Θάνατος Μαζωνάκη: Επιβεβαιώνει τη χορήγηση μέθης στον τραγουδιστή η αναισθησιολόγος

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Επιβεβαίωσε όσα είχε πει νοσηλεύτρια του ιατρείου, σχετικά με τη χορήγηση μέθης στον Γιώργο Μαζωνάκη, η αναισθησιολόγος κατά την κατάθεσή της στον ανακριτή.

«Με κάλεσε η νοσηλεύτρια από το ιατρείο της οδού Καρνεάδου. Όχι η κατηγορούμενη γιατρός. Με ρώτησε ποιο είναι το αντίδοτο για την προποφόλη και της απάντησα ότι δεν υπάρχει», είπε σύμφωνα με όσα μετέδωσε ο ΣΚΑΪ.

Για αρκετή ώρα κατέθετε στον ανακριτή και η διασώστρια που μαζί με τους συναδέλφους της έφθασαν στο ιατρείο, 6 λεπτά αφότου έλαβαν κλήση στο ΕΚΑΒ.

«Διαπιστώσαμε ότι ήταν χωρίς αυτόματη αναπνοή, χωρίς σφυγμό και παρουσίαζε μυδρίαση άμφω.Ο γιατρός μας ενημέρωσε ότι προσήλθε ο ασθενής για μία θεραπεία, χωρίς να μας τη διευκρινίσει, και πριν την ξεκινήσει και αφού του τοποθέτησαν φλεβική γραμμή, υπέστη ανακοπή. Ο γιατρός είχε κάνει ήδη 10 λεπτά ΚΑΡΠΑ πριν την άφιξή μας, ενώ του είχαν χορηγήσει και 1 ml αδρεναλίνης.», τόνισε.

Σύμφωνα με τον Γιώργο Μαθιόπουλο, πρόεδρο των εργαζόμενων του ΕΚΑΒ, ο Γιώργος Μαζωνάκης βρέθηκε σε ανακοπή.

Οι διασώστες έκαναν ΚΑΡΠΑ στο σημείο, όπως προβλέπεται από το πρωτόκολλο και αφού δεν κατάφεραν να τον ανατάξουν καθώς ως φαίνεται ο άτυχος τραγουδιστής ήταν εδώ και πολλά λεπτά σε ανακοπή, τον πήγαν στο νοσοκομείο.

Εντύπωση προκάλεσε το γεγονός ότι κανείς δεν συνόδευσε τον Γιώργο Μαζωνάκη στο ασθενοφόρο.

«Όταν μπήκαμε στο δωμάτιο του ιατρείου, ο γιατρός είπε ότι ο απινιδωτής δεν λειτουργούσε και δεν εξέφρασε επιθυμία να μας συνοδεύσει στο νοσοκομείο», κατέθεσε χαρακτηριστικά διασώστρια.

Σύμφωνα με τον Γιώργο Μαθιόπουλο, στο ασθενοφόρο ήταν δύο διασώστες και μία διασώστρια που έκανε την πρακτική της, με βάση αυτό, θα μπορούσαν κάλλιστα και οι δύο γιατροί να είναι στην καμπίνα μαζί τους και να υποστηρίξουν.

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