Ίος: Με τις ευλογίες του ΚΑΣ και της Μενδώνη το πεντάστερο σε αρχαιολογικό χώρο στο Μαγγανάρι

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Το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο έδωσε το πράσινο φως για την ανέγερση από την εταιρεία Stamania Enterprises Company LTD, συμφερόντων του εφοπλιστή Νίκου Τσάκου, πεντάστερου ξενοδοχείου μέσα σε αρχαιολογικό χώρο της Ίου, παρά την απόρριψη του project από τη Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς.

Η απόφαση του ΚΑΣ είδε το φως της δημοσιότητας στις 24 Σεπτεμβρίου 2026, με αποτέλεσμα να αρθεί προς όφελος του επενδυτή το βασικό αρχαιολογικό εμπόδιο που είχε τεθεί τόσο από το Τοπικό Συμβούλιο Μνημείων Νοτίου Αιγαίου όσο, στη συνέχεια, και από τη Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς του υπουργείου Πολιτισμού. Το project προβλέπει την ανέγερση πεντάστερου διώροφου ξενοδοχείου με 24 κλίνες, πισίνες, τζακούζι και όλα τα κομφόρ.

Το ΚΑΣ ενέκρινε τη μελέτη, αν και η πρώτη απορριπτική απόφαση σημείωνε ότι η υλοποίηση της επένδυσης θα προκαλούσε βλάβη στο περιβάλλον του κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου του Μαγγαναρίου και ειδικότερα στον πρωτοκυκλαδικό οικισμό και το νεκροταφείο του.

Στο σκεπτικό της πρώτης απορριπτικής απόφασης αναφερόταν ακόμα ότι προβλέπεται η οικοδόμηση πεντάστερου ξενοδοχείου στο κρίσιμο σημείο σύνδεσης ενός πρωτοκυκλαδικού οικισμού περίπου 4.500 – 4.700 ετών με το νεκροταφείο του και με το παράκτιο τοπίο, που εξηγεί την επιλογή εγκατάστασης της κοινότητας. Έτσι η εταιρεία προχώρησε στη λεγόμενη ιεραρχική προσφυγή, προκειμένου να συζητηθεί το θέμα από το ΚΑΣ.

Τι αλλαγές ζήτησε η Εφορεία Αρχαιοτήτων Κυκλάδων

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Κυκλάδων μετά την ιεραρχική προσφυγή της εταιρείας πρότεινε πολύ συγκεκριμένες και καθοριστικές αλλαγές στον σχεδιασμό του πεντάστερου ξενοδοχείου μέσα στον αρχαιολογικό χώρο. Συγκεκριμένα ζήτησε:

1. Τα κτήρια του ξενοδοχειακού συγκροτήματος να γίνουν μονώροφα από διώροφα και το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος τους (συμπεριλαμβανομένου του στηθαίου του δώματος και της βάσης τους ή του εξωτερικού τμήματος των υπογείων) να μην ξεπερνά τα 4,50 μ.

2. Να μειωθούν οι διαστάσεις περγκολών.

3. Να καταργηθούν οι κολυμβητικές δεξαμενές (πισίνες), δεδομένου ότι δεν συνάδουν με το άνυδρο και βραχώδες φυσικό περιβάλλον του αρχαιολογικού χώρου, και το γήπεδο, που απέχει περίπου 115,00 μ. από την οριοθετημένη γραμμή αιγιαλού του Μαγγαναρίου.

4. Να εξαντληθεί η προτεινόμενη δόμηση σε ισόγειες κατασκευές, ώστε με τους ισοϋψείς όγκους να προκληθεί η μικρότερη επέμβαση στο περιβάλλον του αρχαιολογικού χώρου χωρίς κτηριακές εξάρσεις λόγω της προστασίας των αρχαιοτήτων της περιοχής.

Το ΚΑΣ επέλεξε λάιτ αλλαγές

Το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο, στο οποίο να σημειωθεί προεδρεύει πολιτικό πρόσωπο και συγκεκριμένα η γενική γραμματέας του υπουργείου Πολιτισμού Ολυμπία Βικάτου, γεγονός που επικρίνει σφόδρα ο Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων, στην απόφαση με την οποία δίνει το πράσινο φως για την ανέγερση του πεντάστερου ξενοδοχείου απέρριψε και τις τέσσερις προτάσεις και επέτρεψε μέσα στον αρχαιολογικό χώρο να γίνουν διώροφες κατασκευές και με πισίνες.

Όπως επισήμαναν στο «Π» γνώστες της μελέτης και του αρχαιολογικού χώρου, οι αλλαγές στη μελέτη που ζητά το ΚΑΣ είναι εξαιρετικά ήσσονος σημασίας. Συγκεκριμένα, το ΚΑΣ ζητά από την εταιρεία Stamania Enterprises Company LTD τις εξής αλλαγές:

Να αυξηθεί η αναλογία των ελεύθερων, χωρίς επιστρώσεις, επιφανειών στο γήπεδο.

η αναλογία των ελεύθερων, χωρίς επιστρώσεις, επιφανειών στο γήπεδο. Να μην τοποθετηθούν μόνιμες ή κινητές κατασκευές στις ταράτσες, δηλαδή ηλιακοί θερμοσίφωνες και κεραίες, προϋπόθεση που ήδη ισχύει για τα νησιά των Κυκλάδων.

μόνιμες ή κινητές κατασκευές στις ταράτσες, δηλαδή ηλιακοί θερμοσίφωνες και κεραίες, προϋπόθεση που ήδη ισχύει για τα νησιά των Κυκλάδων. Να μην τοποθετηθούν κλιματιστικά στις εξωτερικές όψεις των κτηρίων.

κλιματιστικά στις εξωτερικές όψεις των κτηρίων. Να κατασκευαστεί από εμφανή λιθοδομή με ντόπια πέτρα η εξωτερική περιμετρική τοιχοποιία.

από εμφανή λιθοδομή με ντόπια πέτρα η εξωτερική περιμετρική τοιχοποιία. Να υποβληθεί στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Κυκλάδων για νέο έλεγχο και έγκριση η τροποποιημένη μελέτη.

στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Κυκλάδων για νέο έλεγχο και έγκριση η τροποποιημένη μελέτη. Να διενεργηθούν υπό την επίβλεψη υπαλλήλου της Εφορείας Αρχαιοτήτων Κυκλάδων οι εργασίες εκσκαφής.

Ο δεύτερος λόγος απόρριψης είναι ακόμα σε ισχύ

Μετά τη θετική γνωμοδότηση του ΚΑΣ αναμένεται και η θετική απόφαση της υπουργού Λίνας Μενδώνη. Όμως, το τελικό πράσινο φως για την κατασκευή του πεντάστερου στον αρχαιολογικό χώρο του Μαγγαναρίου στην Ίο περνάει από την πολεοδομική νομοθεσία.

Είναι χαρακτηριστικό ότι το ίδιο το υπουργείο Πολιτισμού διευκρινίζει ότι η απόφαση αφορά αποκλειστικά την έγκριση από πλευράς αρχαιολογικού νόμου και δεν υποκαθιστά την οικοδομική άδεια ή οποιαδήποτε άλλη έγκριση απαιτείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Οπότε αναμένουμε με ενδιαφέρον εάν και με ποιον τρόπο θα ξεπεραστεί ο δεύτερος λόγος που οδήγησε στην απόρριψη της επένδυσης πεντάστερου μέσα στον οριοθετημένο αρχαιολογικό χώρο στο Μαγγανάρι της Ίου από τη Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς του υπουργείου Πολιτισμού.

Όπως είχε γράψει το «Π», στην απόφαση με την οποία απορρίφθηκε προ ΚΑΣ η επένδυση αναφερόταν χαρακτηριστικά:

«Επιπλέον, δεν τεκμηριώνεται η οικοδομησιμότητα του ακινήτου αναφορικά με την ύπαρξη του απαιτούμενου από τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις προσώπου σε κοινόχρηστο χώρο (εθνική, επαρχιακή ή δημοτική οδό) νομίμως υφιστάμενο, λαμβάνοντας υπόψη και την πάγια νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας, όπως διατυπώθηκε και στην απόφαση με αρ. 176/2023 της Ολομέλειας του δικαστηρίου.

Ειδικότερα δεν αποδείχθηκε ότι η οδός που αποτυπώνεται στο νότιο τμήμα του ακινήτου υφίσταται στην πραγματικότητα, ανεξαρτήτως της επίκλησης με αριθ. ΤΠ 513/95 απόφασης της Περιφερειακής Διευθύντριας Ν. Κυκλάδων, περί αναγνώρισης ως Κύριας Κοινοτικής οδού της οδού που ενώνει τον οικισμό Μυλοπότα με τον οικισμό Μαγγανάρι (ΦΕΚ 105 Δ της 2.3.1995)».

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