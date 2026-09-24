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24.09.2026 16:59

Θάνατος Μαζωνάκη: Νοσηλεύτρια «καίει» την Γάκα – «Έγινε μέθη, μου ζητήθηκε το αντίδοτο, μας είπε να έχουμε κοινή γραμμή» – Γίνονταν δύο πλασμαφαιρέσεις εκείνη την ώρα

24.09.2026 16:59
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Πολύωρη κατάθεση, στη διάρκεια της οποίας επιβεβαίωσε στον ανακριτή ότι έγινε μέθη στον καλλιτέχνη, έδωσε μία από τις νοσηλεύτριες στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου όπου κατέρρευσε κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης ο Γιώργος Μαζωνάκης.

«Ξέρω ότι έγινε μέθη. Μου ζητήθηκε το αντίδοτο της μέθης…Εγώ έκανα το τηλέφωνο σε αναισθησιολόγο στη συνέχεια» κατέθεσε, σύμφωνα με πληροφορίες, επισημαίνοντας ότι είναι υποχρέωση της να καταθέσει συμπληρωματικά.

Η μάρτυρας ξεκαθάρισε ότι όταν πήγε ο Μαζωνάκης στο ιατρείο, η ίδια δεν ήταν εκεί, μετέβη αργότερα.

Η μάρτυρας φέρεται να είπε στον δικαστικό λειτουργό ότι αρχικά η κατάθεση που έδωσε ως προς την άφιξη του τραγουδιστή, ήταν μετά από παραίνεση της κατηγορουμένης ανειδίκευτης γιατρού.

 «Μας είπε η γιατρός να έχουμε κοινή γραμμή, αλλά δεν είχαμε καταλάβει τι έχει συμβεί. Μου τηλεφώνησε πριν δώσω κατάθεση στην Αστυνομία, αλλά έως εκείνη την ώρα δεν είχε καταλάβει κανείς μας τι είχε συμβεί» φέρεται να κατέθεσε η νοσηλεύτρια.

Δύο πλασμαφαιρέσεις εκείνη την ώρα στο ιατρείο

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε η νοσηλεύτρια στο γεγονός ότι εκείνη την ώρα πραγματοποιούνταν ταυτόχρονα δύο πλασμαφαιρέσεις.

Σύμφωνα με την κατάθεσή της, η ίδια βρισκόταν σε διπλανό δωμάτιο και παρακολουθούσε τη διαδικασία πλασμαφαίρεσης που πραγματοποιούνταν σε άλλη ασθενή, ενώ την ίδια ώρα η Ιωάννα Γάκα βρισκόταν σε άλλο δωμάτιο μαζί με τον Γιώργο Μαζωνάκη.

«Γίνονταν παράλληλα δύο πλασμαφαιρέσεις. Εγώ ήμουν σε διπλανό δωμάτιο και παρακολουθούσα την πλασμαφαίρεση που ταυτόχρονα διενεργούσε η κατηγορούμενη γιατρός σε άλλη ασθενή. Η γιατρός ήταν στο δωμάτιο με τον Μαζωνάκη», φέρεται να ανέφερε.

 Η μάρτυρας φαίνεται να επιβεβαίωσε ότι ο Ηλίας Θεοδωρόπουλος βρισκόταν στον καναπέ και κοιμόταν, κάτι που έχει ισχυριστεί και ο ίδιος στην απολογία του.

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