Τζιμ Κάρεϊ: Παντρεύτηκε για τρίτη φορά – Οι δυο προηγούμενοι γάμοι του ηθοποιού και οι σχέσεις της ζωής του

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Τη σύντροφό του, Μιν Αχ, παντρεύτηκε ο Τζιμ Κάρεϊ , μια είδηση που έρχεται στο φως επτά μήνες μετά την πρώτη τους δημόσια εμφάνιση, με εκπρόσωπο του 64χρονου ηθοποιού να επιβεβαιώνει, στο People, το χαρμόσυνο γεγονός, χωρίς να δίνει, ωστόσο, περισσότερες λεπτομέρειες για την τελετή.

Jim Carrey Marries Min Ah 7 Months After Making Their Debut as a Couple at Awards Show Where He Called Her His ‘Sublime Companion’ https://t.co/n9LdvZs2B4 October 1, 2026

Το ζευγάρι είχε εμφανιστεί δημόσια μαζί τον περασμένο Φεβρουάριο στη Γαλλία, όταν ο ηθοποιός παρέστη στα βραβεία César, χαρακτηρίζοντας, τότε, τη Μιν Αχ ως την «υπέροχη σύντροφό» του. Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, την οποία εκφώνησε εξ ολοκλήρου στα γαλλικά, ευχαρίστησε την οικογένειά του, την κόρη του, Τζέιν, και τον εγγονό του, Τζάκσον, πριν απευθυνθεί στη σύντροφό του.

«Ευχαριστώ την υπέροχη οικογένειά μου, την κόρη μου Τζέιν και τον εγγονό μου Τζάκσον. Σας αγαπώ τώρα και για πάντα. Ευχαριστώ την υπέροχη σύντροφό μου, Μιν Αχ. Σε αγαπώ, Μιν Αχ» είχε πει.

Ο Κάρεϊ και η Μιν Αχ φέρεται να είναι μαζί εδώ και αρκετά χρόνια, καθώς είχαν φωτογραφηθεί για πρώτη φορά τον Φεβρουάριο του 2022, όταν έφευγαν από φιλανθρωπική βραδιά στο Λος Άντζελες.

Ο γάμος έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία ο ηθοποιός έχει μιλήσει δημόσια για τη ζωή που απολαμβάνει μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, ενώ έχει δηλώσει στο παρελθόν ότι θα επέστρεφε στη δράση μόνο αν παρουσιαζόταν ένας ρόλος που θεωρούσε πραγματικά σημαντικό.

Ο ηθοποιός είχε σχέση στο παρελθόν με τη συμπρωταγωνίστριά του στη σειρά «Kidding», Τζίντζερ Γκονζάγκ, με τους δυο τους να πραγματοποιούν την πρώτη τους εμφάνιση στο κόκκινο χαλί τον Ιανουάριο του 2019. Τον Οκτώβριο της ίδιας χρονιάς, το Us Weekly ανέφερε ότι το ζευγάρι είχε χωρίσει.

Οι δύο προηγούμενοι γάμοι και οι μεγάλες σχέσεις της ζωής του

Πρόκειται για τον τρίτο γάμο του Τζιμ Κάρεϊ, καθώς έχει παντρευτεί άλλες δύο φορές. Συγκεκριμένα, είχε παντρευτεί το 1996 τη συμπρωταγωνίστριά του στην ταινία «Ο Ηλίθιος και ο Πανηλίθιος», Λόρεν Χόλι.

Ο γάμος τους διήρκεσε μόλις οκτώ μήνες και ολοκληρώθηκε με διαζύγιο, με το ζευγάρι να επικαλείται «ασυμβίβαστες διαφορές».

Πριν από τη Λόρεν Χόλι, ο Κάρεϊ είχε παντρευτεί την ηθοποιό Μελίσα Γουόμερ. Οι δυο τους ήταν παντρεμένοι από το 1987 έως το 1995 και απέκτησαν την κόρη τους, Τζέιν, το 1987.

Στη μακρά προσωπική του ζωή, ο Καναδός ηθοποιός είχε επίσης αρκετές ιδιαίτερα προβεβλημένες σχέσεις. Είχε δεσμό με τη Ρενέ Ζελβέγκερ, με την οποία γνωρίστηκε στα γυρίσματα της ταινίας «Εγώ, Εγώ και η Αϊρίν». Η σχέση τους διήρκεσε περίπου έναν χρόνο και ολοκληρώθηκε το 2000.

Το 2020, ο Κάρεϊ είχε δηλώσει ότι η Ζελβέγκερ ήταν «ο έρωτας της ζωής του», περισσότερα από 20 χρόνια μετά τον χωρισμό τους. Μιλώντας στον Χάουαρντ Στερν, είχε αναφέρει ότι η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός ήταν «πραγματικά πολύ ξεχωριστή» για εκείνον. «Είναι αλήθεια και ήταν ξεχωριστή για μένα, πολύ ξεχωριστή. Νομίζω ότι είναι υπέροχη», είχε πει.

Ο Κάρεϊ είχε επίσης σχέση με την ηθοποιό Τζάνουαρι Τζόουνς, ενώ υπήρξε ζευγάρι για πέντε χρόνια με το πρώην μοντέλο του Playboy Τζένι ΜακΚάρθι, μέχρι τον χωρισμό τους το 2010.

Ιδιαίτερα δύσκολη υπήρξε και η σχέση του με τη μακιγιέζ και στιλίστρια Κατριόνα Γουάιτ, με την οποία διατηρούσε μια σχέση με χωρισμούς και επανασυνδέσεις για περίπου τρία χρόνια. Η Κατριόνα πέθανε το 2015 σε ηλικία 30 ετών από υπερβολική δόση συνταγογραφούμενων φαρμάκων στο σπίτι της στο Λος Άντζελες.

Ο Κάρεϊ είχε επίσης μιλήσει με θερμά λόγια για τη σχέση του με την τραγουδίστρια Λίντα Ρόνσταντ, χρόνια πριν αποκτήσει μεγάλη φήμη στο Χόλιγουντ. Παρότι τους χώριζαν 11 χρόνια, είχε δηλώσει ότι θυμάται τη σχέση τους με εκτίμηση, λέγοντας ότι εκείνη του φέρθηκε με «απίστευτο σεβασμό».

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