Επιτρέπεται η όπισθεν σε μονόδρομο και μέχρι ποια απόσταση;

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Η όπισθεν σε μονόδρομο επιτρέπεται σε συγκεκριμένες περιπτώσεις. Δες πότε μπορείς να κινηθείς προς τα πίσω, ποιο όριο ισχύει για τη στάθμευση και τι πρόστιμο προβλέπεται.

Πέρασες μια ελεύθερη θέση στάθμευσης και θέλεις να επιστρέψεις λίγα μέτρα. Ή μόλις κατάλαβες ότι η στροφή που έψαχνες βρίσκεται πίσω σου. Παρότι και στις δύο περιπτώσεις βρίσκεσαι σε μονόδρομο, η απάντηση δεν είναι η ίδια. Ο λόγος για τον οποίο βάζεις όπισθεν έχει σημασία.

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