Το νέο Opel STX Concept θα κάνει την παγκόσμια πρεμιέρα του στο Σαλόνι Αυτοκινήτου του Παρισιού (photos)

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Η Opel αποκαλύπτει το όνομα του νέου της πρωτοποριακού concept car, του Opel Sports Tourer eXperimental Concept ή STX Concept, το οποίο θα παρουσιάσει στο Σαλόνι Αυτοκινήτου του Παρισιού και πρόκειται να πρωταγωνιστήσει στο περίπτερο της γερμανικής εταιρείας.

Δίπλα του, οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν το Opel GSE 27FE, το νέο αγωνιστικό μονοθέσιο της μάρκας για την επερχόμενη σεζόν του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος ABB FIA Formula E, καθώς και το νέο Corsa GSE που μεταφέρει τη συγκίνηση της ηλεκτρικής οδήγησης υψηλών επιδόσεων στον δρόμο.

Η ονομασία STX Concept αποκαλύπτει τις προθέσεις της Opel για το μέλλον των station wagon, με τα αρχικά «ST» να παραπέμπουν ευθέως στα μοντέλα Sports Tourer. Άλλωστε η Opel διαθέτει μακρά παράδοση στη συγκεκριμένη κατηγορία, έχοντας διαδραματίσει πρωτοποριακό ρόλο στην καθιέρωση των station wagon στην Ευρώπη ήδη από το 1953, με το Olympia Rekord Caravan. Σήμερα, το Astra Sports Tourer συνεχίζει αυτή την παράδοση, συνδυάζοντας πρακτικότητα, ευελιξία και σύγχρονη τεχνολογία.

Διαβάστε επίσης:

Top 3 σε πωλήσεις SUV στην Ελλάδα – Πόσο κοστίζουν;

Οδηγείς στη μεσαία λωρίδα ενώ η δεξιά είναι άδεια – Μπορούν να σε γράψουν;

Χτύπησες ζώο στον δρόμο – Τι πρέπει να κάνεις αμέσως μετά