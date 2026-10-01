Οι ΗΠΑ στέλνουν τρίτο αεροπλανοφόρο στη Μέση Ανατολή – Ενισχύεται η αμερικανική στρατιωτική παρουσία

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Την ανάπτυξη του USS Theodore Roosevelt στη Μέση Ανατολή αποφάσισε η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ, ενισχύοντας περαιτέρω τις αμερικανικές δυνάμεις στην περιοχή. Μαζί με το αεροπλανοφόρο αναμένεται να μετακινηθούν και επιπλέον δυνάμεις των Αμερικανών πεζοναυτών.

Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν την Πέμπτη, 1/10, ότι το USS Theodore Roosevelt και οι πρόσθετες δυνάμεις πεζοναυτών θα μετακινηθούν στην περιοχή ευθύνης της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ (CENTCOM), στη Μέση Ανατολή.

Η νέα ανάπτυξη αναμένεται να διευρύνει τις στρατιωτικές δυνατότητες που θα έχει ο Ντόναλντ Τραμπ έως τις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ, παρέχοντας παράλληλα περισσότερες διαθέσιμες επιλογές για ενδεχόμενη δράση απέναντι στο Ιράν.

Μετά τις τελευταίες εξελίξεις, αναμένεται ότι έως τα τέλη Νοεμβρίου θα βρίσκονται γύρω από το Ιράν τρία αεροπλανοφόρα και δύο μεραρχίες πεζοναυτών. Υπενθυμίζεται ότι στην περιοχή βρίσκονται ήδη τα USS George Washington και USS George H.W. Bush.

Το USS Theodore Roosevelt αναχώρησε την Κυριακή, 27/9, από τη βάση του στο Σαν Ντιέγκο μαζί με την ομάδα κρούσης του, με προορισμό την ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής.

Η νέα τεχνολογία του USS Theodore Roosevelt

Η συγκεκριμένη αποστολή αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον και λόγω μιας νέας δυνατότητας του αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού στον τομέα των επιχειρήσεων με αεροπλανοφόρα.

Από τον Μάρτιο του 2026, το USS Theodore Roosevelt διαθέτει ένα πλήρως επιχειρησιακό Κέντρο Μη Επανδρωμένου Αεροπορικού Πολέμου (UAWC), το οποίο προορίζεται για τον έλεγχο και τη διοίκηση του MQ-25A Stingray. Πρόκειται για το μη επανδρωμένο αεροσκάφος που αναπτύχθηκε από την Boeing και αποτελεί το πρώτο επιχειρησιακό μη επανδρωμένο αεροσκάφος του αμερικανικού Ναυτικού που σχεδιάστηκε για χρήση από αεροπλανοφόρο.

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