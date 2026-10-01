Flydubai: Τι γνώριζε ο Νετανιάχου πριν από το περιστατικό και πώς παρουσιάστηκε πολιτικά μετά – Οι συμπτώσεις και τα ερωτήματα που παραμένουν

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Το περιστατικό στην πτήση FZ1073 της FlyDubai έχει αποκαλύψει ορισμένα επιβεβαιωμένα γεγονότα, όμως είναι ακόμη πολύ νωρίς για να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα. Το πιο ενδιαφέρον κομμάτι ωστόσο δεν είναι μόνο τι συνέβη μέσα στο cockpit, αλλά τι γνώριζαν οι ισραηλινές αρχές πριν από το περιστατικό και πώς αυτό παρουσιάστηκε πολιτικά αμέσως μετά.

Μία ημέρα πριν από την πτήση FZ1073, στις 29 Σεπτεμβρίου, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου είχε προειδοποιήσει δημόσια ότι το Ισραήλ διέθετε ενδείξεις πως οι «εχθροί» του ενδέχεται να επιχειρήσουν επιθέσεις ενόψει των εκλογών της 27ης Οκτωβρίου. Δεν προσδιόρισε, ωστόσο, τη φύση της απειλής ούτε αναφέρθηκε σε αεροσκάφη. Αργότερα την ίδια ημέρα συναντήθηκε με τον Γιαΐρ Λαπίντ για ενημέρωση ασφαλείας.

Μετά τη συνάντηση, ο Λαπίντ δήλωσε ότι δεν υπήρχε λόγος να προκληθεί πανικός και υποστήριξε ότι τίποτα συγκεκριμένο που να έμοιαζε με το περιστατικό της Flydubai δεν είχε παρουσιαστεί στην ενημέρωσή του. Την επόμενη ημέρα επανήλθε στο ζήτημα, λέγοντας ότι η προειδοποίηση για αυξημένη δραστηριότητα στο εξωτερικό υπήρχε εδώ και χρόνια και δεν αφορούσε αεροπλάνα ή κάτι αντίστοιχο με όσα συνέβησαν στην FZ1073.

Η πτήση και η απότομη κάθοδος

Το επόμενο πρωί, η Flydubai FZ1073, με προορισμό το Τελ Αβίβ, παρουσίασε σοβαρό περιστατικό εν πτήσει. Τα διαθέσιμα δεδομένα δείχνουν απότομη απώλεια ύψους, με το αεροσκάφος να χάνει περίπου 14.000 πόδια σε λιγότερο από μισό λεπτό. Στη συνέχεια εξέπεμψε τον κωδικό 7700 για γενική κατάσταση έκτακτης ανάγκης και αργότερα τον 7500, ο οποίος χρησιμοποιείται για παράνομη παρέμβαση ή πιθανή αεροπειρατεία.

Το αεροσκάφος τελικά προσγειώθηκε με ασφάλεια στο Ταμπούκ της Σαουδικής Αραβίας. Και οι 174 επιβάτες και μέλη του πληρώματος επέζησαν.

Εδώ όμως αρχίζει η δεύτερη ιστορία. Ο Νετανιάχου παρουσίασε το περιστατικό ως απόπειρα του συγκυβερνήτη να ρίξει το αεροπλάνο, λέγοντας ότι μαχαίρωσε τον κυβερνήτη και επιχείρησε να αναλάβει τον έλεγχο. Η εκδοχή αυτή αναπαράχθηκε ευρέως από τα διεθνή μέσα, όμως η ίδια η Flydubai δήλωσε ότι οι λόγοι και τα κίνητρα του περιστατικού παρέμεναν άγνωστα και προειδοποίησε κατά της πρόωρης εικασίας. Ο Νετανιάχου υποστήριξε ότι επιβάτες και μέλη του πληρώματος παρενέβησαν και κατάφεραν να ακινητοποιήσουν τον δράστη. Ο υπουργός Άμυνας Κατς χαρακτήρισε το περιστατικό «απόπειρα τζιχαντιστικής τρομοκρατικής επίθεσης».

Υπάρχει όμως μια κρίσιμη διάκριση ανάμεσα σε αυτό που συνέβη και στην ερμηνεία του.

Η ίδια η Flydubai επιβεβαίωσε ότι σημειώθηκε περιστατικό ή συμπλοκή στο πιλοτήριο και ότι το αεροσκάφος εκτράπηκε με ασφάλεια. Παράλληλα, τόνισε ότι οι επιβάτες είναι ασφαλείς. Η εταιρεία δεν έδωσε εξαρχής δημόσια απάντηση για το κίνητρο ή τον χαρακτηρισμό της ενέργειας ως τρομοκρατικής. Κατά τις πρώτες ώρες, δεν υπήρχε επίσης ανεξάρτητη επιβεβαίωση ότι επρόκειτο για απόπειρα αεροπειρατείας.

Το Ισραήλ έχει ήδη χαρακτηρίσει το περιστατικό τρομοκρατική ενέργεια. Όμως η επίσημη έρευνα εξακολουθεί να πρέπει να διαπιστώσει εάν υπήρχε ιδεολογικό κίνητρο, εάν η πτήση προς το Τελ Αβίβ αποτέλεσε συγκεκριμένο στόχο και εάν υπήρχε οποιαδήποτε σύνδεση με οργάνωση ή άλλο φορέα.

Το Al Jazeera σημείωσε ότι δεν υπήρχε ανεξάρτητη επιβεβαίωση απόπειρας αεροπειρατείας.Το Axios, την ίδια στιγμή, κατέγραφε μια σειρά από βασικά αναπάντητα ερωτήματα: Τι ακριβώς συνέβη μέσα στο cockpit, ποιο ήταν το κίνητρο, πώς βρέθηκε το όπλο μέσα στο αεροσκάφος, ποιος τελικά ανέκτησε τον έλεγχο και με ποιον ακριβώς τρόπο ενεπλάκησαν οι επιβάτες. Με άλλα λόγια, η βασική εικόνα του περιστατικού υπήρχε, αλλά αρκετές κρίσιμες λεπτομέρειες παρέμεναν αδιευκρίνιστες.

Μέσα σε αυτό το κλίμα εμφανίστηκε και η εκδοχή περί ισραηλινής προβοκάτσιας ή «false flag». Το ιρανικό Fars, επικαλούμενο ιρανικές υπηρεσίες ασφαλείας, υποστήριξε ότι το Ισραήλ σχεδίαζε επίθεση εναντίον αεροσκάφους ή αεροδρομίου στην περιοχή με σκοπό να αποδοθεί η ευθύνη στο Ιράν. Η καταγγελία αναπαράχθηκε από αραβικά μέσα, χωρίς ωστόσο να παρουσιαστεί ανεξάρτητα επαληθεύσιμο στοιχείο που να συνδέει το συγκεκριμένο σχέδιο με την πτήση FZ1073.

Το ABC News Verify κατέγραψε ότι ο ισχυρισμός πως το περιστατικό ήταν σκηνοθετημένο από το Ισραήλ διαδόθηκε μαζικά στα κοινωνικά δίκτυα μέσα σε λίγες ώρες, μαζί με αναρτήσεις που συνέδεαν την υπόθεση με τη Mossad. Το ABC, ωστόσο, επισημαίνει ότι η έρευνα βρισκόταν μόλις στις πρώτες ώρες της και ότι δεν υπήρχε αποδεικτικό στοιχείο για ισραηλινή σκηνοθεσία.

«Ο Νετανιάχου αναμένεται να χάσει τις εκλογές. Εξακολουθεί να αντιμετωπίζει 7 ποινικές κατηγορίες

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Οι Ιρανοί λένε ότι δεν σχεδιάζουν επίθεση και ότι ο Νετανιάχου απλώς προσπαθεί να ακυρώσει τις εκλογές

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Ο Νετανιάχου συγκαλεί αμέσως συνεδρίαση του συμβουλίου ασφαλείας. Όλα υπερβολικά προβλέψιμα…» έγραφε σε ανάρτηση ο δημοφιλής Αμερικανός συνωμοσιολόγος Τζάκσον Χίνκλ στο X.

> Netanyahu expected to lose election

> He’s still facing 7 criminal charges

> He takes a trip to the UAE this week

> He returns to Israel after 6 hour meeting

> He warns of terror plot before elections

> Iranians respond saying they are not planning attack & Netanyahu is just… — Jackson Hinkle 🇺🇸 (@jacksonhinkle) September 30, 2026

Αν και κανείς δεν έχει παρουσιάσει κάποιο αποδεικτικό στοιχείο περί προβοκάτσιας, το πολιτικό ερώτημα παραμέινει. Πριν ακόμη αποσαφηνιστούν το κίνητρο και οι ακριβείς συνθήκες της επίθεσης, η ισραηλινή κυβέρνηση είχε ήδη εντάξει το περιστατικό στο πλαίσιο μιας “τρομοκρατικής επίθεσης”, ενώ η αεροπορική εταιρεία καλούσε δημοσίως όλους να αποφύγουν την πρόωρη εικασία.

Η χρονική ακολουθία

Ακόμη πιο ενδιαφέρουσα είναι η χρονική ακολουθία::

Στις 29 Σεπτεμβρίου , ο Νετανιάχου προειδοποιεί για πιθανές επιθέσεις πριν από τις εκλογές.

, ο Νετανιάχου προειδοποιεί για πιθανές επιθέσεις πριν από τις εκλογές. Το ίδιο βράδυ συναντά τον Λαπίντ για ενημέρωση ασφαλείας.

Λίγες ώρες αργότερα συμβαίνει το σοβαρό περιστατικό στη Flydubai.

Την επόμενη ημέρα ο Νετανιάχου το παρουσιάζει ως απόπειρα του συγκυβερνήτη να ρίξει το αεροπλάνο.

Ισραηλινοί αξιωματούχοι το χαρακτηρίζουν στη συνέχεια τρομοκρατική επίθεση.

Ο Λαπίντ αμφισβητεί ότι υπήρχε στην προηγούμενη ενημέρωση οποιαδήποτε συγκεκριμένη προειδοποίηση που να σχετιζόταν με κάτι αντίστοιχο.

Η χρονική σύμπτωση είναι γεγονός. Η αιτιώδης σύνδεση ωστόσο δεν έχει αποδειχθεί.

Αυτό δεν αποτελεί απόδειξη προβοκάτσιας. Αλλά ούτε η ύπαρξη μιας πραγματικής πτώσης του αεροσκάφους αποδεικνύει από μόνη της την πολιτική ερμηνεία που δόθηκε στο περιστατικό. Τα διαθέσιμα στοιχεία δείχνουν ότι υπήρξε σοβαρό και πραγματικό επεισόδιο στο cockpit, όμως το κίνητρο, η ακριβής αλληλουχία των γεγονότων και τυχόν οργανωτική σχέση με οποιονδήποτε κρατικό ή τρομοκρατικό φορέα εξακολουθούν να χρειάζονται τεκμηρίωση. Δύο ακόμη ζητήματα θα πρέπει να εξετάσουν οι Αρχές: Το πώς κατάφερε να περάσει στο αεροσκάφος το αιχμηρό αντικείμενο που χρησιμοποιήθηκε στην επίθεση, δεδομένου ότι το περιστατικό σημειώθηκε σε περιοχή όπου εφαρμόζονται αυστηροί έλεγχοι ασφαλείας και τη σύνθεση του πληρώματος και ειδικότερα την παρουσία συγκυβερνήτη από το Ομάν, σε σχέση με τις προβλέψεις της διμερούς συμφωνίας μεταξύ Ισραήλ και Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

Το κρίσιμο, επομένως, δεν είναι να αντικατασταθεί η μία ανεπιβεβαίωτη εκδοχή από την άλλη. Είναι να εξεταστεί αν και γιατί η ισραηλινή εκδοχή παρουσιάστηκε ως βεβαιότητα πριν ολοκληρωθεί η έρευνα και αν το περιστατικό χρησιμοποιήθηκε πολιτικά σε συνδυασμό με την προειδοποίηση του Νετανιάχου της προηγούμενης ημέρας. Η χρονική σύμπτωση είναι καταγεγραμμένη, όπως είναι δεδομένο και ότι οι επιθέσεις εναντίον Ισραηλινών αμάχων και οι απειλές κατά της ασφάλειας του Ισραήλ μπορούν να ενισχύσουν την υποστήριξη της ισραηλινής κοινής γνώμης προς τη χρήση βίας και αυστηρότερα μέτρα ασφαλείας.

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