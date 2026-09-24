Μαθητής εμφανίστηκε στο σχολείο με μπλούζα της Χρυσής Αυγής  και επιτέθηκε σε άλλους μαθητές: «Θα σου σπάσω τα κόκαλα»

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Μαθητές με μπλουζάκια της Χρυσής Αυγής έκαναν την εμφάνιση του στο Ρέθυμνο, σκορπίζοντας τον φόβο στην εκπαιδευτική κοινότητα.

Σύμφωνα με την καταγγελία της ΕΛΜΕ Ρεθύμνου ομάδα μαθητών επιτέθηκε σε μαθητές συστεγαζόμενου σχολείου. Ανάμεσα τους ήταν και ένας μαθητής που φορούσε μπλουζάκι της Χρυσής Αυγής. Το περιστατικό έρχεται λίγες ημέρες μετά την αποφυλάκιση του Ηλία Κασιδιάρη.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει στην ανακοίνωσή της η ΕΛΜΕ Ρεθύμνου, ο μαθητής βρισκόταν στον χώρο του σχολείου φορώντας μπλούζα της Χρυσής Αυγής.

Σύμφωνα με την ΕΛΜΕ ο μαθητής μαζί με ομάδα παιδιών άρχισε να πετά μπουκάλια προς την πλευρά των άλλων μαθητών, ενώ τράβηξε έναν από αυτό και τον απείλησε πως «θα σε βρω έξω και θα σου σπάσω τα κόκαλα».

«Οφείλουμε να αντιμετωπίσουμε το διπλό αυτό περιστατικό με τον διττό του χαρακτήρα: και ως πράξη λεκτικής και σωματικής βίας σε σχολικό χώρο, δημιουργώντας ένα πέπλο απειλής σε μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς, όσο και ως μια συνήθη πρακτική των φασιστικών ομάδων», τονίζει η ΕΛΜΕ.

Η ΕΛΜΕ ξεκαθαρίζει ότι δεν πρόκειται να γίνει ανεκτή οποιαδήποτε πράξη βίας σε βάρος μαθητών και καλεί να εφαρμοστούν όλα τα πειθαρχικά και προληπτικά μέτρα που προβλέπει η νομοθεσία.

Παράλληλα, το Δ.Σ. της ΕΛΜΕ δηλώνει τη στήριξή του στους εκπαιδευτικούς που καλούνται να διαχειριστούν την κατάσταση, προαναγγέλλοντας επίσκεψη στα εμπλεκόμενα σχολεία, προκειμένου να εξεταστούν τρόποι παιδαγωγικής παρέμβασης.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στους μαθητές που φέρονται να συμμετείχαν στην επίθεση. Η θέση της Ένωσης είναι ότι, πέρα από το πειθαρχικό σκέλος που θα εξεταστεί από τα αρμόδια όργανα, απαιτούνται παιδαγωγικές παρεμβάσεις, ώστε οι ανήλικοι να αντιληφθούν τις συνέπειες της βίας. «Η συνδρομή μας σε κάθε δράση που σκοπό έχει τον περιορισμό της βίας στα σχολεία και τον εξοβελισμό της φασιστικής προπαγάνδας από αυτά είναι δεδομένη. Ο καθένας μπορεί να έχει την άποψή του αλλά ο φασισμός δεν είναι “άποψη”», σημειώνει η ΕΛΜΕ.

Κλείνοντας την παρέμβασή της, η Ένωση υπογραμμίζει τον παιδαγωγικό ρόλο του σχολείου, σημειώνοντας ότι οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να βοηθούν τους μαθητές να αναπτύσσουν τη δική τους κρίση και να διαχειρίζονται τις διαφωνίες τους χωρίς βία. «Όποιος επιθυμεί μαθητές – υποχείρια θα μας βρει απέναντι», καταλήγει η ανακοίνωση.

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