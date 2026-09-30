search
ΤΕΤΑΡΤΗ 30.09.2026 10:39
search
MENU CLOSE
BUSINESS

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

30.09.2026 08:40

ΟΛΠ: Κέρδη 35,4 εκατ. ευρώ, επενδύσεις 106,7 εκατ. και προσδοκίες από την επιστροφή του Σουέζ

30.09.2026 08:40
olp_new

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Σε μια περίοδο κατά την οποία οι γεωπολιτικές αναταράξεις έχουν ανατρέψει τις παραδοσιακές θαλάσσιες εμπορικές διαδρομές, ο ΟΛΠ ανεβάζει αισθητά τον επενδυτικό ρυθμό στον Πειραιά, παρά την υποχώρηση εσόδων και κερδών στο πρώτο εξάμηνο του 2026.

Τα συνολικά έσοδα διαμορφώθηκαν στα 111,9 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 8,9% έναντι των 122,8 εκατ. ευρώ του αντίστοιχου περσινού διαστήματος. Μεγαλύτερη ήταν η πίεση στην τελική γραμμή, καθώς τα καθαρά κέρδη υποχώρησαν κατά 24,4%, στα 35,4 εκατ. ευρώ από 46,7 εκατ. ευρώ.

Την ίδια ώρα, όμως, οι επενδύσεις έφθασαν τα 106,7 εκατ. ευρώ μέσα σε μόλις έξι μήνες, με κεφάλαια που κατευθύνονται σε έργα υποδομής και νέο εξοπλισμό. Το συνολικό ενεργητικό του Οργανισμού διαμορφώθηκε στα 746,8 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 8,3% σε σχέση με το τέλος του 2025.

Η πτώση των οικονομικών μεγεθών συνδέεται σε σημαντικό βαθμό με τον Προβλήτα Ι. Εκεί βρίσκονται σε εξέλιξη υποχρεωτικές αναβαθμίσεις που έχουν περιορίσει προσωρινά τη χωρητικότητα αποθήκευσης και, κατ’ επέκταση, τη δυνατότητα διακίνησης φορτίων. Παράλληλα, η σύγκριση γίνεται με ένα ισχυρό πρώτο εξάμηνο του 2025, όταν είχε καταγραφεί αυξημένη διακίνηση εγχώριου φορτίου.

Διαφορετική είναι η εικόνα στους Προβλήτες ΙΙ και ΙΙΙ, όπου τα έσοδα ενισχύονται λόγω της καλύτερης διακίνησης των τελευταίων μηνών. Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν, η βελτίωση έχει γίνει εντονότερη από τον Ιούλιο και αναμένεται να αποτυπωθεί στα αποτελέσματα του τρίτου τριμήνου.

Το μεγάλο στοίχημα για τον Πειραιά βρίσκεται, πάντως, πιο μπροστά. Οι επενδύσεις στον Προβλήτα Ι γίνονται με στόχο την αύξηση της δυναμικότητας και της παραγωγικότητας, ενόψει των αυξημένων φορτίων που αναμένονται όταν αποκατασταθεί πλήρως η λειτουργία της Διώρυγας του Σουέζ.

Παράλληλα, η διοίκηση υπό τον Su Xudong επιταχύνει το σχέδιο για το Logistics Centre, από το οποίο προσδοκά νέες πηγές εσόδων.

Έτσι, η φετινή εικόνα του ΟΛΠ έχει δύο όψεις: χαμηλότερη βραχυπρόθεσμη κερδοφορία, αλλά πολύ υψηλότερες επενδύσεις. Το ερώτημα είναι εάν το επενδυτικό άνοιγμα θα βρει τον Πειραιά έτοιμο όταν οι μεγάλες εμπορικές ροές επιστρέψουν σε πιο κανονικές διαδρομές.

Διαβάστε επίσης:

ΑΒ Βασιλόπουλος: Επένδυση  σε νέο κέντρο logistics στην Ελευσίνα – Ο κύκλος εργασιών στα €2 δισ. το 2025

Creta Farms: Ανάπτυξη πωλήσεων το 2025 και ενίσχυση θέσης στην ελληνική αγορά

Γάλλιο: Αγορά 1,8 δισ. δολαρίων έως το 2032 – Στο διεθνές κάδρο η METLEN

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
aftokinito_zoni_3009_1920-1080_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Μη χρήση κράνους/ζώνης: Πόσο είναι το πρόστιμο και για πόσο σου παίρνουν το δίπλωμα

lagoutis-new
LIFESTYLE

Πέτρος Λαγούτης: «Ανήκω στους 100-150 ηθοποιούς που δουλεύουν σταθερά εδώ και πολλά χρόνια – Δεν είναι έτσι η πλειοψηφία στο επάγγελμα» (Video)

aftokinito_alysides_3009_1920-1080_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Υποχρεούμαστε από 1η Οκτωβρίου να έχουμε αλυσίδες στο αυτοκίνητο; – Τι λέει ο νόμος και τι ισχύει στην πράξη

KOULKOUDINAS_00
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο Μητσοτάκης, ο Όλυμπος και ο… Κουλκουδίνας

PERPATIMA
ΥΓΕΙΑ

Νέα μελέτη: Ποιο είναι το «κλειδί» στο καθημερινό περπάτημα που συνδέεται με την καλύτερη υγεία και μακροζωία

Δείτε όλες τις ειδήσεις
UEFA
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

UEFA: Πρόστιμα 140.500 ευρώ για ευρωπαϊκά ματς τεσσάρων ελληνικών ομάδων – Στην ΑΕΚ η βαρύτερη «καμπάνα»

gaka-profil
ΕΛΛΑΔΑ

Υπόθεση Μαζωνάκη: Πάνω από 500.000 ευρώ το ετήσιο εισόδημα της 56χρονης γιατρού – Οι καταγγελίες για «μαύρα» και λογαριασμό στη Λετονία

gaka-komianos
ΕΛΛΑΔΑ

Η Γάκα είχε προτείνει πλασμαφαίρεση και στον υπνοθεραπευτή: «Γέλασα μόλις άκουσα το ποσό» (Video)

NO_OBU_diodia_1920x1080_v2
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Τι σημαίνει το «ΟΧΙ OBU» στα διόδια - Η ένδειξη που μπερδεύει τους οδηγούς

MixCollage-29-Sep-2026-11-12-PM-9450
ΚΑΛΧΑΣ

Η Interview στο μικροσκόπιο, τα γραφεία Σαμαρά, ο Τριαντόπουλος σε δίκη, η ενημέρωση της Τουρκίας, τα πρόσωπα του Τσίπρα, ο Τζήκας και ο Καστανίδης

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 30.09.2026 10:39
aftokinito_zoni_3009_1920-1080_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Μη χρήση κράνους/ζώνης: Πόσο είναι το πρόστιμο και για πόσο σου παίρνουν το δίπλωμα

lagoutis-new
LIFESTYLE

Πέτρος Λαγούτης: «Ανήκω στους 100-150 ηθοποιούς που δουλεύουν σταθερά εδώ και πολλά χρόνια – Δεν είναι έτσι η πλειοψηφία στο επάγγελμα» (Video)

aftokinito_alysides_3009_1920-1080_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Υποχρεούμαστε από 1η Οκτωβρίου να έχουμε αλυσίδες στο αυτοκίνητο; – Τι λέει ο νόμος και τι ισχύει στην πράξη

1 / 3