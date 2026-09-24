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24.09.2026 16:18

Κηφισός: «Η απόρριψη βιομηχανικών αποβλήτων είναι διαχρονικό φαινόμενο, ο ρυπαίνων πληρώνει» – Τι είπε καθηγητής Χημείας (audio)

24.09.2026 16:18
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Ο καθηγητής Αναλυτικής Χημείας του Πανεπιστημίου Αθηνών, Νίκος Θωμαΐδης, αναφέρθηκε στο «διαχρονικό πρόβλημα» ρύπανσης του Κηφισού από τα βιομηχανικά απόβλητα.

Όπως ανέφερε, μιλώντας στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, «έχουμε τρέξει ένα πρόγραμμα σε συνεργασία με το Πολυτεχνείο και έχουμε κάνει μετρήσεις σε όλη την Αττική στον υδροφόρο ορίζοντα και πραγματικά υπάρχουν πάρα πολλές ενδείξεις, πολλά χημικά σε κάποια συγκεκριμένα σημεία και σε πολύ υψηλές συγκεντρώσεις που δείχνουν επιβάρυνση από βιομηχανικά απόβλητα. Αυτό χρονολογείται πριν από δύο-τρία χρόνια, αλλά η δική μας πεποίθηση είναι ότι η παράνομη απόρριψη βιομηχανικών αποβλήτων δεν είναι πρόσφατο φαινόμενο, είναι διαχρονικό, οπότε υπάρχουν πολλά πράγματα τα οποία δεν οδηγούνται όπως θα έπρεπε στην Μεταμόρφωση και στο Κέντρο Επεξεργασίας Λυμάτων».

Τόνισε επίσης πως «πρέπει να γίνει χαρτογράφηση των βιομηχανικών αποβλήτων, αυτά που οδηγούνται στην Μεταμόρφωση από κάθε μονάδα, γιατί τότε θα υπάρχει ένα μητρώο της σύστασης. Αυτό προβλέπεται και στην ευρωπαϊκή νομοθεσία για τις βιομηχανικές περιοχές και (…) πρέπει να γίνει. Η αλήθεια είναι ότι οι έλεγχοι γίνονται δειγματοληπτικά. Δεν επαρκεί ούτε το Σώμα Επιθεωρητών Περιβάλλοντος, ούτε οι υπόλοιποι ελεγκτικοί μηχανισμοί να ελέγχουν καθημερινά. Άλλωστε υπάρχει και η ευθύνη της μεταφοράς στην παραγωγική διαδικασία. Δηλαδή η παραγωγική μονάδα υποχρεούται να παρακολουθεί την ποιότητα, την εφαρμογή των περιβαλλοντικών όρων, την ποιότητα των αποβλήτων και την τεχνολογία, για να κάνει τις σωστές επεξεργασίες και όλη τη διαχείριση. Όλοι οι ελεγκτικοί μηχανισμοί μεταφέρονται στην παραγωγική μονάδα και ελέγχονται δειγματοληπτικά. Υπάρχει και η αρχή ο ρυπαίνων πληρώνει».

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ΠΕΜΠΤΗ 24.09.2026 17:36
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