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29.09.2026 08:15

ΑΔΜΗΕ: Νέες ηλεκτρικές διασυνδέσεις στο Ιόνιο ενισχύουν την ενεργειακή ασφάλεια τεσσάρων μεγάλων νησιών της χώρας

29.09.2026 08:15
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Σε νέα φάση περνά η ηλεκτρική θωράκιση των Ιονίων Νήσων, καθώς ο ΑΔΜΗΕ έθεσε σε λειτουργία τις αναβαθμισμένες διασυνδέσεις υψηλής τάσης Ζακύνθου-Κεφαλονιάς και Κεφαλονιάς-Λευκάδας, αντικαθιστώντας τις παλαιές γραμμές που λειτουργούσαν επί δεκαετίες.

Πρόκειται για δύο νέα ολοκληρωμένα καλωδιακά συστήματα, μήκους 20,4 χλμ. και 14,8 χλμ. αντίστοιχα, τα οποία λειτουργούν με τεχνολογία εναλλασσόμενου ρεύματος 150 kV και ενσωματώνουν τηλεπικοινωνιακά καλώδια οπτικών ινών.

Με την ολοκλήρωση των δύο έργων ενισχύεται η αξιοπιστία ηλεκτροδότησης σε Ζάκυνθο, Κεφαλονιά, Ιθάκη και Λευκάδα. Η αναβάθμιση αποκτά ιδιαίτερη σημασία κατά τους θερινούς μήνες, όταν η αυξημένη τουριστική κίνηση προκαλεί σημαντική άνοδο της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας στα νησιά.

Το επενδυτικό πρόγραμμα του ΑΔΜΗΕ στο Ιόνιο συνεχίζεται με την τρίτη ηλεκτρική διασύνδεση της Κέρκυρας με το ηπειρωτικό σύστημα, μέσω Ηγουμενίτσας.

Το έργο έχει μήκος 21 χλμ. και προβλέπει επίσης καλώδιο υψηλής τάσης 150 kV. Η πόντιση του νέου καλωδίου έχει ήδη ολοκληρωθεί και ακολουθούν οι εργασίες προστασίας του υποθαλάσσιου τμήματος.

Παράλληλα, θα πραγματοποιηθεί η εγκατάσταση των υπόγειων και εναέριων τμημάτων της γραμμής στην Κέρκυρα και τη Θεσπρωτία αντίστοιχα. Ο σχεδιασμός του Διαχειριστή προβλέπει την ολοκλήρωση και θέση σε λειτουργία του συνόλου του έργου εντός του 2027.

Οι νέες επενδύσεις αποτελούν μέρος του ευρύτερου σχεδίου του ΑΔΜΗΕ για την αντικατάσταση ηλεκτρικών διασυνδέσεων στο Ιόνιο που πλησίαζαν στο τέλος της τεχνικής διάρκειας ζωής τους.

Στην ίδια κατεύθυνση είχε τεθεί σε λειτουργία το 2023 η αναβαθμισμένη υποβρύχια διασύνδεση υψηλής τάσης Κυλλήνης-Ζακύνθου.

Με την αντικατάσταση των παλαιότερων υποδομών ενισχύεται συνολικά η ανθεκτικότητα του ηλεκτρικού βρόχου Κυλλήνη-Ζάκυνθος-Κεφαλονιά-Λευκάδα-Άκτιο και η σύνδεσή του με το ηπειρωτικό ηλεκτρικό σύστημα.

Για τον ΑΔΜΗΕ, το συγκεκριμένο πρόγραμμα αποτελεί κρίσιμο τμήμα της ανανέωσης των ενεργειακών υποδομών των νησιών, με στόχο μεγαλύτερη ασφάλεια τροφοδοσίας και περιορισμό του κινδύνου προβλημάτων σε περιόδους υψηλής ζήτησης.

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