Μερτς για Ουκρανία: «Η ασφάλεια της Ευρώπης παίζεται εκεί» – Επίθεση στην AfD

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Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς απηύθυνε έκκληση για ενότητα στη στήριξη της Ουκρανίας, τόσο στους κόλπους του ΝΑΤΟ και της Ευρώπης όσο και στο εσωτερικό της Γερμανίας, προειδοποιώντας ότι η έκβαση του πολέμου αφορά άμεσα την ευρωπαϊκή ασφάλεια. Παράλληλα, έστρεψε τα πυρά του κατά της ακροδεξιάς Εναλλακτικής για τη Γερμανία (AfD), η οποία ενισχύεται εκλογικά και τάσσεται υπέρ της αλλαγής της πολιτικής του Βερολίνου απέναντι στη Ρωσία.

«Η ασφάλεια της Ευρώπης παίζεται στην Ουκρανία»

Μιλώντας την Πέμπτη 1η Οκτωβρίου 2026 στο Μίνστερ, κατά την τελετή απονομής του Διεθνούς Βραβείου Ειρήνης της Βεστφαλίας στο ΝΑΤΟ, ο Μερτς υπογράμμισε ότι «η ασφάλεια της Ευρώπης παίζεται στην Ουκρανία». Η τελετή και η συμμετοχή του καγκελάριου και του γενικού γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, είχαν ανακοινωθεί επισήμως από τη Συμμαχία.

«Εάν αποτύχουμε να σταματήσουμε τη Μόσχα, η ρωσική πολεμική μηχανή θα στραφεί αργά ή γρήγορα εναντίον μας, εναντίον του ίδιου του ΝΑΤΟ», προειδοποίησε ο Γερμανός καγκελάριος.

Ο Μερτς αναγνώρισε ότι η απονομή ενός βραβείου ειρήνης σε μια στρατιωτική συμμαχία μπορεί εκ πρώτης όψεως να προκαλεί έκπληξη. Υποστήριξε, ωστόσο, ότι η διατλαντική συμμαχία έχει συμβάλει στην αποτροπή μιας στρατιωτικής αντιπαράθεσης με τη Ρωσία και, κατά συνέπεια, «υπηρετεί τον σκοπό της ειρήνης».

Κατά τον ίδιο, η ειρήνη στην Ευρώπη απειλείται σήμερα από τον «επεκτατικό και βίαιο αναθεωρητισμό της Ρωσίας», ενώ έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην ανάγκη διατήρησης της συνοχής των δυτικών συμμάχων.

Όπως τόνισε, «η ενότητα και η δύναμη παραμένουν οι απαραίτητες προϋποθέσεις για εποικοδομητικές διαπραγματεύσεις με τη Μόσχα», προσθέτοντας ότι αυτό θα πρέπει να λειτουργήσει και ως κίνητρο ώστε οι ευρωπαϊκές χώρες να διατηρήσουν τις Ηνωμένες Πολιτείες στο πλευρό τους ως προς την πολιτική για την Ουκρανία.

Μέτωπο και στο εσωτερικό της Γερμανίας

Ο Γερμανός καγκελάριος ζήτησε παράλληλα κοινό μέτωπο και στο εσωτερικό της χώρας του, στρέφοντας τα βέλη του στην Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD).

Το ακροδεξιό κόμμα έχει καταγράψει ιδιαίτερα υψηλές επιδόσεις στις πρόσφατες κρατιδιακές αναμετρήσεις. Στις εκλογές της 20ής Σεπτεμβρίου στη Μεκλεμβούργο-Δυτική Πομερανία αναδείχθηκε πρώτο με περίπου 38%, ενώ στις 6 Σεπτεμβρίου είχε λάβει 43,8% στη Σαξονία-Άνχαλτ. Παράλληλα, οι τελευταίες εθνικές δημοσκοπήσεις το εμφανίζουν πρώτο στην πρόθεση ψήφου, μπροστά από το CDU/CSU.

«Εμείς επίσης, στη Γερμανία, δεν θα αφήσουμε να μας διχάσουν», δήλωσε ο Μερτς, αναφερόμενος τόσο στις υβριδικές επιθέσεις όσο και στη δραστηριότητα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Ούτε με τις υβριδικές επιθέσεις, ούτε με τον αναβρασμό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο οποίος τροφοδοτείται από bots ελεγχόμενα από τη Μόσχα, ούτε με τα συνθήματα της AfD και των Ρώσων υποστηρικτών της», είπε.

Τι ζητά η AfD για τη Ρωσία και την Ουκρανία

Η AfD τάσσεται υπέρ της διακοπής της στρατιωτικής και οικονομικής βοήθειας του Βερολίνου προς την Ουκρανία, ζητεί την άρση των κυρώσεων κατά της Ρωσίας και υποστηρίζει την επανάληψη του διαλόγου με τη Μόσχα.

Ο Μερτς, από την πλευρά του, ξεκαθάρισε ότι επιθυμεί, «όταν έρθει η ώρα», η Γερμανία να μπορεί να διατηρεί «σταθερές και προβλέψιμες σχέσεις με τη Ρωσία».

Υπογράμμισε, ωστόσο, ότι όσο ο πόλεμος στην Ουκρανία πλησιάζει στον πέμπτο χειμώνα του, οι δυτικοί σύμμαχοι θα πρέπει να συνεχίσουν να στηρίζουν στρατιωτικά το Κίεβο.

Προειδοποίηση για «ειρήνη που θα υπαγορεύσει η Ρωσία»

Ο Γερμανός καγκελάριος προειδοποίησε ακόμη για τις συνέπειες που, κατά την εκτίμησή του, θα είχε μια κατάληξη του πολέμου με όρους που θα επέβαλλε η Μόσχα.

Ο Μερτς υποστήριξε ότι μια «ειρήνη που θα υπαγορεύσει η Ρωσία» θα μπορούσε να οδηγήσει σε μαζικές μετακινήσεις πληθυσμών προς τη Δύση και να δημιουργήσει νέους κινδύνους για την ασφάλεια και τη σταθερότητα στην Ευρώπη. Σε αντίστοιχες δηλώσεις του κατά την τελετή προειδοποίησε ότι η υποχώρηση της δυτικής στήριξης προς το Κίεβο θα μπορούσε να έχει ευρύτερες συνέπειες για την Ουκρανία και την Ευρώπη.

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