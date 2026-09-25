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ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

25.09.2026 10:58

Επιτρέπεται η όπισθεν σε μονόδρομο και μέχρι ποια απόσταση;

25.09.2026 10:58
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Η όπισθεν σε μονόδρομο επιτρέπεται σε συγκεκριμένες περιπτώσεις. Δες πότε μπορείς να κινηθείς προς τα πίσω, ποιο όριο ισχύει για τη στάθμευση και τι πρόστιμο προβλέπεται.

Πέρασες μια ελεύθερη θέση στάθμευσης και θέλεις να επιστρέψεις λίγα μέτρα. Ή μόλις κατάλαβες ότι η στροφή που έψαχνες βρίσκεται πίσω σου. Παρότι και στις δύο περιπτώσεις βρίσκεσαι σε μονόδρομο, η απάντηση δεν είναι η ίδια. Ο λόγος για τον οποίο βάζεις όπισθεν έχει σημασία.

Διαβάστε περισσότερα στο autotypos.gr

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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25.09.2026 11:26
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