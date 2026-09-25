search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25.09.2026 12:58
search
MENU CLOSE
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

25.09.2026 12:34

Διαφώνησαν στη Βουλή, τα… βρήκαν στο μπάσκετ: Ανδρουλάκης και Σχοινάς είδαν παρέα το Παναθηναϊκός -Παρί

25.09.2026 12:34
sxoinas-androulakis

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Μετά την χθεσινή αντιπαράθεσή τους στη Βουλή, ο Νίκος Ανδρουλάκης και ο Μαργαρίτης Σχοινάς, έκατσαν δίπλα δίπλα στο… γήπεδο.

Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ πήγαν να δουν την πρεμιέρα το Παναθηναϊκού στην Euroleague κόντρα στην Παρί, έχοντας στην παρέα τους τον δημοσιογράφο του Open Γιάννη Κολοκυθά και τη μητέρα του ιδιοκτήτη της ομάδας του Παναθηναϊκού, Δέσποινα Γιαννακοπούλου.

Διαβάστε επίσης

Όλοι μαζί και κάποιος-οι χώρια…

Συμμαχία Ελλήνων: Ζητά να μπει στις δημοσκοπήσεις, μετά τη στήριξη Κασιδιάρη

Μετά τον Φειδία και τον Άδωνι, ο – πρώην κεντροαριστερός και νυν φιλελεύθερος Κασσελάκης, πήγε και στον Μπογδάνο…

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
basketa
ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Στο νοσοκομείο 16χρονος μαθητής μετά από άγριο καβγά σε προαύλιο σχολείου

pavlos-marinakis_1202_1920-1080_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης: Η Ελλάδα επί των ημερών του Κυριάκου Μητσοτάκη εκπέμπει αυτοπεποίθηση – Τι είπε για τα καύσιμα

bezos-musk
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

O Μπέζος έβαλε 30 δισ. από την προσωπική του περιουσία για… να φτάσει τον Μασκ στο Διάστημα

peripoliko11
ΕΛΛΑΔΑ

Τρίκαλα: Πλάκωσε στο ξύλο τον εργοδότη του επειδή τον απέλυσε

mastoras-kalifoni-new
LIFESTYLE

Μάστορας – Καληφώνη: Τίτλοι τέλους στη σχέση τους; – «Ο χωρισμός φαίνεται να είναι οριστικός» (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
mouratidis-new
LIFESTYLE

Νίκος Μουρατίδης για Πάολα: «Ανατρίχιασα που θα την δούμε πρώτη φορά σε ρόλο κριτή - Όταν ήμασταν εμείς κριτική επιτροπή είχε πάρα πολύ ενδιαφέρον» (Video)

kausima_venzini
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αντιδράσεις για τον «γαλάζιο» βουλευτή που προτρέπει όποιον δεν έχει λεφτά για βενζίνη να παίρνει τα ΜΜΜ

mazwnakis-32
MEDIA

ΣΚΑΪ: Ειδική εκπομπή στη μνήμη του Γιώργου Μαζωνάκη από τους φίλους και συναδέλφους του στο «The Voice»

mazonakis-new
ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Πάρτι στη μνήμη του αγαπημένου τραγουδιστή ετοιμάζουν θαυμαστές του στην Πάτρα

plaka kainourgio new
ΕΛΛΑΔΑ

Κατέρρευσε παλιό κτίριο στην Λυσικράτους από έκρηξη - Aπεγκλωβίστηκαν δύο γυναίκες, τραυματίστηκε περαστικός - Χρυσοχοΐδης: «Δεν φαίνεται να είναι εγκληματική ενέργεια»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25.09.2026 12:57
basketa
ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Στο νοσοκομείο 16χρονος μαθητής μετά από άγριο καβγά σε προαύλιο σχολείου

pavlos-marinakis_1202_1920-1080_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης: Η Ελλάδα επί των ημερών του Κυριάκου Μητσοτάκη εκπέμπει αυτοπεποίθηση – Τι είπε για τα καύσιμα

bezos-musk
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

O Μπέζος έβαλε 30 δισ. από την προσωπική του περιουσία για… να φτάσει τον Μασκ στο Διάστημα

1 / 3