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ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

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25.09.2026 14:00

Το αμιγώς ηλεκτρικό Suzuki e Vitara στην έκθεση αυτοκινήτου της Αθήνας

25.09.2026 14:00
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Η Suzuki συμμετέχει στην έκθεση αυτοκινήτου της Αθήνας παρουσιάζοντας στο ελληνικό κοινό μια ολοκληρωμένη γκάμα μοντέλων που συνδυάζουν την ηλεκτροκίνηση, την υβριδική τεχνολογία, την τετρακίνηση και τον αυθεντικό οδηγικό χαρακτήρα της μάρκας.

Στο επίκεντρο της παρουσίας της Suzuki βρίσκεται το νέο e Vitara, το πρώτο αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο μαζικής παραγωγής της εταιρείας, το οποίο οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν τόσο σε δικίνητη έκδοση 2WD όσο και στην τετρακίνητη έκδοση ALLGRIP-e.

Στο περίπτερο θα υπάρχουν επίσης τα Vitara Special Edition και S-Cross Special Edition, με ξεχωριστές σχεδιαστικές λεπτομέρειες και πλούσιο εξοπλισμό, καθώς και το ευέλικτο και προσιτό Swift, ένα από τα πλέον αναγνωρίσιμα και δημοφιλή compact hatchback της ελληνικής αγοράς.

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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25.09.2026 14:27
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