Στο αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν φέρεται να σχεδίαζε να συντρίψει αεροσκάφος της Flydubai ο συγκυβερνήτης – Τι αποκαλύπτουν οι ανακρίσεις

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Νέα στοιχεία σχετικά με την απόπειρα κατάληψης πτήσης της Flydubai με προορισμό το Ισραήλ έρχονται στο φως από μέσα ενημέρωσης, τα οποία επικαλούνται πληροφορίες από την έρευνα των ισραηλινών αρχών.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του YNET, από την ανάκριση του 29χρονου συγκυβερνήτη Μαχάμ αλ-Χαμάμι προκύπτει, κατά τις ίδιες πληροφορίες, ότι φέρεται να σχεδίαζε να πάρει τον έλεγχο του αεροσκάφους και να το συντρίψει στο αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν, με στόχο να προκαλέσει μαζικές απώλειες.

Οι ισραηλινές αρχές φέρεται να εκτιμούν ότι ο 29χρονος επιχείρησε να θέσει υπό τον έλεγχό του το αεροσκάφος ενώ αυτό βρισκόταν πάνω από την Ιορδανία. Σύμφωνα με το σενάριο που περιγράφουν τα ισραηλινά μέσα, στόχος του ήταν να διατηρήσει την εικόνα μιας κανονικής προσέγγισης προς το Μπεν Γκουριόν και στη συνέχεια να προκαλέσει σκόπιμα τη συντριβή του αεροσκάφους στον χώρο του αεροδρομίου.

Είχε επισκεφθεί επανειλημμένα το Μπεν Γκουριόν

Πρόσθετες πληροφορίες που μεταδίδει το Channel 12 αναφέρουν ότι ο 29χρονος είχε επισκεφθεί αρκετές φορές το αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν τους τελευταίους μήνες, έχοντας ταξιδέψει εκεί με πτήσεις της Flydubai.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο ίδιος φέρεται να δήλωσε στους ανακριτές ότι, κατά την επίσκεψή του στο Ισραήλ τον Ιούνιο, επικέντρωσε την προσοχή του στη συλλογή πληροφοριών και στην προετοιμασία του σχεδίου που, σύμφωνα με τις αρχές, είχε καταρτίσει.

Το σχέδιο φέρεται να ήταν προγραμματισμένο για τον Ιούλιο, ωστόσο, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ο 29χρονος το εγκατέλειψε την τελευταία στιγμή. Ως έναν από τους λόγους φέρεται να επικαλέστηκε το γεγονός ότι διατηρούσε φιλική σχέση με μέλος του πληρώματος.

Διαφορετικό σενάριο για επίθεση στο Τελ Αβίβ

Νωρίτερα, η ιταλική εφημερίδα «Corriere della Sera», επικαλούμενη πληροφορίες που απέδωσε στις ισραηλινές μυστικές υπηρεσίες, είχε μεταδώσει ένα διαφορετικό σενάριο σχετικά με τον φερόμενο σχεδιασμό της επίθεσης.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο Χαμάμ αλ-Χαμάμι φέρεται να σχεδίαζε να συντρίψει σκόπιμα το αεροσκάφος σε ουρανοξύστες του Τελ Αβίβ.

Κατά το ίδιο σενάριο, ο στόχος ήταν αρχικά να εξουδετερώσει τον κυβερνήτη, Σμιτ Μαχχάρ, χωρίς να προκαλέσει υποψίες, και στη συνέχεια να συνεχίσει την προγραμματισμένη πορεία προς το Τελ Αβίβ, προτού οδηγήσει το αεροσκάφος στη συντριβή του σε κτίρια της πόλης.

Ο Νετανιάχου θέλει επιπλέον μέτρα ασφαλείας

Οι αποκαλύψεις έχουν προκαλέσει την αντίδραση της ισραηλινής κυβέρνησης. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Γραφείου του πρωθυπουργού, ο Νετανιάχου έδωσε εντολή στον επικεφαλής του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας, Σμουέλ Μπεν Εζρά, να ορίσει ελεγκτή για τη διενέργεια ενδελεχούς ελέγχου.

Ο έλεγχος θα αφορά, σύμφωνα με την ανακοίνωση, «όλες τις πτυχές» των μέτρων ασφαλείας που εφαρμόζονται στις πτήσεις ξένων πολιτικών αεροσκαφών προς το Ισραήλ.

Οι πληροφορίες σχετικά με τα κίνητρα και το φερόμενο σχέδιο του 29χρονου προέρχονται μέχρι στιγμής από ισραηλινές και διεθνείς δημοσιογραφικές πηγές που επικαλούνται τις ανακρίσεις και πληροφορίες των ισραηλινών αρχών.

Διαβάστε επίσης:

ΗΠΑ: Μακελειό σε υπαίθριο πάρτι στην Τζόρτζια – Άγνωστοι άνοιξαν πυρ, 2 νεκροί και τουλάχιστον 35 τραυματίες (Video)

Στις κάλπες η Βραζιλία για εκλογή προέδρου – Αμφίρροπη μάχη μεταξύ Λούλα και Μπολσονάρου

Ζελένσκι: Οι ΗΠΑ θέλουν ως τα τέλη Οκτωβρίου απευθείας συζητήσεις μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας