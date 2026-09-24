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24.09.2026 14:25

ΣΚΑΪ: Υψηλή τηλεθέαση στη συνέντευξη Τσίπρα στο «Σήμερα» της Τετάρτης

24.09.2026 14:25
tsipras_SKAI

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Υψηλή συγκέντρωση τηλεθεατών (23,3%) καταγράφηκε από τη Nielsen στην διάρκεια της εκπομπής «Σήμερα» στον ΣΚΑΪ με τη συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα. Στην πρώτη ώρα της (06.00-07.00) μόνο η εκπομπή κατάφερε 24,1%

Ο Τσίπρας, ενδεικτικά, προσέλκυσε την προσοχή του 13,9% στην ηλικιακή ομάδα 18-59 ετών και το 18% στους τηλεθεατές ηλικίας 35- 64 ετών, σύμφωνα με τις μετρήσεις τηλεθέασης της Nielsen που διέθεσε ο σταθμός.

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ΠΕΜΠΤΗ 24.09.2026 15:44
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