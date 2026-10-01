«Τριγωνική» σύγκρουση Κωνσταντοπούλου, Ανδρουλάκη, Θεοδωρικάκου στη Βουλή

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Μια «τριγωνική» σύγκρουση μεταξύ Θεοδωρικάκου, Ανδρουλάκη και Κωνσταντοπούλου ξέσπασε το μεσημέρι στη Βουλή, η οποία εξελίχθηκε σε άγρια κόντρα μεταξύ του προέδρου του ΠΑΣΟΚ και της αρχηγού της Πλεύσης Ελευθερίας.

Μετά την ομιλία του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, ο Τάκης Θεοδωρικάκος επιχείρησε να απαντήσει σε όσα καταλόγισε στην κυβέρνηση, για την ακρίβεια, τον ΕΦΚ, τις 120 δόσεις, κλπ ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος με τη σειρά του απάντησε στον υπουργό με δευτερολογία. Ωστόσο, κι ενώ ο υπουργός ετοιμαζόταν να απαντήσει για τρίτη φορά στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, η Ζωή Κωνσταντοπούλου, διεκδίκησε και πήρε το λόγο, αρχίζοντας να επιτίθεται με σφοδρότητα στον Νίκο Ανδρουλάκη.

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, η οποία τον τελευταίο καιρό έχει ανοίξει βεντέτα με το ΠΑΣΟΚ επιτέθηκε στον πρόεδρο του κόμματος, κατηγορώντας τον πως παριστάνει εντός της Βουλής ότι αντιπολιτεύεται την κυβέρνηση και μετά τα λέει στο γήπεδο με κυβερνητικά στελέχη, όπως συνέβη την προηγούμενη Πέμπτη με τον Μαργαρίτη Σχοινά.

«Η πραγματική αντιπολίτευση δεν κοροϊδεύει» άρχισε να λέει η Ζωή Κωνσταντοπούλου. «Φύγατε κύριε Ανδρουλάκη την περασμένη εβδομάδα από τη Βουλή και πήγατε στο γήπεδο με τον Μαργαρίτη Σχοινά σαν να μην τρέχει τίποτα! Επίσης δεν είπατε τίποτα για την παραπομπή Τριαντόπουλου! Όλα τα καταπίνετε! Ποιείτε την νήσσαν, συμπράττετε με τη ΝΔ για τις άρσεις ασυλίας. Γιατί απείχαν οι βουλευτές σας από την ψηφοφορία για τον Αβραμόπουλο;», ρώτησε απευθυνόμενη προς το ΠΑΣΟΚ. Συνέχισε λέγοντας πως η αντιπολίτευση δεν είναι για να ασκεί κριτική «για τα μάτια του κόσμου» και «μετά να πηγαίνει στο γήπεδο», ενώ σχολίασε για τον Νίκο Ανδρουλάκη πως «ως Κρητικός έπρεπε να πει κάτι για το Αρκαλοχώρι που ακόμη μένουν στα κοντέινερ οι άνθρωποι».

Ανδρουλάκης: Εγώ δεν είμαι πρόεδρος του Παναθηναϊκού όπως ο πατέρας σας»

Σε αντίθεση με άλλες φορές, αυτή τη φορά ήρθε σκληρή απάντηση από τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ:«Εγώ δεν είμαι πρόεδρος στον Παναθηναϊκό όπως ήταν ο πατέρας σας! Έχω συγκεκριμένη θέση στο γήπεδο, δεν καθορίζω ποιος θα κάτσει δίπλα μου ή κοντά μου, δεν έχω ειδικές σχέσεις με τις ιδιοκτησίες!», ανέφερε σε προσωπικό τόνο.

Απαντώντας και στα πυρά της Κωνσταντοπούλου περί αφωνίας του για τον Τριαντόπουλο, έδειξε στο Σώμα την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για σύσταση προανακριτικής επιτροπής, και σε υψηλούς τόνους είπε πως «αν δεν υπήρχε η πρόταση του ΠΑΣΟΚ, δεν θα υπήρχε ποτέ Ειδικό Δικαστήριο για τον Τριαντόπουλο!». Τέλος, της απάντησε και για το Αρκαλοχώρι, λέγοντας πως ο ίδιος έχει επισκεφθεί την περιοχή πάνω από 50 φορές.



«Τα παχιά τα λόγια δεν φέρνουν αποτέλεσμα, αλλά η σοβαρή αντιπολίτευση, όχι η αντιπολίτευση του σόου και του παραλόγου. Καληνύχτα!», κατέληξε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, θυμίζοντας τη φράση του Ανδρέα Παπανδρέου προς τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη. Επιχειρώντας να έχει τον τελευταίο λόγο η Ζωή Κωνσταντοπούλου επέμεινε την ώρα που ο Νίκος Ανδρουλάκης αποχωρούσε από την αίθουσα: «Φεύγετε, ε; Θα σας δούμε σε κανέναν αγώνα μαζί στις κερκίδες;».

Θεοδωρικάκος σε Ζωή: Είστε ο ορισμός του αριστεροφασισμού

Στην Κωνσταντοπούλου απάντησε και ο Τάκης Θεοδωρικάκος καθώς λίγο πριν είχε επαναφέρει το θέμα με τον γιό του, που είχε θίξει και την Τρίτη κατά την συζήτηση της υπόθεσης άρσης ασυλίας του υπουργού. «Είναι ναζιστική επιλογή να χτυπάς οικογένειες, ούτε η μαφία δεν τα κάνει αυτά! Δεν θα ξαναναφέρετε τον γιο μου εδώ μέσα, δεν σας το επιτρέπω! Να μάθετε να σέβεστε το θεσμό της οικογένειας. Είστε ο ορισμός της αλαζονείας και του αριστεροφασισμού!» ξέσπασε ο υπουργός Ανάπτυξης.

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