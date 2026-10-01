Τα αναπάντητα ερωτήματα της πτήσης FZ1073 της Flydubai – Η συμπλοκή στο cockpit, η απότομη κάθοδος, οι επιβάτες στο πιλοτήριο και οι δύο πιλότοι 

Takeaways by to pontiki AI Βίαιη συμπλοκή ξέσπασε μεταξύ του κυβερνήτη και του συγκυβερνήτη κατά τη διάρκεια πτήσης της Flydubai από το Ντουμπάι προς το Τελ Αβίβ, προκαλώντας απότομη κάθοδο του αεροσκάφους.

Ο τραυματισμένος κυβερνήτης φέρεται να άνοιξε την πόρτα του πιλοτηρίου, επιτρέποντας σε επιβάτες και επιπλέον πιλότους της εταιρείας που βρίσκονταν στην καμπίνα να επέμβουν.

Το αεροσκάφος εκτράπηκε και προσγειώθηκε στην Ταμπούκ της Σαουδικής Αραβίας, όπου ο συγκυβερνήτης συνελήφθη από τις τοπικές αρχές.

Οι συνθήκες της επίθεσης, το κίνητρο του συγκυβερνήτη και η χρήση του όπλου παραμένουν υπό διερεύνηση από τις αρμόδιες αρχές.

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Μια από τις πιο ασυνήθιστες αεροπορικές κρίσεις εκτυλίχθηκε χθες, Τετάρτη, στην πτήση FZ1073 της Flydubai, από το Ντουμπάι προς το Τελ Αβίβ.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα μαρτυρίες, ξέσπασε βίαιη συμπλοκή μεταξύ των δύο πιλότων. Ο συγκυβερνήτης φέρεται να επιτέθηκε στον κυβερνήτη, ενώ το αεροσκάφος άρχισε να χάνει απότομα ύψος. Τα στοιχεία του Flightradar24 δείχνουν κάθοδο από περίπου 34.000 πόδια σε λιγότερα από 17.000 μέσα σε περίπου ένα λεπτό.

Ακολούθησαν σκηνές πανικού. Φωνές, ουρλιαχτά και την ίδια ώρα απότομες κινήσεις του αεροσκάφους. Επιβάτες κατάφεραν με κάποιον τρόπο να μπουν μέσα, σε ένα από τα πολλά ερωτηματικά της υπόθεσης.

Το αεροσκάφος εξετράπη προς τη Σαουδική Αραβία και προσγειώθηκε στην Ταμπούκ. Ο φερόμενος ως δράστης συνελήφθη από τις σαουδαραβικές αρχές, ωστόσο ακόμη τα κίνητρα της αεροπειρατίας του και το τι σκόπευε να πράξει, δεν έχουν γίνει ακόμη γνωστά.

Τα δύο πρόσωπα στο πιλοτήριο

Ο κυβερνήτης ήταν ο Ινδός Σμιτ Μάχαρ, πιλότος με περισσότερα από 13 χρόνια εμπειρίας και σχεδόν 10.000 ώρες πτήσης. Στην προσπάθειά του να σταματήσει τον συγκυβερνήτη του, τραυματίστηκε σοβαρά, όμως φέρεται, ενώ βρισκόταν βαριά τραυματισμένος και αιμόφυρτος στο πάτωμα του cockpit, να ενεργοποίησε τον μηχανισμό ανοίγματος της πόρτας ώστε να μπουν μέσα επιβάτες και να επέμβουν.

Ο συγκυβερνήτης, υπήκοος του Ομάν, δεν είναι ξεκάθαρο ακόμη το πώς έγινε συγκυβερνήτης στη πτήση, παρά μόνο ότι προσλήφθηκε πριν από 8 μήνες.

Τα αναπάντητα ερωτήματα

Το βασικό ερώτημα είναι το τι προηγήθηκε της επίθεσης και γιατί ένας επαγγελματίας πιλότος επιτέθηκε στον κυβερνήτη του εν ώρα πτήσης, καθώς και το πώς μπήκαν οι επιβάτες στο cockpit αφού από τα βίντεο που κυκλοφόρησαν, ο πιλότος που φέρεται να άνοιξε τις πόρτες, ήταν σχεδόν λιπόθυμος.

Η επικρατέστερη εκδοχή είναι ότι ο τραυματισμένος κυβερνήτης κατάφερε να την ανοίξει από μέσα ενεργοποιώντας διαδικασίες έκτακτης πρόσβασης. Το ερώτημα είναι αν υπήρχε συγκεκριμένη διαδικασία της flydubai για την περίπτωση όπου ο κίνδυνος βρίσκεται ήδη μέσα στο cockpit, και γιατί χρειάστηκε ο τραυματισμένος κυβερνήτης να ανοίξει την πόρτα.

Ένα άλλο ερώτημα είναι το πως τραυματίστηκε από τον συγκυβερνήτη του. Υπάρχουν αναφορές για μαχαίρι και για τσεκούρι. Τσεκούρι υπάρχει στις πτήσεις καθώς προβλέπεται στο πρωτόκολλο ασφαλείας, αλλά αν ήταν μαχαίρι, προκαλεί απορία πως το πέρασε ο συγκυβερνήτης μέσα στο αεροπλάνο. Να σημειωθεί ότι οι επιβάτες έκαναν λόγο για μαχαίρι και η κυβέρνηση του Ισραήλ για τσεκούρι.

Μέχρι στιγμής δεν έχει επιβεβαιωθεί δημόσια ποιο ακριβώς αντικείμενο χρησιμοποιήθηκε.

Οι «τυχαίοι» πιλότοι που έσωσαν την πτήση

Ένα από τα πιο ασυνήθιστα στοιχεία είναι ότι στην καμπίνα βρίσκονταν επιπλέον πιλότοι της flydubai, οι οποίοι ταξίδευαν ως επιβάτες για επιχειρησιακούς λόγους.

Μετά την ακινητοποίηση του συγκυβερνήτη, ανέλαβαν τον χειρισμό και οδήγησαν το αεροσκάφος στην Ταμπούκ.

Η παρουσία τους δεν είναι άγνωστη πρακτική στην αεροπορία, καθώς πιλότοι μετακινούνται συχνά ως επιβάτες για να αναλάβουν άλλες πτήσεις. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, όμως, αποδείχθηκε καθοριστική καθώς οι δύο πιλότοι δεν ήταν σε θέση να το πιλοτάρουν και το αεροσκάφος θα οδηγούνταν σε συντριβή.

Επίσης, αυτό που έχει προκαλέσει εντύπωση, είναι πως στην περιγραφή τους οι επιβάτες που μπήκαν στο πιλοτήριο, δεν έδωσαν σαφή απάντηση για το πως μπήκαν. Ενας εξ αυτών είπε στον Νετανιάχου ότι έβλεπε… σειρά με αεροπορικά δυστυχήματα και ήξερε τι έπρεπε να κάνει και να μπει μέσα, κάτι που προφανώς αν το έλεγε σοβαρά, δεν… κολλάει με το αφήγημα ότι ο Ινδός πιλότος ήταν αυτός που άνοιξε την πόρτα και όχι οι επιβάτες.

Η απότομη κάθοδος και οι κωδικοί έκτακτης ανάγκης

Το αεροσκάφος έχασε χιλιάδες πόδια μέσα σε ελάχιστο χρόνο. Οι επιβάτες περιέγραψαν επαναλαμβανόμενες απότομες καθόδους.

Παραμένει άγνωστο αν η κάθοδος ήταν σκόπιμη ενέργεια του συγκυβερνήτη ή αποτέλεσμα της πάλης για τα χειριστήρια.

Επίσης πρέπει να διευκρινιστεί ποιος ενεργοποίησε τους κωδικούς έκτακτης ανάγκης, μεταξύ των οποίων και τον 7500, που χρησιμοποιείται για αεροπειρατεία, καθώς και σε πιο σημείο της κρίσης έγινε αυτό.

Σύμφωνα με το flightradar24, στις 08:31 (Ελλάδος) χτύπησε ο πρώτος συναγερμός από το αεροσκάφος και στις 08:38 ο δεύτερος με τον κώδικα για αεροπειρατεία, δηλαδή 7 λεπτά μετά αφότου ξέσπασε η κρίση μέσα στο πιλοτήριο.

Τα κίνητρα του δράστη

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου και άλλοι Ισραηλινοί αξιωματούχοι μίλησαν για απόπειρα του συγκυβερνήτη να πάρει τον έλεγχο του αεροσκάφους και να το συντρίψει.

Η flydubai, αντίθετα, δηλώνει ότι τα αίτια της αντιπαράθεσης παραμένουν άγνωστα και αποφεύγει να αποδώσει κίνητρο. Το κίνητρο και ο βαθμός προσχεδιασμού παραμένουν υπό διερεύνηση.

Στις έρευνες εμπλέκονται όλες οι αρμόδιες αρχές του Ισραήλ, ακόμη και οι μυστικές υπηρεσίες, σε συνεργασία με τις αρχές στη Σαουδική Αραβία. Τα ερωτήματα που ψάχνουν να απαντήσουν, είναι τα εξής:

Γιατί επιτέθηκε ο συγκυβερνήτης;

Υπήρχε προσχεδιασμός ή ήταν αιφνίδια ενέργεια;

Ποιο ακριβώς ήταν το όπλο και από πού προήλθε;

Πώς πέρασε ο συγκυβερνήτης από τους ελέγχους ασφαλείας;

Ποιος είχε τον έλεγχο των χειριστηρίων κατά την απότομη κάθοδο;

Ποιος ενεργοποίησε τους κωδικούς 7700 και 7500;

Πώς ακριβώς άνοιξε η πόρτα του cockpit;

Υπήρχε δυνατότητα έκτακτης πρόσβασης από την καμπίνα και γιατί δεν χρησιμοποιήθηκε νωρίτερα;

Πόσοι εφεδρικοί πιλότοι βρίσκονταν στο αεροσκάφος και πότε ανέλαβαν;

Υπήρχαν προηγούμενες ενδείξεις για τον συγκυβερνήτη που δεν αξιολογήθηκαν;

Θα μπορούσε η κατάσταση να είχε εξελιχθεί διαφορετικά αν δεν υπήρχαν τυχαία στην καμπίνα επιπλέον πιλότοι της flydubai;

Μέχρι να ολοκληρωθούν οι έρευνες των σαουδαραβικών, ισραηλινών και εμιρατινών αρχών, τα παραπάνω παραμένουν τα κρίσιμα κομμάτια του παζλ που λείπουν από την υπόθεση.

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