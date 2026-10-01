«Η Ελλάδα δεν έχει πρωθυπουργό, έχει μετεωρολόγο»: Η «φαρμακερή» ατάκα Βελόπουλου στον Μητσοτάκη για την κακοκαιρία στη Κρήτη

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Με ένα δηκτικό σχόλιο κατά του πρωθυπουργού ξεκίνησε να μιλάει ο Κυριάκος Βελόπουλος, με αφορμή τα μέτρα που ανακοίνωσε χθες ο πρωθυπουργός.

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, «πιάστηκε» από την ατάκα περί «καταιγίδας» που αφορά τις εξελίξεις στην ενέργεια και αναφέρθηκε στην καταιγίδα που ξέσπασε στη Κρήτη και έχει δημιουργήσει πάρα πολλά προβλήματα.

«Θεωρώ ότι η Ελλάδα δεν έχει πρωθυπουργό. Έχει μετεωρολόγο. Χθες έκανε προβλέψεις καταιγίδων. Έγιναν στην Κρήτη. Τι ήθελε και το ‘πε; Πλημμύρισε σήμερα η Κρήτη. Στο μόνο που έπεσε μέσα είναι στα μετεωρολογικά δεδομένα. Το ‘πε και έγινε. Πλημμύρισε η Κρήτη μας. Μετά από χρόνια ανακαλύπτει ο πρωθυπουργός μας ότι έρχεται καταιγίδα, λέει, ενεργειακή. Όταν τα λέγαμε το 2019 ότι έρχεται κρίση ενεργειακή, επισιτιστική, σηκώθηκε ο πρωθυπουργός και με είπε ψεκασμένο. Και μου κόλλησαν τη ρετσινιά, τα δεξιά τρολ», είπε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης.

Περνώντας στο… ζουμί των μέτρων ο Κ. Βελόπουλος είπε: «Τα μέτρα που ανακοίνωσε χθες ο πρωθυπουργός, για την καταιγίδα που έρχεται, είναι ασπιρίνη στη γάγγραινα των πτωχευμένων Ελλήνων. Λέγαμε για 120 δόσεις τον Ιούνιο και μας έλεγαν οι υπουργοί ότι δεν γίνεται. Τέσσερις μήνες μετά φέρνουν τις 120 δόσεις. Ή μας λέγανε ψέματα τότε ή τώρα κάνουν κάτι γιατί πιέζονται λόγω των εκλογών που θα μαυριστούν. Δεν θα πετύχουν ούτε οι 120 δόσεις γιατί έχεις ένα κράτος τοκογλυφικό, ένα κράτος καταλήστευσης και φορομπηχτικό για τους Έλληνες πολίτες».

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