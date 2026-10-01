Λονδίνο: Τυφλός μηνύει το Βρετανικό Μουσείο για διακρίσεις – Δεν παρέχει ξεναγήσεις με ακουστική περιγραφή

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Νομικές διαδικασίες και συγκεκριμένα μήνυση εναντίον του Βρετανικού Μουσείου στο Λονδίνο, ξεκίνησε ένας τυφλός άνδρας, καταγγέλλοντας διακρίσεις σχετικά με την προσβασιμότητα στην έκθεση της Ταπισερί της Μπαγιέ.

Ο Δρ Γιουσούφ Αλί Οσμάν ισχυρίζεται ότι το μουσείο παραβιάζει τη νομοθεσία περί ισότητας, καθώς παραλείπει να παρέχει ξεναγήσεις με ακουστική περιγραφή για τους τυφλούς επισκέπτες της έκθεσης.

Ο ίδιος διεκδικεί αποζημίωση και την έκδοση δικαστικής εντολής που θα υποχρεώνει το ίδρυμα να τροποποιήσει άμεσα τις πολιτικές του.

Το Βρετανικό Μουσείο ως απάντηση δήλωσε ότι δεν πραγματοποιεί τέτοιες ξεναγήσεις, καθώς οι περιορισμοί ως προς την ποσότητα φωτός στην οποία μπορεί να εκτεθεί η ταπισερί επιβάλλουν τον περιορισμό του αριθμού των επισκεπτών.

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