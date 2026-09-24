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24.09.2026 13:17

Καρυστιανού: Αν δεν μπούμε στη Βουλή θα φύγω από τη χώρα 

24.09.2026 13:17
karustianou

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Την απόφασή της να αποχωρήσει από την Ελλάδα σε περίπτωση που το κόμμα «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» δεν καταφέρει να εισέλθει στη Βουλή αποκάλυψε η Μαρία Καρυστιανού σε σημερινή συνέντευξή της.

«Αν δεν καταφέρουμε να μπούμε στην πολιτική και να πείσουμε τον κόσμο ότι πραγματικά οι πολίτες μπορούν να τα καταφέρουν καλύτερα, που δεν έχουν την κομματική εμπειρία, αλλά έχουν την εμπειρία της ζωής και της εργασίας, τότε για μένα θα έχει τελειώσει», ανέφερε η πρόεδρος του κόμματος «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» στο Mega απαντώντας σε σχετική ερώτηση.

Και συνέχισε: «Και αν θα μείνω στην Ελλάδα; Η αλήθεια είναι ότι θα φύγω. Δεν θέλω. Αγαπώ πάρα πολύ την Ελλάδα. Θέλω πραγματικά να κάνω ότι καλύτερο μπορώ.

Αλλά αν τελικά μείνουμε μόνοι μας, που δεν το πιστεύω, πιστεύω ότι ο κόσμος μας στηρίζει, να μείνω και να βλέπω ανθρώπους όπως βλέπουμε τώρα καλή ώρα τον κύριο Γεωργιάδη να μιλάει τόσο απαξιωτικά και να και να συμβαίνουν να έχουμε βροχή σκανδάλων που παραμένουν ατιμώρητα;

Όχι, αυτό δεν θα μπορούσα να το αντέξω. Δεν αντέχεται. Είμαι αισιόδοξη πως πολλοί θα τρίβουν τα μάτια τους με τα αποτελέσματα των εκλογών».

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