Coffee Island: Ενισχύει το specialty coffee με νέα συνεργασία από την Ινδία

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Στην περαιτέρω ενίσχυση της παρουσίας της στην κατηγορία του specialty coffee προχωρά η Coffee Island, μέσα από νέα συνεργασία με το The Coorg Coffee Club και την εισαγωγή στην ελληνική αγορά περιορισμένων παρτίδων καφέ από την περιοχή Coorg της Ινδίας.

Η νέα πρωτοβουλία παρουσιάστηκε με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Καφέ και περιλαμβάνει το «The Origin Box», μια συλλογή πέντε διαφορετικών micro-lots από ισάριθμες οικογενειακές φάρμες της Ινδίας.

Στη συλλογή περιλαμβάνονται Arabica, Canephora και Excelsa, με την τελευταία να θεωρείται ιδιαίτερα σπάνια ποικιλία. Η διάθεση των συγκεκριμένων καφέδων είναι περιορισμένη, καθώς προέρχονται από συγκεκριμένες παρτίδες και σοδειές, οι οποίες δεν θα επαναληφθούν όταν εξαντληθούν.

Η κίνηση εντάσσεται στη στρατηγική της Coffee Island να ενισχύσει το κομμάτι του specialty coffee και να διαφοροποιήσει το χαρτοφυλάκιό της μέσα από προϊόντα με σαφή γεωγραφική προέλευση και περιορισμένη παραγωγή.

Κάθε ένας από τους πέντε καφέδες προέρχεται από διαφορετική οικογενειακή φάρμα του Coorg και συνοδεύεται από ξεχωριστή ποικιλία, μέθοδο επεξεργασίας και παραγωγική ιστορία.

Μεταξύ των τεχνικών που χρησιμοποιούνται περιλαμβάνονται οι Natural Anaerobic και Honey Process Anaerobic, μέθοδοι που βασίζονται σε ελεγχόμενες αναερόβιες ζυμώσεις και χρησιμοποιούνται για την ανάδειξη διαφορετικών αρωματικών χαρακτηριστικών.

Η εταιρεία επιχειρεί έτσι να συνδέσει την εμπορική διάθεση του προϊόντος με το στοιχείο της ιχνηλασιμότητας και της προέλευσης, τάση που κερδίζει έδαφος διεθνώς στην αγορά του premium και specialty coffee.

Η συνεργασία με το Coorg

Κεντρικό ρόλο στο εγχείρημα έχει η συνεργασία με το The Coorg Coffee Club, που δραστηριοποιείται στην ανάδειξη παραγωγών και καφέδων από την περιοχή Coorg.

Στην παρουσίαση της συλλογής στην Αθήνα συμμετείχε ο ιδρυτής του οργανισμού, Karumbaiah Bolcaranda, ο οποίος είναι και παραγωγός ενός από τα micro-lots που περιλαμβάνονται στο «The Origin Box».

Η συνεργασία έχει και ευρύτερη επιχειρηματική διάσταση, καθώς συνδέεται με την παρουσία της Coffee Island στην ινδική αγορά και με την προσπάθειά της να δημιουργήσει ισχυρότερες σχέσεις με παραγωγικές περιοχές καφέ.

Στο πλαίσιο των σχετικών ενεργειών, το κατάστημα της Coffee Island στο Σύνταγμα επισκέφθηκε και ο πρέσβης της Ινδίας στην Ελλάδα, Ravi Shankar, υπογραμμίζοντας τη σύνδεση του project με την ινδική προέλευση των προϊόντων.

Από τα micro-lots στο ευρύτερο δίκτυο

Το ενδιαφέρον για την εταιρεία δεν περιορίζεται μόνο στη δημιουργία ενός συλλεκτικού προϊόντος.

Μέσα από το υφιστάμενο δίκτυο της Coffee Island, περιορισμένες παρτίδες που προέρχονται από μικρές οικογενειακές φάρμες μπορούν να αποκτήσουν πολύ ευρύτερη γεωγραφική διανομή στην ελληνική αγορά.

Η συγκεκριμένη λογική ενισχύει την προσπάθεια της εταιρείας να αξιοποιήσει το δίκτυό της όχι μόνο για τη μαζική διάθεση καφέ, αλλά και για προϊόντα υψηλότερης προστιθέμενης αξίας και περιορισμένης παραγωγής.

Παράλληλα, η επιλογή του Coorg ανοίγει έναν ακόμη δίαυλο σύνδεσης με την ινδική αγορά καφέ, η οποία διαθέτει ισχυρή παραγωγική βάση αλλά μικρότερη αναγνωρισιμότητα στην ελληνική αγορά σε σχέση με άλλες παραδοσιακές προελεύσεις.

Η νέα συνεργασία δείχνει έτσι μια ευρύτερη κατεύθυνση διαφοροποίησης: περισσότερη έμφαση στην προέλευση, στις μικρές παρτίδες και στις ειδικές ποικιλίες, σε μια αγορά όπου το specialty coffee αποκτά ολοένα μεγαλύτερη εμπορική βαρύτητα.

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