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01.10.2026 23:53

Τραμπ για το επεισόδιο σε πτήση της Flydubai: Εξετάζουμε αν εμπλέκεται το Ιράν

01.10.2026 23:53
trump

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Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε την Πέμπτη, 1/10, ότι θα πλήξει πολύ σκληρά το Ιράν σε περίπτωση που προκύψει εμπλοκή της Τεχεράνης στο επεισόδιο σε πτήση της Flydubai.

Η πτήση από το Ντουμπάι προς το Τελ Αβίβ έκανε αναγκαστική προσγείωση στο Ταμπούκ της Σαουδικής Αραβίας, αφού ο συγκυβερνήτης μαχαίρωσε τον πιλότο και προσπάθησε να ρίξει το αεροσκάφος, σύμφωνα με τις ισραηλινές Αρχές και μαρτυρίες επιβατών.

«Θα πληγούν πολύ σκληρά, μην ανησυχείτε», απάντησε ο Αμερικανός πρόεδρος όταν ρωτήθηκε από δημοσιογράφο σχετικά με την αντίδραση των ΗΠΑ σε περίπτωση που αποδειχθεί ευθύνη της Τεχεράνης.

Κατά τη διάρκεια συνομιλίας με εκπροσώπους του Τύπου στον Λευκό Οίκο, ο Τραμπ είπε ότι νομίζει πως υπάρχει εμπλοκή του Ιράν, χωρίς όμως να είναι κατηγορηματικός. «Θα έλεγα πως η απάντηση είναι “ναι”, βάσει των όσων πληροφορούμαι, αλλά το εξετάζουμε», δήλωσε.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο περιοδικό Time, η οποία δημοσιεύτηκε την Πέμπτη, ο Ντόναλντ Τραμπ εκτίμησε πως είναι «πιθανό» να ενταθούν οι επιθέσεις εναντίον του Ιράν μετά τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου στις ΗΠΑ.

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