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01.10.2026 17:48

Κακοκαιρία στην Κρήτη: Περισσότερες από 250 κλήσεις στην Πυροσβεστική για παροχή βοήθειας

01.10.2026 17:48
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Η ισχυρή βροχόπτωση συνεχίζεται στην Κρήτη, με επίκεντρο τις περιφερειακές ενότητες Ρεθύμνου, Ηρακλείου και Λασιθίου.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος μέχρι στιγμής έχει λάβει 255 κλήσεις και έχουν πραγματοποιηθεί στην περιφερειακή ενότητα Ηρακλείου και κυρίως στην ευρύτερη περιοχή των οικισμών Μαλάδες και Φοινικιά, 13 μεταφορές ατόμων σε ασφαλή σημεία και 8 αντλήσεις υδάτων.

Στην περιφερειακή ενότητα Ρεθύμνου και κυρίως στην ευρύτερη περιοχή των οικισμών Μυλοπόταμος και Ζωνιανά, 3 μεταφορές ατόμων σε ασφαλή σημεία και 15 αντλήσεις υδάτων. Στην Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου και κυρίως στην ευρύτερη περιοχή του οικισμού Μίνωας Πεδιάδας, 1 μεταφορά ατόμου σε ασφαλές σημείο και 15 αντλήσεις υδάτων. Οι παροχές βοηθείας είναι σε εξέλιξη, ενώ επίσης έχει υπερχειλίσει ο ποταμός Δρακουλιάρης στις περιοχές Μαλάδες και Φοινικιά της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου. Η κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων είναι ισχυρή, για παροχές βοηθείας και κυρίως για αντλήσεις υδάτων, κοπές δέντρων και μεταφορές ατόμων σε ασφαλή σημεία. Επίσης κινητοποιήθηκαν και οι δήμοι των ανωτέρω περιφερειακών ενοτήτων για να συνδράμουν στο έργο των πυροσβεστών με μηχανήματα έργου, δεδομένου ότι σε κάποιες περιπτώσεις, φερτά υλικά παρεμποδίζουν την κίνηση στο οδικό δίκτυο.

Υπενθυμίζεται ότι, λόγω της ισχυρής βροχόπτωσης και των συνοδών φαινομένων, εκδόθηκαν μηνύματα από το 112, στις 09:34, για περιορισμό των μετακινήσεων στον οικισμό Μίνωα Πεδιάδας της περιφερειακής ενότητας Ηρακλείου, στις 10:02, για περιορισμό των μετακινήσεων στον δήμο Αγίου Νικολάου της περιφερειακής ενότητας Λασιθίου και στις 11:09, για περιορισμό των μετακινήσεων στους Μαλαδες και Φοινικιά, της περιφερειακής ενότητας Ηρακλείου.

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ΠΕΜΠΤΗ 01.10.2026 17:56
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Κακοκαιρία στην Κρήτη: Περισσότερες από 250 κλήσεις στην Πυροσβεστική για παροχή βοήθειας

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