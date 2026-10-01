Πανελλαδική έρευνα ΚΑΡΚΙΝΑΚΙ: Περίπου ένα στα τρία παιδιά επιστρέφει στο σχολείο με ακάλυπτες ανάγκες

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Η επιστροφή στο σχολείο μετά τον καρκίνο παραμένει μια δύσκολη και συχνά μοναχική διαδικασία για παιδιά και εφήβους στην Ελλάδα. Αυτό είναι το βασικό συμπέρασμα από την Πανελλαδική έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος SUPERHERO SCHOOL (ERASMUS+), με τη συμμετοχή της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρίας ΚΑΡΚΙΝΑΚΙ. Η έρευνα, στην οποία συμμετείχαν 247 γονείς και φροντιστές, αποκαλύπτει σημαντικά κενά στη στήριξη των μαθητών κατά την επανένταξή τους.

Σύμφωνα με τα ευρήματα, περίπου 1 στα 3 παιδιά (31,2%) επιστρέφει στο σχολείο με ανάγκες που παραμένουν ακάλυπτες, ενώ στο 66,4% των περιπτώσεων δεν υπάρχει συγκεκριμένος επαγγελματίας υπεύθυνος για τον συντονισμό της επανένταξης. Η διαδικασία στηρίζεται κυρίως στην οικογένεια, με το 77,7% των γονέων να αναλαμβάνει τον συντονισμό μεταξύ σχολείου και θεραπευτικής ομάδας.

Επιπλέον το 39,7% των παιδιών εμφανίζει υψηλά επίπεδα σχολικού άγχους και το 32% διστάζει να επιστρέψει, παρά την ιατρική έγκριση.

Η κόπωση (52,6%), οι δυσκολίες συγκέντρωσης (34,4%) και μνήμης (21,5%) αποτελούν σημαντικά εμπόδια στην καθημερινότητα, ενώ οι μαθητές της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης δυσκολεύονται ιδιαίτερα στην κάλυψη της ύλης.

Παρά τη θετική στάση των εκπαιδευτικών, μόλις το 48,6% των οικογενειών θεωρεί ότι το σχολείο ήταν επαρκώς προετοιμασμένο να ανταποκριθεί στις ανάγκες του παιδιού. Η απουσία θεσμοθετημένων διαδικασιών οδηγεί σε ασυντόνιστες προσπάθειες και αυξημένο συναισθηματικό βάρος για τους γονείς.

Οι προτάσεις:

Το ΚΑΡΚΙΝΑΚΙ προτείνει τέσσερις βασικές παρεμβάσεις.

1. Υπεύθυνος συντονιστής για κάθε παιδί

Κάθε παιδί που επιστρέφει στο σχολείο κατά τη διάρκεια ή μετά την ολοκλήρωση της θεραπείας του θα πρέπει να έχει συγκεκριμένο υπεύθυνο για τη σχολική επανένταξη.

Ο συντονιστής θα λειτουργεί ως σταθερό σημείο επικοινωνίας ανάμεσα στην οικογένεια, το σχολείο και τη θεραπευτική ομάδα και θα παρακολουθεί την εφαρμογή των αναγκαίων προσαρμογών.

2. Σταθερή σύνδεση σχολείου και θεραπευτικής ομάδας

Η επικοινωνία μεταξύ επαγγελματιών Υγείας και σχολείου, σύμφωνα με το ΚΑΡΚΙΝΑΚΙ, δεν μπορεί να εξαρτάται μόνο από την πρωτοβουλία και τις αντοχές των γονέων.

Ζητείται σαφής διαδικασία επικοινωνίας, με σεβασμό στην προστασία των προσωπικών δεδομένων, ώστε το σχολείο να γνωρίζει τις λειτουργικές, εκπαιδευτικές και ψυχοκοινωνικές ανάγκες του παιδιού και να μπορεί να ανταποκρίνεται έγκαιρα.

3. Εξατομικευμένο σχέδιο επιστροφής στο σχολείο

Η επανένταξη δεν είναι ίδια για όλα τα παιδιά. Η κόπωση, οι απουσίες, οι δυσκολίες συγκέντρωσης και μνήμης, οι μακροχρόνιες συνέπειες της θεραπείας ή πιθανή αναπηρία μπορεί να απαιτούν διαφορετικές προσαρμογές.

Για τον λόγο αυτό προτείνεται εξατομικευμένο πλάνο, το οποίο μπορεί να περιλαμβάνει σταδιακή επιστροφή, προσαρμογή του ωραρίου και της διδακτέας ύλης, βοήθεια για την κάλυψη μαθησιακών κενών και ειδικές ρυθμίσεις στις εξετάσεις και στην αξιολόγηση.

4. Εκπαίδευση εκπαιδευτικών και ψυχοκοινωνική στήριξη

Οι εκπαιδευτικοί χρειάζονται, σύμφωνα με την οργάνωση, πρακτική γνώση και εργαλεία για να μπορούν να στηρίξουν ένα παιδί μετά τον καρκίνο.

Παράλληλα, θεωρείται αναγκαία η ενίσχυση της πρόσβασης σε ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς και ειδικούς παιδαγωγούς, ιδιαίτερα όταν υπάρχουν υψηλά επίπεδα άγχους, δυσκολίες στις σχέσεις με συνομηλίκους ή αίσθημα διαφορετικότητας.

«Η επιστροφή στο σχολείο είναι μέρος της αποκατάστασης»

Για ένα παιδί ή έναν έφηβο με εμπειρία καρκίνου, η επιστροφή στο σχολείο δεν αφορά μόνο τα μαθήματα. Συνδέεται με την επιστροφή στους φίλους, στην καθημερινότητα και στην κοινωνική ζωή, αλλά και με την αίσθηση ότι το παιδί μπορεί να σχεδιάσει ξανά το μέλλον του.

Για τον λόγο αυτό, το ΚΑΡΚΙΝΑΚΙ υποστηρίζει ότι η σχολική επανένταξη πρέπει να αντιμετωπίζεται ως αναπόσπαστο μέρος της συνολικής φροντίδας και αποκατάστασης.

Επίσης καλεί την Πολιτεία, την εκπαιδευτική και την ιατρική κοινότητα να αξιοποιήσουν τα αποτελέσματα της έρευνας και να διαμορφώσουν ένα σαφές, θεσμοθετημένο και εφαρμόσιμο πλαίσιο σχολικής επανένταξης, το οποίο θα ακολουθεί το παιδί από τη θεραπεία έως την πλήρη επιστροφή του στη σχολική ζωή.

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