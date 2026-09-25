Διαφώνησαν στη Βουλή, τα… βρήκαν στο μπάσκετ: Ανδρουλάκης και Σχοινάς είδαν παρέα το Παναθηναϊκός -Παρί

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Μετά την χθεσινή αντιπαράθεσή τους στη Βουλή, ο Νίκος Ανδρουλάκης και ο Μαργαρίτης Σχοινάς, έκατσαν δίπλα δίπλα στο… γήπεδο.
Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ πήγαν να δουν την πρεμιέρα το Παναθηναϊκού στην Euroleague κόντρα στην Παρί, έχοντας στην παρέα τους τον δημοσιογράφο του Open Γιάννη Κολοκυθά και τη μητέρα του ιδιοκτήτη της ομάδας του Παναθηναϊκού, Δέσποινα Γιαννακοπούλου.
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