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24.09.2026 17:01

Και χθες (23/9) το «Ριφιφί» είχε την καλύτερη τηλεθέαση

24.09.2026 17:01
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Στην ώρα του, το επεισόδιο της σειράς «Ριφιφί», είχε συγκεντρώσει την Τετάρτη πάνω από το ένα τέταρτο των τηλεθεατών που ήταν συγκεντρωμένοι μπροστά στις τηλεοράσεις τους. Είχε δε την καλύτερη επίδοση από κάθε άλλο πρόγραμμα της ημέρας,  βελτιωμένη σε σχέση με την Τρίτη, και παράμεινε στην πρώτη θέση της βραχείας λίστας με τα δημοφιλέστερα προγράμματα.

Δεύτερη σε δημοτικότητα εκπομπή της ημέρας ήταν η πρεμιέρα του δεύτερου κύκλου της σειράς «Φόνοι στο καμπαναριό». Την τριάδα κορυφής συμπλήρωσε το επεισόδιο της σειράς «Το σόι σου».

Οι «Μπλε ώρες» στο τέταρτο σκαλοπάτι της κλίμακας Nielsen υπογραμμίζουν στον ΣΚΑΪ την σταθερή αξία ως τυπολογία εκπομπών έναντι στις αμφιλεγόμενες επιδόσεις επιλογών του- αρκετού- προηγούμενου καιρού.

«Live news» και «Δύο μαύρα πουκάμισα» ήταν τα δημοφιλέστερα προγράμματα του Mega και εμφανίστηκαν στην μέση της 10άδας, ενώ ο ΑΝΤ1 εκπροσωπήθηκε από την πρεμιέρα της  δραματικής σειράς «Κρίνο και αγκάθι». 

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ΠΕΜΠΤΗ 24.09.2026 17:35
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