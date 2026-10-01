Τα ελληνικά ναυπηγεία ενισχύουν την παρουσία τους στην Ευρώπη μέσω της Waterborne

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Ισχυρότερη θεσμική παρουσία στο ευρωπαϊκό οικοσύστημα της ναυπηγικής και των θαλάσσιων μεταφορών αποκτά η ελληνική ναυπηγοεπισκευαστική βιομηχανία, μετά την ένταξη της Ένωσης Ελληνικών Ναυπηγείων στη Waterborne, την Ευρωπαϊκή Τεχνολογική Πλατφόρμα για τον κλάδο.

Η εξέλιξη εντάσσει τα ελληνικά ναυπηγεία πιο ενεργά στις ευρωπαϊκές συζητήσεις για την πράσινη και ψηφιακή μετάβαση, τις νέες τεχνολογίες πλοίων και την ενίσχυση της βιομηχανικής βάσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η συμμετοχή της Ένωσης Ελληνικών Ναυπηγείων δημιουργεί παράλληλα νέους διαύλους συνεργασίας με ευρωπαϊκούς φορείς, επιχειρήσεις και ερευνητικά κέντρα, σε μια περίοδο κατά την οποία η ναυπηγική βιομηχανία καλείται να προσαρμοστεί στις απαιτήσεις της ενεργειακής μετάβασης και της απανθρακοποίησης των θαλάσσιων μεταφορών.

Στο επίκεντρο η πράσινη ναυτιλία

Η ένταξη στη Waterborne δίνει στην ελληνική πλευρά τη δυνατότητα συμμετοχής στη διαμόρφωση των ευρωπαϊκών τεχνολογικών οδικών χαρτών για τον κλάδο.

Στο επίκεντρο βρίσκονται οι επενδύσεις σε πλοία νέας τεχνολογίας, η χρήση εναλλακτικών καυσίμων και οι μετασκευές του υφιστάμενου στόλου.

Η μετάβαση σε καύσιμα όπως το LNG, η αμμωνία και η μεθανόλη δημιουργεί ένα νέο πεδίο δραστηριότητας για τα ναυπηγεία, όχι μόνο στη ναυπήγηση νέων πλοίων αλλά και στην αναβάθμιση του υπάρχοντος στόλου.

Αυτό το πεδίο θεωρείται ιδιαίτερα κρίσιμο για την ελληνική ναυπηγοεπισκευαστική βιομηχανία, καθώς συνδέεται άμεσα με τις επενδύσεις που θα απαιτηθούν τα επόμενα χρόνια για την προσαρμογή της ναυτιλίας στους νέους περιβαλλοντικούς κανόνες.

Η θέση της Ελλάδας στον ευρωπαϊκό χάρτη

Η ελληνική πλευρά επιδιώκει να ενισχύσει τον ρόλο της ως «Νότιος Ναυπηγικός Πυλώνας» της Ευρώπης, αξιοποιώντας αφενός το μέγεθος της ελληνόκτητης ναυτιλίας και αφετέρου τη σταδιακή επανενεργοποίηση της εγχώριας ναυπηγικής βιομηχανίας.

Ο πρόεδρος της Ένωσης Ελληνικών Ναυπηγείων, Πάνος Ξενοκώστας, χαρακτήρισε την ένταξη στη Waterborne ορόσημο για τον κλάδο, σημειώνοντας ότι τα ελληνικά ναυπηγεία αποκτούν πλέον θεσμική παρουσία στις Βρυξέλλες και δυνατότητα ενεργού συμμετοχής στη χάραξη των ευρωπαϊκών τεχνολογικών προτεραιοτήτων.

Από την πλευρά του, ο γενικός γραμματέας της Waterborne, Jaap Gebraad, υπογράμμισε ότι η συμμετοχή της ελληνικής Ένωσης ενισχύει την εκπροσώπηση των ναυπηγείων και των κατασκευαστών εξοπλισμού και δημιουργεί στενότερους δεσμούς με δράσεις που στοχεύουν στην ενίσχυση της ευρωπαϊκής βιομηχανικής βάσης.

Οι επιχειρηματικές προοπτικές

Πέρα από τη θεσμική διάσταση, η ένταξη στη Waterborne έχει και σαφή επιχειρηματικό χαρακτήρα.

Η συμμετοχή σε ευρωπαϊκά δίκτυα τεχνολογίας και καινοτομίας μπορεί να διευκολύνει την πρόσβαση σε νέες συνεργασίες, ερευνητικά προγράμματα και επενδυτικές πρωτοβουλίες, σε μια περίοδο κατά την οποία η ευρωπαϊκή ναυπηγική βιομηχανία επιχειρεί να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητά της απέναντι στην Ασία.

Για τα ελληνικά ναυπηγεία, η πρόκληση είναι να μετατρέψουν τη θεσμική αυτή παρουσία σε πραγματικό οικονομικό αποτύπωμα, προσελκύοντας έργα ναυπήγησης, επισκευής και μετασκευής πλοίων υψηλής τεχνολογίας.

Η πράσινη μετάβαση της ναυτιλίας αναμένεται να δημιουργήσει σημαντική ζήτηση για νέες υποδομές, τεχνολογίες και εξοπλισμό, καθώς οι πλοιοκτήτες θα πρέπει να προσαρμόσουν σταδιακά τον στόλο τους στις νέες απαιτήσεις.

Σε αυτό το περιβάλλον, η ελληνική ναυπηγοεπισκευαστική βιομηχανία επιχειρεί να επανατοποθετηθεί στον ευρωπαϊκό και διεθνή χάρτη, διεκδικώντας μεγαλύτερο μερίδιο από τις επενδύσεις που θα συνοδεύσουν την ενεργειακή και τεχνολογική μετάβαση της ναυτιλίας.

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