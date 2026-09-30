ΟΛΠ: Κέρδη 35,4 εκατ. ευρώ, επενδύσεις 106,7 εκατ. και προσδοκίες από την επιστροφή του Σουέζ

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Σε μια περίοδο κατά την οποία οι γεωπολιτικές αναταράξεις έχουν ανατρέψει τις παραδοσιακές θαλάσσιες εμπορικές διαδρομές, ο ΟΛΠ ανεβάζει αισθητά τον επενδυτικό ρυθμό στον Πειραιά, παρά την υποχώρηση εσόδων και κερδών στο πρώτο εξάμηνο του 2026.

Τα συνολικά έσοδα διαμορφώθηκαν στα 111,9 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 8,9% έναντι των 122,8 εκατ. ευρώ του αντίστοιχου περσινού διαστήματος. Μεγαλύτερη ήταν η πίεση στην τελική γραμμή, καθώς τα καθαρά κέρδη υποχώρησαν κατά 24,4%, στα 35,4 εκατ. ευρώ από 46,7 εκατ. ευρώ.

Την ίδια ώρα, όμως, οι επενδύσεις έφθασαν τα 106,7 εκατ. ευρώ μέσα σε μόλις έξι μήνες, με κεφάλαια που κατευθύνονται σε έργα υποδομής και νέο εξοπλισμό. Το συνολικό ενεργητικό του Οργανισμού διαμορφώθηκε στα 746,8 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 8,3% σε σχέση με το τέλος του 2025.

Η πτώση των οικονομικών μεγεθών συνδέεται σε σημαντικό βαθμό με τον Προβλήτα Ι. Εκεί βρίσκονται σε εξέλιξη υποχρεωτικές αναβαθμίσεις που έχουν περιορίσει προσωρινά τη χωρητικότητα αποθήκευσης και, κατ’ επέκταση, τη δυνατότητα διακίνησης φορτίων. Παράλληλα, η σύγκριση γίνεται με ένα ισχυρό πρώτο εξάμηνο του 2025, όταν είχε καταγραφεί αυξημένη διακίνηση εγχώριου φορτίου.

Διαφορετική είναι η εικόνα στους Προβλήτες ΙΙ και ΙΙΙ, όπου τα έσοδα ενισχύονται λόγω της καλύτερης διακίνησης των τελευταίων μηνών. Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν, η βελτίωση έχει γίνει εντονότερη από τον Ιούλιο και αναμένεται να αποτυπωθεί στα αποτελέσματα του τρίτου τριμήνου.

Το μεγάλο στοίχημα για τον Πειραιά βρίσκεται, πάντως, πιο μπροστά. Οι επενδύσεις στον Προβλήτα Ι γίνονται με στόχο την αύξηση της δυναμικότητας και της παραγωγικότητας, ενόψει των αυξημένων φορτίων που αναμένονται όταν αποκατασταθεί πλήρως η λειτουργία της Διώρυγας του Σουέζ.

Παράλληλα, η διοίκηση υπό τον Su Xudong επιταχύνει το σχέδιο για το Logistics Centre, από το οποίο προσδοκά νέες πηγές εσόδων.

Έτσι, η φετινή εικόνα του ΟΛΠ έχει δύο όψεις: χαμηλότερη βραχυπρόθεσμη κερδοφορία, αλλά πολύ υψηλότερες επενδύσεις. Το ερώτημα είναι εάν το επενδυτικό άνοιγμα θα βρει τον Πειραιά έτοιμο όταν οι μεγάλες εμπορικές ροές επιστρέψουν σε πιο κανονικές διαδρομές.

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