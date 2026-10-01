Βούλα: Νέα στοιχεία για το ιατρείο στη βίλα – Από τις καταγγελίες στην εταιρεία-«φάντασμα» ολιστικών θεραπειών

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Νέα στοιχεία αποκαλύπτει η έρευνα του MEGA για το ιατρείο που, σύμφωνα με καταγγελίες, λειτουργούσε μέσα σε βίλα στη Βούλα, όπου φέρεται να πραγματοποιούνταν ακόμη και ιατρικές πράξεις, μεταξύ των οποίων και πλασμαφαίρεση, χωρίς την απαιτούμενη άδεια.

Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται πλέον και εταιρεία που δραστηριοποιείται στον χώρο των ολιστικών θεραπειών και εμφανίζεται να συνδέεται με το ίδιο πρόσωπο.

Η υπόθεση είχε γίνει γνωστή μετά την καταγγελία γυναίκας, η οποία υποστήριξε ότι ο σύζυγός της είχε απευθυνθεί στον συγκεκριμένο άνδρα προκειμένου να υποβληθεί σε θεραπεία. Τα νέα στοιχεία που έφερε στο φως το MEGA αφορούν και τη δραστηριότητα της εταιρείας, η οποία εμφανίζεται να έχει δηλωμένη έδρα στον Γέρακα.

Η εταιρεία ολιστικών θεραπειών που ήταν… κατάστημα με καπνικά προϊόντα

Σύμφωνα με το MEGA, η εταιρεία εμφανίζεται να δραστηριοποιείται στον τομέα των ολιστικών θεραπειών, ενώ ως ημερομηνία έναρξης της δραστηριότητάς της αναφέρεται η 5η Ιουλίου 2021.

Ωστόσο, όταν δημοσιογράφοι του σταθμού επισκέφθηκαν τη διεύθυνση που εμφανίζεται ως έδρα της στον Γέρακα, διαπίστωσαν ότι εκεί λειτουργεί κατάστημα με καπνικά προϊόντα.

Το MEGA απευθύνθηκε στον άνδρα, ζητώντας απαντήσεις τόσο για την εταιρεία, όσο και για τη συγκεκριμένη διεύθυνση. «Αυτό… Μιλήστε με τον λογιστή, δεν θέλω να σας πω», απάντησε.

Ακολούθησε επικοινωνία των δημοσιογράφων και με τον λογιστή. Όταν εκείνος ρωτήθηκε εάν γνωρίζει για γραφείο που σχετίζεται με ολιστικές θεραπείες, απάντησε: «Όχι, δεν ξέρω καθόλου, τίποτα».

Η πορεία από τη μουσική στις… ολιστικές θεραπείες

Η έρευνα του MEGA αναφέρεται παράλληλα και στο παρελθόν του συγκεκριμένου άνδρα. Άτομα που υποστηρίζουν ότι τον γνώριζαν παλαιότερα ανέφεραν στον σταθμό ότι είχε ασχοληθεί με τη μουσική και είχε εργαστεί σε νυχτερινά κέντρα.

«Εγώ ξέρω παλιά είχε κάποια σχέση με τα μπουζούκια, με ενορχήστρωση νομίζω κάτι τέτοιο έκανε. Κάτι, μουσική διεύθυνση», είπαν.

Στη συνέχεια, σύμφωνα με όσα παρουσιάζει το MEGA, εμφανίζεται να δραστηριοποιείται στον χώρο της ολιστικής ιατρικής, να προβάλλει διδακτορικό από τη Χονολουλού και να πραγματοποιεί σεμινάρια, μαθήματα και διαδικτυακές ομιλίες.

Σε προηγούμενη επικοινωνία του με το MEGA, ο ίδιος είχε απορρίψει την εικόνα που, όπως υποστήριζε, είχε δημιουργηθεί γύρω από τη δραστηριότητά του.

«Δεν έχω εγώ κάποια μέθοδο που μπορώ να πω. Κάποιος μου κάνει μία ερώτηση και συζητάμε όπως κι εσείς μπορείτε να μου κάνετε μία ερώτηση και να σας απαντήσω. Μπορεί να μίλησα με κάποιον άνθρωπο και τώρα λόγω της φασαρίας που προκλήθηκε, να κάνει τέτοιο», είχε πει.

Η υπόθεση της Θεσσαλονίκης και οι καταγγελίες για θεραπείες

Παράλληλα, η έρευνα του MEGA εξετάζει και άλλη υπόθεση στη Θεσσαλονίκη, μετά τις καταγγελίες για θεραπείες που φέρεται να παρουσιάζονταν ως εναλλακτικές μέθοδοι αντιμετώπισης του καρκίνου.

Στο MEGA μίλησε για την υπόθεση ο Κωνσταντίνος Κωνσταντινίδης, πρόεδρος του Ανδρολογικού Ινστιτούτου Αθηνών, περιγράφοντας όσα, σύμφωνα με τον ίδιο, συνέβησαν με τη σύζυγό του.

«Το κύκλωμα αυτό ξεκινούσε από Θεσσαλονίκη. Τι θεραπείες έκανε; Ένα είδος πλασμαφαίρεσης. Μέσα σε δύο μήνες έφυγε η γυναίκα, με φρικτούς πόνους, με μεταστάσεις που βγαίνανε έξω στο δέρμα της, γιατί σταμάτησε τη χημειοθεραπεία».

Οι καταγγελίες αυτές οδήγησαν σε εισαγγελική παρέμβαση και έρευνα σε χώρο που βρίσκεται στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Όπως έχει δημοσιοποιηθεί, ο γιατρός που συνδέεται με τη συγκεκριμένη υπόθεση και δραστηριοποιείται και στα Σκόπια είναι εγγεγραμμένος στον Ιατρικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης ως χειρουργός και όχι ως ογκολόγος.

Ο ίδιος αρνήθηκε όσα του αποδίδονται, δηλώνοντας στο MEGA: «Ντρέπομαι αυτήν την στιγμή να ακούω έναν γιατρό να μιλάει έτσι όπως μιλάει. Αυτά είναι τρελά πράγματα, τι να σας πω».

Η μέθοδος και το κόστος των συνεδριών

Σε ηχητικό ντοκουμέντο που παρουσίασε το MEGA, γυναίκα που εμφανίζεται ως γραμματέας περιγράφει μια μέθοδο, την οποία, όπως υποστηρίζει, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για διαφορετικές μορφές καρκίνου.

«Πρόκειται για ένα συγκεκριμένο μηχάνημα, το οποίο μεταφέρει ενέργεια και ηλεκτρικό ρεύμα στο σώμα του ασθενούς. Ουσιαστικά καταστρέφει τα καρκινικά κύτταρα στο σώμα του ασθενούς και βελτιώνει το ανοσοποιητικό σύστημα του οργανισμού, ενισχύοντας τον μεταβολισμό», λέει η γραμματέας.

Στην ίδια συνομιλία αναφέρεται ότι το κόστος για μία τέτοια συνεδρία φέρεται να κυμαινόταν μεταξύ 5.000 και 8.000 ευρώ.

Οι νέες πληροφορίες έρχονται να προστεθούν στις καταγγελίες που έχουν ήδη δημοσιοποιηθεί σχετικά με χώρους όπου φέρεται να προσφέρονταν ακριβές εναλλακτικές θεραπείες. Πλέον, οι αρμόδιες Αρχές καλούνται να διερευνήσουν τι ακριβώς συνέβαινε και αν υπήρξαν παραβάσεις της νομοθεσίας.

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