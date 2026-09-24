Ο Μαρκ Ζάκερμπεργκ αποκαλύπτει τον προσωπικό βοηθό τεχνητής νοημοσύνης Muse, που χωράει σε ένα μπρελόκ (Photos/Videos)

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Ο επικεφαλής της Meta Μαρκ Ζάκερμπεργκ δήλωσε ότι ο προσωπικός βοηθός Muse είναι το «κεντρικό κομμάτι» του οράματός του για την τεχνητή νοημοσύνη καθώς αποκάλυψε μια νέα φορητή συσκευή AI που θα διαθέτει τον διαδραστικό βοηθό.

Ο επικεφαλής της Meta χρησιμοποίησε την ετήσια εκδήλωση Connect της εταιρείας στα κεντρικά γραφεία της Silicon Valley για να ανακοινώσει το Muse Charm, μια μικρή συσκευή τύπου μενταγιόν που χωράει σε ένα μπρελόκ και ενεργοποιείται από έναν αισθητήρα δακτυλικών αποτυπωμάτων.

Η συσκευή, η οποία διαθέτει μια οθόνη που δείχνει το avatar Muse, θα έχει επίσης φωνητική διαδραστικότητα σε πραγματικό χρόνο και πρόκειται να κυκλοφορήσει τον Δεκέμβριο.

Meta announces Muse Charm, a handheld gadget allowing people to utilize an AI personal agent without their phone, computer or glasses.



Available in time for the holidays. pic.twitter.com/pEW0XSzcpJ — Pop Crave (@PopCrave) September 24, 2026

«Αν δεν φοράτε γυαλιά, αυτός θα είναι μακράν ο πιο γρήγορος τρόπος για να μιλήσετε στo Muse σας και να σας δείξει τι συμβαίνει γύρω σας», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος.

Το Muse, η ανάπτυξη του οποίου αποκαλύφθηκε για πρώτη φορά από τους Financial Times τον Μάιο, βοήθησε να αλλάξει η δυναμική του τεράστιου στοιχήματος του Ζάκερμπεργκ στην Τεχνητή Νοημοσύνη, καθιστώντας την γρήγορα την εφαρμογή με τις περισσότερες λήψεις στα καταστήματα εφαρμογών Apple και Android στις ΗΠΑ από την κυκλοφορία του πριν από δύο εβδομάδες.

Η εύχρηστη εφαρμογή προσφέρει στους καταναλωτές μια ομάδα αυτόνομων bots για την εκτέλεση καθημερινών εργασιών, όπως η παραγγελία τροφίμων, η κράτηση ταξιδιών και η οργάνωση των οικονομικών.

Ο Ζάκερμπεργκ ανακοίνωσε επίσης την Τετάρτη νέες δυνατότητες για το Muse, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας ζωντανής συνομιλίας με τον διαδραστικό βοηθό Τεχνητής Νοημοσύνης, και επέμεινε ότι διαθέτει «υπερσύγχρονη προστασία απορρήτου και ασφάλειας».

$META unveiled Muse Charm, a palm-sized 5G device built specifically for talking to its Muse AI agent.



They plan to ship the device in December, in time for the holidays. pic.twitter.com/9zdUDb4lOO September 24, 2026

Ο ιδρυτής της Meta δέχεται αυξανόμενες πιέσεις από τη Wall Street καθώς επενδύει δισεκατομμύρια δολάρια σε υποδομές και ταλέντα Τεχνητής Νοημοσύνης, με την τιμή της μετοχής της Meta να μειώνεται κατά περισσότερο από το ένα τέταρτο μεταξύ του περασμένου Σεπτεμβρίου και των αρχών Αυγούστου.

Ωστόσο, η μετοχή της Meta έχει ανακάμψει από τις 8 Σεπτεμβρίου, προσθέτοντας 300 δισεκατομμύρια δολάρια στην κεφαλαιοποίησή της. Η μετοχή ήταν ελαφρώς υψηλότερη στις συναλλαγές μετά το κλείσιμο της Τετάρτης.

Ο Ζάκερμπεργκ δήλωσε την Τετάρτη ότι πίστευε ότι το Muse θα «αποφέρει χρήματα στους χρήστες». Ως αποτέλεσμα, η εταιρεία θα προσφέρει μια δωρεάν βαθμίδα Muse «με την προσδοκία ότι με την πάροδο του χρόνου θα επωφεληθούμε εισπράττοντας μια μικρή χρέωση από τις συναλλαγές».

Το αν ο Ζάκερμπεργκ θα δικαιωθεί μακροπρόθεσμα στη στρατηγική του για την Τεχνητή Νοημοσύνη — τόσο για τον βοηθό Muse όσο και για τις φορητές συσκευές τεχνητής νοημοσύνης — θα εξαρτηθεί από το αν οι νέες δυνατότητες μπορούν να αντέξουν πιθανά ζητήματα απορρήτου και ασφάλειας καθώς η βάση χρηστών αυξάνεται.

Ο επικεφαλής της Meta έχει στοιχηματίσει ότι τα έξυπνα γυαλιά και άλλες φορητές συσκευές θα γίνουν ένας από τους κύριους τρόπους με τους οποίους οι καταναλωτές αλληλεπιδρούν με την Τεχνητή Νοημοσύνη, παρά το γεγονός ότι οι επικριτές χαρακτηρίζουν τα Ray-Ban με την κάμερα «διεστραμμένα γυαλιά».

Meta announces the Muse Charm, a keychain-sized device that lets you carry and interact with your personal Muse AI agent.



• Sends emails

• Books travel

• Shops for you

• Fills out forms

• Manages schedules

• Creates plans

• Completes tasks pic.twitter.com/ZAVo7cYoD6 — FearBuck (@FearedBuck) September 24, 2026

Η Meta λάνσαρε επίσης νέα γυαλιά εικονικής πραγματικότητας, τα οποία θα είναι διαθέσιμα την επόμενη άνοιξη για 1.300 δολάρια και είναι πέντε φορές ελαφρύτερα από το προηγούμενο μοντέλο Quest 3.

Η εταιρία δήλωσε ότι ο βοηθός Muse θα είναι σύντομα διαθέσιμος στα γυαλιά της. Οι χρήστες θα μπορούν επίσης τώρα να έχουν ένα υπερρεαλιστικό ψηφιακό avatar που θα τους εκπροσωπεί σε βιντεοκλήσεις ενώ φορούν τα γυαλιά, καθώς τα γυαλιά δεν μπορούν να κινηματογραφήσουν το πρόσωπο του χρήστη.

Τα avatars χρησιμοποιούν τεχνολογία ολογράμματος στην οποία η Meta εργάζεται εδώ και χρόνια.

Η Meta — μέχρι στιγμής το μόνο μεγάλο εργαστήριο τεχνητής νοημοσύνης που έχει αναπτύξει έναν φιλικό προς τον καταναλωτή βοηθό πρακτόρων — ελπίζει ότι το Muse θα μπορέσει να γίνει ιδιαίτερα εξατομικευμένο για τους χρήστες εάν είναι σε θέση να έχει πρόσβαση σε δεδομένα από τη δραστηριότητα στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης.

Ωστόσο, η εταιρεία θα πρέπει να πείσει τους καταναλωτές να συνδέσουν προσωπικά δεδομένα, όπως τα εισερχόμενα email τους, τις εφαρμογές χρηματοοικονομικών υπηρεσιών ή το ημερολόγιο, με τα bots, τα οποία λειτουργούν στην οικογένεια μοντέλων Muse της ομάδας κοινωνικής δικτύωσης, σε μια εποχή που η τεχνολογία πρακτόρων τεχνητής νοημοσύνης μπορεί ακόμα να κάνει λάθη ή να γίνει αθέμιτη.

Η Meta έχει ήδη εκδώσει μια επιδιόρθωση για ένα κενό ασφαλείας που θα μπορούσε να επιτρέψει σε έναν χάκερ να αναλάβει τον έλεγχο του πράκτορα Muse ενός άλλου ατόμου. Εν τω μεταξύ, η Amazon έχει εμποδίσει τους πράκτορες της Meta να έχουν πρόσβαση στην πλατφόρμα αγορών της, στο πλαίσιο των προσπαθειών να αποτρέψει τη χρήση των συστημάτων της από bots τρίτων.

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