Τρεις ισχυροί διεκδικητές για τα 22 περιφερειακά αεροδρόμια

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Τρία ισχυρά επενδυτικά σχήματα δίνουν το «παρών» στον διαγωνισμό για την παραχώρηση των 22 περιφερειακών αεροδρομίων, επιβεβαιώνοντας το ενδιαφέρον μεγάλων ομίλων του κλάδου των υποδομών και των αερομεταφορών για το συγκεκριμένο χαρτοφυλάκιο.

Στην Α’ φάση του διαγωνισμού εκδήλωσαν ενδιαφέρον ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών, η κοινοπραξία ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ – GMR Airports Greece και η κοινοπραξία Fraport AG – Delta Airport Investments.Το επόμενο βήμα αφορά την αξιολόγηση των φακέλων που έχουν υποβληθεί. Όσα σχήματα πληρούν τα κριτήρια προεπιλογής θα περάσουν στη Β’ φάση, όπου θα κληθούν να καταθέσουν δεσμευτικές οικονομικές προσφορές.

Η παραχώρηση αφορά το δικαίωμα διοίκησης, διαχείρισης, λειτουργίας, ανάπτυξης, επέκτασης, συντήρησης και εκμετάλλευσης ενός ευρέος δικτύου αεροδρομίων, που καλύπτει νησιωτικούς και ηπειρωτικούς προορισμούς σε ολόκληρη τη χώρα. Στο πακέτο περιλαμβάνονται τα αεροδρόμια Αλεξανδρούπολης, Αράξου, Αστυπάλαιας, Ικαρίας, Ιωαννίνων, Καλύμνου, Καρπάθου, Κάσου, Καστελόριζου, Καστοριάς, Κοζάνης, Κυθήρων, Λέρου, Λήμνου, Μήλου, Νάξου, Νέας Αγχιάλου, Πάρου, Σητείας, Σκύρου, Σύρου και Χίου.

Η μάχη των υποδομών

Η σύνθεση των ενδιαφερόμενων σχημάτων δίνει ιδιαίτερο βάρος στον διαγωνισμό, καθώς συγκεντρώνει εταιρείες με ισχυρή παρουσία τόσο στη λειτουργία αεροδρομίων όσο και στα μεγάλα έργα υποδομών.

Ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών εισέρχεται στη διαδικασία ως αυτόνομος υποψήφιος, ενώ η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ συμπράττει με την GMR Airports Greece, αξιοποιώντας την εμπειρία της τελευταίας στον τομέα των αεροδρομιακών υποδομών. Από την άλλη πλευρά, η Fraport, με ήδη ισχυρό αποτύπωμα στην ελληνική αγορά αεροδρομίων, συμμετέχει σε κοινοπραξία με τη Delta Airport Investments.

Η παρουσία των συγκεκριμένων παικτών αναμένεται να ανεβάσει τον ανταγωνισμό στη δεύτερη φάση, όπου το οικονομικό σκέλος θα αποκτήσει καθοριστική σημασία.

Το Εθνικό Αναπτυξιακό Ταμείο έχει θέσει ως βασικό στόχο όχι μόνο τη μεγιστοποίηση του οικονομικού ανταλλάγματος, αλλά και την αναβάθμιση της λειτουργίας και των υποδομών των 22 αεροδρομίων. Στο επίκεντρο βρίσκονται η βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, η ενίσχυση της συντήρησης και η ανάπτυξη νέων υποδομών, με βάση διεθνείς πρακτικές και την τεχνογνωσία των επενδυτών που θα αναλάβουν τη διαχείριση.

Η διαδικασία αποκτά ιδιαίτερη σημασία και για τις τοπικές οικονομίες, καθώς αρκετά από τα αεροδρόμια εξυπηρετούν νησιωτικούς ή περιφερειακούς προορισμούς όπου η αεροπορική συνδεσιμότητα αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για τον τουρισμό, την επιχειρηματική δραστηριότητα και την πρόσβαση. Η δεύτερη φάση του διαγωνισμού αναμένεται πλέον να αποτελέσει το κρίσιμο τεστ, καθώς εκεί θα φανεί όχι μόνο ποιοι θα παραμείνουν στη διαδικασία, αλλά και μέχρι πού είναι διατεθειμένοι να κινηθούν οικονομικά οι ενδιαφερόμενοι όμιλοι για την απόκτηση του πακέτου των 22 αεροδρομίων.

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