Creta Farms: Ανάπτυξη πωλήσεων το 2025 και ενίσχυση θέσης στην ελληνική αγορά

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Η Creta Farms συνεχίζει την αναπτυξιακή της πορεία, καταγράφοντας θετικές επιδόσεις κατά το 2025, γεγονός που επιβεβαιώνει την ανθεκτικότητα του επιχειρηματικού της μοντέλου και τη συνεχή ενίσχυση της θέσης της στην ελληνική αγορά τροφίμων.

Ενίσχυση εμπορικής παρουσίας και ανάπτυξη χαρτοφυλακίου

Κατά τη διάρκεια του 2025, η Creta Farms συνέχισε να ενδυναμώνει τη θέση της στην αγορά αλλαντικών, με τις σειρές Εν Ελλάδι και Tostaki να συμβάλλουν ουσιαστικά στην ανάπτυξη της εταιρείας, καλύπτοντας διαφορετικές ανάγκες της αγοράς — από τις πιο premium έως τις πιο προσιτές επιλογές.

Παράλληλα, η εταιρεία διεύρυνε το κωδικολόγιο των σειρών Εν Ελλάδι και ΧΩΡΙΣ, υποστηρίζοντας τα προϊόντα της με στοχευμένες ενέργειες επικοινωνίας, ενώ η σειρά Εν Ελλάδι Νοστιμιές συνέχισε να αναπτύσσεται στην κατηγορία των κατεψυγμένων προψημένων κρεατοσκευασμάτων, όπου η εταιρεία κατέχει πλέον ηγετική θέση σε μερίδιο αξίας.

Αναφορικά με τα σημεία πώλησης, η Creta Farms διεύρυνε περαιτέρω την παρουσία της τόσο στο οργανωμένο λιανεμπόριο όσο και στο κανάλι της μαζικής εστίασης (HO.RE.CA.), ενώ συνέχισε να επενδύει στην ανάπτυξη των εξαγωγών της, σε συνεργασία με τον Όμιλο Impala διαθέτοντας σήμερα παρουσία σε πλήθος χωρών.

Βελτίωση μεγεθών και διατήρηση ηγετικής θέσης

Τα αποτελέσματα του 2025 επιβεβαιώνουν τη συνεχή πρόοδο της Creta Farms, η οποία, παρά την πτωτική πορεία του κλάδου σε όγκο και αξία, κατέγραψε ανάπτυξη πωλήσεων, ενίσχυση της λειτουργικής κερδοφορίας, σημαντική βελτίωση των ταμειακών ροών και περαιτέρω θωράκιση της χρηματοοικονομικής της θέσης, διατηρώντας την ηγετική της παρουσία στις βασικές κατηγορίες δραστηριοποίησής της.

Συγκεκριμένα, το προηγούμενο έτος οι πωλήσεις της εταιρείας ανήλθαν σε € 148,34 εκατ. έναντι €146,00 εκατ. το 2024, σημειώνοντας αύξηση 1,6%, διατηρώντας την ηγετική της θέση στην κατηγορία των αλλαντικών σε όγκο και ενισχύοντας περαιτέρω την ανταγωνιστικότητά της.

Τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε €7,45 εκατ. το 2025, αυξημένα κατά 6,3% σε σύγκριση με τα €7,01 εκατ. του 2024, ενώ η εταιρεία επέστρεψε σε θετικό αποτέλεσμα προ φόρων, καταγράφοντας κέρδη €131 χιλ., έναντι ζημίων το 2024.

Άλλα σημαντικά στοιχεία που αποδεικνύουν τη βελτίωση της λειτουργικής απόδοσης και τη συνεχιζόμενη ανάπτυξη της Creta Farms είναι η ενίσχυση των λειτουργικών ταμειακών ροών, οι οποίες αυξήθηκαν κατά 36,5% και διαμορφώθηκαν σε €7,23 εκατ. από €5,29 εκατ. το 2024, καθώς και η βελτίωση του δείκτη Καθαρού Δανεισμού προς EBITDA σε 4,91x από 5,42x το 2024.

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