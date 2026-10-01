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01.10.2026 13:58

Θεσσαλονίκη: Ελεύθερος ο TikToker – Δικάζεται αύριο (2/10) για επικίνδυνη οδήγηση και απείθεια

01.10.2026 13:58
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Ποινική δίωξη για επικίνδυνη οδήγηση και απείθεια άσκησε ο εισαγγελέας σε βάρος του 33χρονου TikToker «Τέο Βασιλιάς Τζουντάσιαν», ο οποίος συνελήφθη το μεσημέρι της Τετάρτης (30/9) στη δυτική Θεσσαλονίκη.

Ο κατηγορούμενος παραπέμφθηκε να δικαστεί στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης, όμως η εκδίκαση αναβλήθηκε για αύριο Παρασκευή (2/10) και ο TikToker αφέθηκε ελεύθερος.

Όσον αφορά τους δύο αστυνομικούς, 37 και 34 ετών, που συνελήφθησαν μετά τη μήνυση που υπέβαλε σε βάρος τους ο 33χρονος, αφέθηκαν επίσης ελεύθεροι καθώς διατάχθηκε προκαταρκτική έρευνα προκειμένου να αποσαφηνιστούν οι συνθήκες του περιστατικού.

Για την υπόθεση διατάχθηκε από την ΕΛΑΣ και η διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης (ΕΔΕ).

Σύμφωνα με τoν ΤikToker, ο οποίος αρνείται τις κατηγορίες, η καταδίωξη έγινε χωρίς να χρησιμοποιηθεί φάρος ή ηχητικό σήμα από το αστυνομικό όχημα.

Όπως υποστηρίζει, στην προσπάθειά του να συνεχίσει την πορεία του προσέκρουσε σε άλλο όχημα και στη συνέχεια οι αστυνομικοί κατέβηκαν από το αυτοκίνητό τους, φόρεσαν γάντια και έσπασαν τα τζάμια του οχήματός του με λοστούς.

Διαφορετική είναι η εκδοχή που μεταφέρουν αστυνομικές πηγές για όσα προηγήθηκαν της σύλληψης. Όπως αναφέρουν, όλα ξεκίνησαν στα διόδια της Ανάληψης, όπου αστυνομικοί που πραγματοποιούσαν ελέγχους εντόπισαν όχημα να κινείται με πολύ μεγάλη ταχύτητα.

Οι ίδιες πηγές υποστηρίζουν ότι οι αστυνομικοί έκαναν σήμα στον οδηγό να σταματήσει, εκείνος όμως δεν συμμορφώθηκε, με αποτέλεσμα να ξεκινήσει καταδίωξη. Κατά τη διάρκειά της, σύμφωνα με την αστυνομική εκδοχή, το όχημα του TikToker κινήθηκε με μεγάλη ταχύτητα και στην προσπάθεια του οδηγού να διαφύγει προσέκρουσε σε σταθμευμένα αυτοκίνητα.

Σε ό,τι αφορά στις ζημιές στο όχημα, οι αστυνομικοί αναφέρουν ότι έσπασαν το τζάμι της θέσης του συνοδηγού, καθώς και το πίσω δεξιά τζάμι, υποστηρίζοντας ότι ο οδηγός είχε κλειδωθεί μέσα στο αυτοκίνητο.

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