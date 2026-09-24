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24.09.2026 18:09

Τι περιλαμβάνει το μενού του δείπνου Τραμπ – Σι στον Λευκό Οίκο

24.09.2026 18:09
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«Μαρτυριάρα» η Μελάνια Τραμπ, αποκάλυψε το μενού στο επίσημο δείπνο που θα παραθέσει ο Ντόναλντ Τραμπ στον Σι Τζινπίνγκ, ο οποίος πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη στις ΗΠΑ.

Σύμφωνα με το γραφείο της Πρώτης Κυρίας των ΗΠΑ,  το γεύμα θα ξεκινήσει με μια πρόποση με Schramsberg «Blanc De Noir», ως αναφορά στην «Πρόποση για την Ειρήνη» που έκαναν από κοινού ο Πρόεδρος Ρίτσαρντ Νίξον και ο Πρωθυπουργός Τσου Εν Λάι στο Πεκίνο το 1972.

Το μενού, όπως δόθηκε στη δημοσιότητα από τον Λευκό Οίκο, αναμένεται να είναι το εξής:

Πρώτο πιάτο: Βελουτέ από κίτρινο κολοκύθι, φρικασέ άγριων μανιταριών, τραγανή πανσέτα και λάδι με φρέσκο κρεμμυδάκι

Δεύτερο πιάτο: Λαβράκι με κρούστα από σουσάμι, σιγομαγειρεμένο baby bok choy, ψητή μελιτζάνα και πράσινη σάλτσα (sauce verte)

Επιδόρπιο: Κρεμέ βανίλιας και παγωτό με μέλι, παρασκευασμένο με μέλι από τον Λευκό Οίκο, φρανζιπάν με καρύδια και κονφί από ξινό κεράσι

Η Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ προ ημερών είχε κάνει μία ανάρτηση που έδειχνε την ίδια να φροντίζει για κάθε λεπτομέρεια που αφορά στο επίσημο δείπνο.

«Κάθε λεπτομέρεια έχει μελετηθεί. Μια εμπειρία που σχεδιάστηκε με ιδιαίτερη φροντίδα και υλοποιήθηκε με εξαιρετική επιμέλεια για τους διακεκριμένους καλεσμένους μας», έγραφε η Μελάνια Τραμπ.

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