Βρετανία: Γιατί οι κινηματογράφοι εξετάζουν την απαγόρευση των «γυαλιών της διαστροφής» της Meta

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Η Ένωση Κινηματογράφου του Ηνωμένου Βασιλείου εξετάζει το ενδεχόμενο περιορισμών στα γυαλιά της Meta, τα οποία μπορούν να παρέχουν λειτουργίες προσβασιμότητας αλλά και μπορούν να εγγράφουν βίντεο κρυφά.

Το αξεσουάρ που έχει γίνει ευρύτερα γνωστό ως τα «γυαλιά της διαστροφής» ενδέχεται σύντομα να μείνει εκτός των κινηματογράφων του Ηνωμένου Βασιλείου.

Όπως αναφέρει το Sky News, η Ένωση Κινηματογράφου του Ηνωμένου Βασιλείου (UKCA) εξετάζει το ενδεχόμενο απαγόρευσης των γυαλιών Meta AI στους κινηματογράφους, καθώς οι φορείς εκμετάλλευσης ζυγίζουν τις ανησυχίες σχετικά με την πειρατεία και την ιδιωτικότητα έναντι των πλεονεκτημάτων προσβασιμότητας των γυαλιών υψηλής τεχνολογίας.

Όλα τα βλέμματα στραμμένα πάνω σας

Από τότε που κυκλοφόρησαν στην αγορά, τα γυαλιά Meta έχουν προσφέρει στους ηδονοβλεψίες και τους επίδοξους πειρατές μια αναμφισβήτητη αναβάθμιση του 21ου αιώνα.

Τα έξυπνα γυαλιά της Meta περιέχουν κάμερες στο σκελετό τους που επιτρέπουν στους χρήστες να τραβούν φωτογραφίες και βίντεο διακριτικά. Υπάρχει ένα μικρό φως που έχει σκοπό να ειδοποιεί τους ανθρώπους όταν λαμβάνει χώρα μια εγγραφή, αλλά πολλοί χρήστες έχουν αναφέρει πόσο εύκολο είναι να καλύψουν τον δείκτη. Υπάρχουν ακόμη και τρίτοι προμηθευτές που πωλούν καλύμματα φωτισμού όπως το Amazon.

Αυτό έχει προκαλέσει εκτεταμένες ανησυχίες σχετικά με τη συναίνεση, ιδίως επειδή το άτομο που βιντεοσκοπείται μπορεί να μην έχει ιδέα ότι μια κάμερα είναι στραμμένη προς το μέρος του. Εξ ου και οι χαρακτηρισμοί «γυαλιά κατασκόπου» και «γυαλιά διεστραμμένου».

Για τους κινηματογράφους, η νέα τεχνολογία παρουσιάζει και άλλες προκλήσεις πέρα ​​από την ιδιωτικότητα.

Γιατί ανησυχούν οι κινηματογράφοι

Η πειρατεία δεν είναι ένα νέο πρόβλημα. Η UKCA εκτιμά ότι η παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων κοστίζει στις δημιουργικές βιομηχανίες του Ηνωμένου Βασιλείου τουλάχιστον 500 εκατομμύρια λίρες (585 εκατομμύρια ευρώ) ετησίως.

Περισσότερο από το 90% των παράνομων εκδόσεων νέων ταινιών προέρχονται από κινηματογράφους, σύμφωνα με την ετήσια έκθεση της UKCA για το 2024.

Αυτές συνήθως καταγράφονται χρησιμοποιώντας μικρές συσκευές όπως smartphones.

Γι’ αυτό, σε ορισμένες προβολές υψηλού προφίλ, το κοινό υποχρεώθηκε να αφήνει τα τηλέφωνά του σε ασφαλείς θήκες ή έξω από την αίθουσα.

Οι χειριστές των κινηματογράφων εκπαιδεύουν επίσης το προσωπικό να παρακολουθεί για παράνομες ηχογραφήσεις. Το 2025, η Υπηρεσία Προστασίας Περιεχομένου Κινηματογράφου κατέγραψε 121 περιστατικά στα οποία το προσωπικό του κινηματογράφου εντόπισε, διέκοψε και ανέφερε παράνομες ηχογραφήσεις σε όλο το Ηνωμένο Βασίλειο.

Κάποιοι φοβούνται ότι τα Meta γυαλιά θα μπορούσαν να δώσουν στους πειρατές έναν νέο τρόπο καταγραφής προβολών.

Ένα δώρο ή ένα τυφλό σημείο;

Υπάρχουν βάσιμοι λόγοι για τους οποίους οι άνθρωποι θέλουν να φορούν τα γυαλιά, και όχι μόνο επειδή η Kylie Jenner θέλει να φαίνεται κουλ.

Για τους θεατές του κινηματογράφου με προβλήματα όρασης ή βαρήκοους, τα γυαλιά μπορούν να προσφέρουν πλεονεκτήματα προσβασιμότητας. Ο διευθύνων σύμβουλος της UKCA, Phil Clapp, δήλωσε στο Sky News ότι ορισμένοι έξυπνοι σκελετοί μπορούν να προσφέρουν εξατομικευμένους υπότιτλους.

Η Meta υποστηρίζει ότι τα γυαλιά παρέχουν «κρίσιμη νέα τεχνολογία» για άτομα στην κοινότητα των τυφλών και των ατόμων με χαμηλή όραση, προσθέτοντας ότι «ο περιορισμός του τρόπου με τον οποίο οι άνθρωποι μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτήν την τεχνολογία θα ήταν ένα σημαντικό βήμα προς τα πίσω».

Προς το παρόν, δεν έχει εκδοθεί καμία πανεθνική απαγόρευση στους κινηματογράφους του Ηνωμένου Βασιλείου, αλλά η συζήτηση για το πώς να ρυθμιστούν τα έξυπνα γυαλιά που λειτουργούν με τεχνητή νοημοσύνη επιταχύνεται στην Ευρώπη.

Η γερμανική αρχή προστασίας δεδομένων, για παράδειγμα, δήλωσε ότι θα μπορούσαν να απαγορευτούν βάσει των υφιστάμενων νόμων που απαγορεύουν τις συσκευές εγγραφής που είναι κρυμμένες σε καθημερινά αντικείμενα.

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