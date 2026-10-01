Τραμπ για το επεισόδιο σε πτήση της Flydubai: Εξετάζουμε αν εμπλέκεται το Ιράν

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Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε την Πέμπτη, 1/10, ότι θα πλήξει πολύ σκληρά το Ιράν σε περίπτωση που προκύψει εμπλοκή της Τεχεράνης στο επεισόδιο σε πτήση της Flydubai.
Η πτήση από το Ντουμπάι προς το Τελ Αβίβ έκανε αναγκαστική προσγείωση στο Ταμπούκ της Σαουδικής Αραβίας, αφού ο συγκυβερνήτης μαχαίρωσε τον πιλότο και προσπάθησε να ρίξει το αεροσκάφος, σύμφωνα με τις ισραηλινές Αρχές και μαρτυρίες επιβατών.
«Θα πληγούν πολύ σκληρά, μην ανησυχείτε», απάντησε ο Αμερικανός πρόεδρος όταν ρωτήθηκε από δημοσιογράφο σχετικά με την αντίδραση των ΗΠΑ σε περίπτωση που αποδειχθεί ευθύνη της Τεχεράνης.
Κατά τη διάρκεια συνομιλίας με εκπροσώπους του Τύπου στον Λευκό Οίκο, ο Τραμπ είπε ότι νομίζει πως υπάρχει εμπλοκή του Ιράν, χωρίς όμως να είναι κατηγορηματικός. «Θα έλεγα πως η απάντηση είναι “ναι”, βάσει των όσων πληροφορούμαι, αλλά το εξετάζουμε», δήλωσε.
Q: Has anybody briefed you on whether the FlyDubai pilot is linked to Iran?@POTUS: "I would say the answer, based on what I'm hearing, is yes, but we're working on it right now." pic.twitter.com/9Snbp3wSNV— Rapid Response 47 (@RapidResponse47) October 1, 2026
Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο περιοδικό Time, η οποία δημοσιεύτηκε την Πέμπτη, ο Ντόναλντ Τραμπ εκτίμησε πως είναι «πιθανό» να ενταθούν οι επιθέσεις εναντίον του Ιράν μετά τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου στις ΗΠΑ.
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