Το 97% των ιδιοκτητών ηλεκτρικών αυτοκινήτων είναι ικανοποιημένοι από το όχημά τους

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Τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα γίνονται ολοένα και πιο συνηθισμένα στους δρόμους, καθώς η ηλεκτροκίνηση έχει μπει στην καθημερινότητά μας. Ωστόσο, η αυτονομία τους, η υποδομή φόρτισης και η καθημερινή τους χρηστικότητα εξακολουθούν να αποτελούν αντικείμενο έντονης συζήτησης στο ευρύ κοινό.

H Γερμανική Λέσχη Αυτοκινήτου, ADAC, διεξήγαγε έρευνα κατόχων ηλεκτρικών αυτοκινήτων, προκειμένου να συγκεντρώσει στοιχεία για το αν οι κάτοχοι ηλεκτρικών αυτοκινήτων είναι ικανοποιημένοι από την χρήση τους.

Στην έρευνα έλαβαν μέρος πάνω 1.000 ιδιοκτήτες ηλεκτρικών αυτοκινήτων. Περίπου το 65% οδηγούν το ηλεκτρικό τους αυτοκίνητο τουλάχιστον 200 ημέρες τον χρόνο, ενώ στις περισσότερες περιπτώσεις, το ηλεκτρικό αυτοκίνητο αποτελεί το κύριο όχημα της οικογένειας, αποδεικνύοντας ότι η ηλεκτροκίνηση έχει εισέλθει πλήρως στην καθημερινότητά τους.

Η συνολική ικανοποίηση με τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα είναι εξαιρετικά υψηλή. Το 97% των ερωτηθέντων είναι ικανοποιημένοι ή πολύ ικανοποιημένοι για το όχημά τους, ενώ λιγότερο από το 1% δεν είναι ικανοποιημένος από την απόκτησή του.

Περισσότερο από το 90% όσων οδηγούσαν προηγουμένως αυτοκίνητο με κινητήρα εσωτερικής καύσης περιγράφουν την αλλαγή που έκαναν ως εύκολη, ενώ η μετάβαση σε ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο ήταν εύκολη. Μάλιστα για το 84% των χρηστών το ηλεκτρικό αυτοκίνητο είναι το κύριο όχημα, ενώ για το 73% είναι το πρώτο ηλεκτρικό αυτοκίνητο που είχαν στην κατοχή τους. Αξίζει να σημειωθεί ότι το 19% οδηγεί αμιγώς ηλεκτρικά οχήματα για τουλάχιστον πέντε χρόνια, ενώ το 35% έγινε κάτοχος ηλεκτρικού αυτοκινήτου τον τελευταίο 1,5 χρόνο.

Η μειωμένη αυτονομία τον χειμώνα είναι ένα από τα μειονεκτήματα των ηλεκτρικών αυτοκινήτων. Το 25% θεωρεί τις διαφορές μεταξύ θερινής και χειμερινής αυτονομίας ενοχλητικές ή πολύ ενοχλητικές, ενώ το 29% ενοχλείται περιστασιακά από αυτό.

Τέλος, οι αποκλίσεις μεταξύ της δηλωμένης αυτονομίας του κατασκευαστή και της πραγματικής αυτονομίας που επιτυγχάνεται στην καθημερινή χρήση είναι ένα αρνητικό στοιχείο. Αυτή η διαφορά ενοχλεί το 24% των χρηστών, ενώ ένα άλλο 24% ενοχλείται αλλά σε μικρότερο βαθμό.

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