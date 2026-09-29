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29.09.2026 11:02

Τα πέντε best seller της Ελλάδας – Πόσο κοστίζουν και τι προσφέρουν

29.09.2026 11:02
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Τα πέντε best seller της Ελλάδας συνδυάζουν προσιτές τιμές, πρακτικότητα και σύγχρονη τεχνολογία. Πόσο κοστίζει η βασική τους έκδοση και τι παίρνει ο αγοραστής;

Η κορυφή των πωλήσεων δείχνει ξεκάθαρα τι αναζητά το ελληνικό κοινό: αυτοκίνητα με λογικές διαστάσεις, χώρους που εξυπηρετούν την καθημερινότητα και κινητήρες που δεν μετατρέπουν κάθε επίσκεψη στο πρατήριο σε δυσάρεστη εμπειρία.

Τα SUV έχουν ισχυρή παρουσία, αλλά τα μικρά αυτοκίνητα εξακολουθούν να διεκδικούν με αξιώσεις την προτίμηση των αγοραστών.

Διαβάστε περισσότερα στο autotypos.gr

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ΤΡΙΤΗ 29.09.2026 12:35
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