκευές του τραγουδιστή.

Παρούσα στην έρευνα εντός του σπιτιού είναι η μητέρα του τραγουδιστή ενώ οι αδερφές του βρίσκονται στο γραφείου του δικηγόρου, Χαράλαμπου Λυκούδη.

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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 02.10.2026 17:41
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